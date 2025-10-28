e& setzt sein starkes Wachstum im dritten Quartal 2025 fort und steigert den konsolidierten Umsatz um 29,2 % auf 18,6 Mrd. AED

Der konsolidierte Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf 53,5 Milliarden AED, was einem Anstieg von 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht

Der konsolidierte Nettogewinn für die ersten neun Monate des Jahres 2025 belief sich auf 11,8 Milliarden AED, was einem Anstieg von 39,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht

Die Zahl der Abonnenten der Group erreichte 202,2 Millionen

ABU DHABI, VAE, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- e& hat heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und einen konsolidierten Umsatz von 18,6 Milliarden AED gemeldet, was einem Wachstum von 29,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der konsolidierte Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2025 53,5 Milliarden AED betrug, was einem Anstieg von 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies spiegelt das robuste Geschäftsmodell der Gruppe und ihre Fähigkeit wider, auf den Rekordergebnissen des ersten Halbjahres aufzubauen.

Die Gruppe setzte ihren starken Wachstumskurs in allen Geschäftsbereichen fort. Der konsolidierte Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 3,0 Mrd. AED, während der konsolidierte Nettogewinn für die ersten neun Monate des Jahres 2025 bei 11,8 Mrd. AED lag, was einem Anstieg von 39,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im dritten Quartal stieg das EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29,2 Prozent und erreichte 8,4 Mrd. AED mit einer Marge von 45,0 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erreichte das EBITDA 23,8 Mrd. AED, was einem Wachstum von 22,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit einer Marge von 44,4 Prozent.

Die Gesamtzahl der Abonnenten von e& erreichte im dritten Quartal 2025 202,2 Millionen, was einem Wachstum von 14,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den Vereinigten Arabischen Emiraten stieg die Zahl der Abonnenten aufgrund der starken Nachfrage nach fortschrittlichen digitalen Diensten und intelligenten Konnektivitätslösungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 15,7 Millionen.

Finanzielle Höhepunkte



Q3 2024 Q3 2025 Veränderung in

Prozent 9 Monate 2024 9 Monate 2025 Veränderung in

Prozent Konsolidiert Umsatzerlöse 14,4 AED Mrd. 18,6 AED Mrd. 29,2 % 42,7 AED Mrd. 53,5 AED Mrd. 25,3 % Konsolidiertes Netto Gewinn 3,0 Mrd. AED 3,0 Mrd. AED 0,8 % 8,5 Mrd. AED 11,8 AED Mrd. 39,7 % EBITDA 6,5 Mrd. AED 8,4 Mrd. AED 29,2 % 19,4 AED Mrd. 23,8 AED Mrd. 22,3 % Gewinn pro Aktie 0,34 AED 0,34 AED 0,8 % 0,97 AED 1,36 AED 39,7 % Gruppe insgesamt Abonnenten 177,3 Millionen 202,2 Millionen 14,0 % 177,3 Millionen 202,2 Millionen 14,0 % e& VAE Abonnenten 14,7 Millionen 15,7 Millionen 6,9 % 14,7 Millionen 15,7 Millionen 6,9 %

Im dritten Quartal erzielte e& in allen Branchen eine starke Performance und festigte damit seine Position als globaler Technologiekonzern. Der Berichtszeitraum war geprägt von einer starken operativen Umsetzung, wegweisenden Partnerschaften und mehreren Marktneuheiten, die die Grundlage von e& für eine langfristige Wertschöpfung weiter gestärkt haben. Nach Abschluss des Quartals setzte e& diese Dynamik auf der GITEX Global 2025 fort und stellte neue Meilensteine vor, die die Tiefe und Ausrichtung der KI-, Cloud- und Konnektivitätsstrategie von e& verdeutlichen.

Hatem Dowidar, Group Chief Executive Officer von e&, sagte: „Unsere starke Performance im dritten Quartal knüpft an die Dynamik des ersten Halbjahres an, mit einem konsolidierten Umsatzwachstum von 29,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 18,6 Mrd. AED im Quartal. Dieses Umsatzwachstum schlug sich auch in unserem EBITDA nieder, das im Vergleich zum Vorjahr um 29,2 Prozent auf 8,4 Mrd. AED stieg und eine Marge von 45 Prozent erzielte. Dies spiegelt das Tempo und den Fortschritt unserer Transformation zu einem globalen Technologiekonzern wider, der einen starken Einfluss ausübt, Volkswirtschaften antreibt, Menschen befähigt und den digitalen Fortschritt in den von uns bedienten Gemeinden vorantreibt."

Er fügte hinzu: „In allen unseren Branchen erzielen wir ein starkes Wachstum und investieren gleichzeitig in digitale Infrastruktur der nächsten Generation, KI-Fähigkeiten und Partnerschaften. Dies ist das Ergebnis einer bewussten Strategie, langfristige Vorteile durch Talente, Fähigkeiten und Infrastruktur aufzubauen, die für unsere Kunden und Aktionäre einen dauerhaften Wert schaffen. Die Ergebnisse dieses Quartals haben auch die Rolle von e& als nationaler und regionaler Wachstumsmotor gestärkt, die digitale Führungsposition der VAE weiter ausgebaut und unsere globale Reichweite erweitert. Von der Einführung des ersten 5.5G-Netzes in der Region bis hin zur Förderung neuer Talente aus den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir sowohl unsere Wettbewerbsfähigkeit als auch unseren Beitrag zur wissensbasierten Wirtschaft der VAE gestärkt. Darüber hinaus haben wir die regionale Konnektivität und intelligente Infrastruktur weiter ausgebaut, indem wir fortschrittliche souveräne Cloud- und KI-Fähigkeiten erweitert und neue regionenübergreifende sowie internationale Allianzen und Partnerschaften geschlossen haben."

Dowidar schloss mit den Worten: „Kurz vor seinem 50-jährigen Jubiläum bereitet e& bereits jetzt das nächste Jahrzehnt vor – indem es die digitale Infrastruktur der VAE stärkt und wirkungsvolle Innovationen mit vertrauenswürdigen, integrativen und lokal verankerten Technologien unterstützt –, um auch weit über unser goldenes Jubiläum hinaus nachhaltigen Wert zu schaffen."

