Mindray revolutioniert die Ultraschallanwendung mit TE Air, dem ersten kabellosen Handultraschallsystem

SHENZHEN, China, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), einer der weltweit führenden Entwickler und Anbieter von fortschrittlichen medizinischen Geräten und Lösungen, hat vor Kurzem sein erstes drahtloses, tragbares Ultraschallsystem, das TE Air, auf den Markt gebracht.

Wireless handheld ultrasound system, TE Air, Innovation Untethered

„Das mit den führenden Technologien von Mindray entwickelte TE Air hat einen historischen Durchbruch in der Bildqualität von tragbaren Ultraschallgeräten erreicht und professionelle Bildqualität in ein kleines und leichtes drahtloses System integriert. Seine erstklassige Leistung und drahtlose Portabilität ermöglichen es Klinikern, jederzeit und überall mit Sicherheit zu diagnostizieren", so Xujin He, General Manager der Geschäftseinheit für medizinische Bildgebungssysteme bei Mindray.

Das TE Air wurde speziell entwickelt, um die Nachfrage von medizinischen Fachkräften weltweit nach einem tragbaren Ultraschallgerät von höherer Qualität zu erfüllen, das in mehreren medizinischen Umgebungen einfach zu verwenden ist und eine gestochen scharfe Point-of-Care-Ultraschall-Bildgebung (POCUS) liefert. Es revolutioniert die Ultraschallanwendung, indem es ein kompliziertes Ultraschallsystem in ein Gerät kleiner Größe umwandelt und gleichzeitig seine Fähigkeit, höhere klinische Anforderungen zu erfüllen, aufrechterhält.

Angetrieben von der eWave-Plattform von Mindray und der Single-Crystal-Technologie der 2. Generation liefert das TE Air hochwertige Bilder bei geringem Stromverbrauch für ultimative Leistung. Mit den Funktionen von dedizierten Prüfungsvoreinstellungen und umfassenden Bildgebungsmodi ermöglicht TE Air Ärzten, Ultraschalluntersuchungen effizienter durchzuführen, und bietet präzisere Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

Das drahtlose Design und die kompakte Größe des TE Air, das einfach in eine Tasche passt, eine hohe Desinfektionstoleranz und ein flexibles Laden für extreme Mobilität, ermöglichen es Klinikern, Herausforderungen durch unerwartete mobile klinische Szenarien zu bewältigen. Die einzigartige Air-Kapsel dient zugleich als Schutzgehäuse und tragbares kabelloses Ladegerät, das das Gerät den ganzen Tag über betriebsbereit hält. Das schnelle Laden des Geräts dauert nur 35 Minuten Das Gerät verfügt über ein wasserdichtes und staubdichtes IP68-Level-Design und ist für die hochgradige Desinfektion vollständig eintauchbar. Es eignet sich zur Infektionskontrolle im Krankenhaus.

Die TE Air App, die für Android und iOS erhältlich ist, bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Effizienz, indem sie eine einhändige Bedienung an jedem Ort ermöglicht. Das TE Air kann an fortschrittliche Geräte wie das TEX20-Ultraschallsystem von Mindray angeschlossen werden und ermöglicht es Anbietern, Einschränkungen durch Kabel und beengte Platzverhältnisse zu überwinden und gleichzeitig erstklassige Funktionalität zu bieten. Es kann auch nahtlos in Krankenhausinformationssysteme integriert werden, um den Arbeitsablauf zu verbessern. Darüber hinaus können die anonymisierten Daten gespeichert und weitergegeben werden, um den Bedürfnissen des Unterrichts, der Ausbildung, der Beratung und der Weitergabe von Fallbeispielen gerecht zu werden.

