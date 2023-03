Mindray'in İlk Kablosuz Elde Taşınabilir Ultrason Sistemi olan TE Air ile Ultrason Kullanım Şeklinde Devrim Yaratıyor

SHENZHEN, Çin, 16 Mart 2023 /PRNewswire/ -- Gelişmiş tıbbi cihaz ve çözümlerin dünyanın önde gelen geliştiricilerinden ve sağlayıcılarından biri olan Mindray (SZSE: 300760), yakın zamanda ilk kablosuz elde taşınabilir ultrason sistemi olan TE Air'i piyasaya sürdü.

Wireless handheld ultrasound system, TE Air, Innovation Untethered

Mindray Medikal Görüntüleme Sistemleri Departman Genel Müdürü. Xujin He; "Mindray'in önde gelen teknolojilerinden üretilen TE Air, profesyonel düzeyde görüntü kalitesini küçük ve hafif bir kablosuz sisteme entegre ederek, elde taşınabilir ultrasonun görüntü kalitesi seviyesinde tarihi bir atılım yaptı. Üstün performansı ve kablosuz taşınabilirliği, klinisyenlerin her zaman ve her yerde güvenle tanı koymasına olanak tanıyor," dedi .

Birçok tıbbi ortamda kullanımı kolay ve net hasta başı ultrason (POCUS) görüntüleme sağlayan daha yüksek kaliteli taşınabilir bir ultrason cihazına yönelik küresel sağlık uzmanlarının talebini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış TE Air, daha yüksek klinik gereksinimleri karşılama kabiliyetini korurken, karmaşık bir ultrason sistemini küçük boyutlu bir cihaza dönüştürerek ultrason kullanma biçiminde devrim yaratıyor.

Mindray'in eWave platformu ve 2. nesil Single Crystal teknolojisiyle desteklenen TE Air, üstün performans için düşük güç tüketimi ile yüksek kaliteli görüntüler sunar. Bunun yanında, özel muayene ön ayarları ve kapsamlı görüntüleme modlarıyla TE Air, klinisyenlerin ultrason muayenelerini daha verimli bir şekilde yürütmesine olanak tanır ve daha doğru karar verme desteği sunar.

TE Air'in kablosuz tasarımı ve cebe kolayca sığan kompakt boyutu, yüksek seviye dezenfeksiyon toleransı ve aşırı hareketlilik için esnek şarj özelliği, klinisyenlerin beklenmedik mobil klinik senaryoların getirdiği zorlukların üstesinden gelmelerini sağlar. Benzersiz Air Capsule, hem koruyucu bir kılıf hem de cihazın tüm gün çalışmasını sağlayan taşınabilir bir kablosuz şarj cihazı olarak; cihazı yalnızca 35 dakikada hızlı şarj eder. IP68-seviye su geçirmez ve toz geçirmez tasarımıyla cihaz, hastane enfeksiyon kontrolüne uygun olarak, yüksek seviyeli dezenfeksiyon için tamamen suya daldırılabilirdir.

Android ve iOS için sunulan TE Air App, her lokasyonda tek elle çalışmaya izin vererek sadeliği ve verimliliği mükemmel bir şekilde dengeler. TE Air, Mindray TEX20 Ultrason Sistemi gibi gelişmiş cihazlarla bağlantı kurarak, kullanıcılara üstün işlevsellik sunarken, onların kablo ve dar alan sınırlamalarının üstesinden gelmelerini sağlar. Ayrıca sorunsuz bir şekilde, iş akışını iyileştirmeye yardımcı olmak için hastane bilgi sistemleriyle entegre edilebilir. Dahası, toplanan kimlik bilgileri gizlenmiş veriler kaydedilebilir ve öğretim, eğitim, danışma ve vaka paylaşımı ihtiyaçlarını karşılamak üzere paylaşılabilir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1995585/TE_Air.jpg

SOURCE Mindray Medical