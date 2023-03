Pierwszy bezprzewodowy ultrasonograf Mindray TE Air rewolucjonizuje sposób korzystania z aparatów USG.

SHENZHEN, Chiny, 16 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), jeden z czołowych światowych producentów i dostawców technologii i rozwiązań medycznych, wprowadza na rynek TE Air, pierwszy bezprzewodowy, przenośny system ultrasonograficzny.

Wireless handheld ultrasound system, TE Air, Innovation Untethered

"Stworzony w oparciu o wiodące technologie Mindray, TE Air dokonał historycznego przełomu w dziedzinie przenośnych ultrasonografów, integrując profesjonalną jakość obrazu w małym i lekkim systemie bezprzewodowym. Wysoka wydajność i mobilność aparatu pozwalają klinicystom na diagnozowanie w dowolnym czasie i miejscu z wysokim poczuciem pewności." Powiedział Xujin He, dyrektor generalny Medical Imaging System Business Unit.

Zaprojektowany z myślą o potrzebach personelu medycznego na całym świecie, bezprzewodowy aparat ultrasonograficzny TE Air znajdzie zastosowanie w wielu różnych przypadkach klinicznych. Zapewniając obrazowanie w doskonałej jakości całkowicie zmienia sposób korzystania z USG w miejscu kontaktu lekarza z pacjentem. To rewolucyjne rozwiązanie pozwala na zamianę dużych i skomplikowanych systemów ultrasonograficznych na mobilny aparat niewielkich rozmiarów, jednocześnie utrzymując możliwość sprostania najwyższym standardom klinicznym.

Technologia Mindray eWave oraz Single Crystal drugiej generacji sprawiają, że TE Air zapewnia wysoką jakość obrazu przy niskim zużyciu energii. Dzięki dedykowanym presetom badania i wszechstronnym trybom obrazowania, TE Air umożliwia lekarzom bardziej efektywne przeprowadzanie badań ultrasonograficznych i oferuje dokładniejszą pomoc w podejmowaniu decyzji.

Bezprzewodowa i kompaktowa budowa sprawia, że TE Air z łatwością mieści się w kieszeni. Wysoka tolerancja na dezynfekcję oraz wygodne ładowanie zapewniają wyjątkową swobodę użytkowania, wspierając specjalistów w stawianiu czoła nieoczekiwanym sytuacjom klinicznym. Specjalne etui Air Capsule pełni jednocześnie funkcję futerału ochronnego i ładowarki bezprzewodowej, dzięki czemu aparat może pracować przez cały dzień, a samo ładowanie zajmuje zaledwie 35 minut. Dzięki wodoodpornej i pyłoszczelnej konstrukcji na poziomie IP68 urządzenie można w pełni zanurzyć w celu dezynfekcji, zgodnie z wysokimi standardami kontroli zakażeń szpitalnych.

Aplikacja TE Air, dostępna dla systemów Android i iOS, doskonale równoważy prostotę i wydajność, umożliwiając obsługę jedną ręką w dowolnym miejscu. Głowicę można podłączyć do bardziej zaawansowanych aparatów, takich jak Mindray TEX20, co pomaga Użytkownikom w eliminowaniu ograniczeń związanych z okablowaniem i ograniczoną przestrzenią, oferując jednocześnie najwyższą funkcjonalność. Aparat może również płynnie integrować się ze szpitalnymi systemami informatycznymi. Co więcej, zebrane dane (wolne od cech charakterystycznych) mogą być zapisywane i udostępniane na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń, konsultacji i wymiany doświadczeń.

