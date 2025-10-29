- e& continúa su sólido crecimiento en el tercer trimestre de 2025, con un aumento de los ingresos consolidados del 29,2 % hasta alcanzar los 18.600 millones de AED

Los ingresos consolidados alcanzaron los 53.500 millones de AED durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un aumento del 25,3 % interanual.

El beneficio neto consolidado durante los primeros nueve meses de 2025 alcanzó los 11.800 millones de AED, un 39,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La base de suscriptores del grupo alcanzó los 202,2 millones.

ABU DABI, EAU, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- e& anunció hoy sus resultados financieros consolidados del tercer trimestre de 2025, con ingresos consolidados de 18.600 millones de AED, lo que representa un crecimiento del 29,2 % interanual, mientras que los ingresos consolidados de los primeros nueve meses de 2025 alcanzaron los 53.500 millones de AED, un 25,3 % más interanual, lo que refleja el modelo de negocio resiliente del Grupo y su capacidad para consolidar los resultados récord del primer semestre.

El grupo mantuvo su sólida trayectoria de crecimiento en todos sus sectores de negocio, con un beneficio neto consolidado en el tercer trimestre que alcanzó los 3.000 millones de AED, mientras que el beneficio neto consolidado de los primeros nueve meses de 2025 registró 11.800 millones de AED, un aumento interanual del 39,7 por ciento.

En el tercer trimestre, el EBITDA aumentó un 29,2 % interanual, alcanzando los 8.400 millones de AED con un margen del 45,0 %. En los primeros nueve meses de 2025, el EBITDA alcanzó los 23.800 millones de AED, lo que representa un crecimiento del 22,3 % interanual, con un margen del 44,4 %.

La base total de suscriptores de e& alcanzó los 202,2 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 14,0 %. En los Emiratos Árabes Unidos, el número de suscriptores alcanzó los 15,7 millones, un aumento interanual del 6,9 %, impulsado por la fuerte demanda de servicios digitales avanzados y soluciones de conectividad inteligente.

Información financiera destacada



3T 2024 3T 2025 Cambio porcentual 9 meses 2024 9 meses 2025 Cambio porcentual Ingresos consolidados 14.400 millones AED 18.600 millones AED 29,2 % 42.700 millones AED 53.500 millones AED 25,3 % Beneficio neto consolidado 3.000 millones AED 3.000 millones AED 0,8 % 8.500 millones AED 11.800 millones AED 39,7 % EBITDA 6.500 millones AED 8.400 millones AED 29,2 % 19.400 millones AED 23.800 millones AED 22,3 % Ganancias por acción 0,34 AED 0,34 AED 0,8 % 0,97 AED 1,36 AED 39,7 % Suscriptores del grupo totales 177,3 millones 202,2 millones 14,0 % 177,3 millones 202,2 millones 14,0 % Suscriptores de e& EAU 14,7 millones 15,7 millones 6,9 % 14,7 millones 15,7 millones 6,9 %

Durante el tercer trimestre, e& obtuvo un sólido rendimiento en todas las verticales, consolidando su posición como grupo tecnológico global. El período se caracterizó por una sólida ejecución operativa, alianzas históricas y varios logros pioneros en el mercado que consolidaron aún más la base de e& para la creación de valor a largo plazo. Tras el cierre del trimestre, e& prolongó este impulso en GITEX Global 2025, presentando nuevos hitos que demuestran la profundidad y la dirección de su estrategia de IA, nube y conectividad.

Hatem Dowidar, consejero delegado del Grupo e&, declaró: "Nuestro sólido desempeño en el tercer trimestre consolida el impulso del primer semestre, con un crecimiento de los ingresos consolidados del 29,2 % interanual, alcanzando los 18.600 millones de AED durante el trimestre. Este crecimiento de los ingresos se reflejó en nuestro EBITDA, que aumentó un 29,2 % interanual, llegando a los 8.400 millones de AED con un margen del 45 %, lo que refleja el ritmo y el progreso de nuestra transformación en un grupo tecnológico global de gran impacto, que impulsa las economías, empodera a las personas y promueve el progreso digital en las comunidades a las que servimos".

Añadió: "En todos nuestros sectores, estamos experimentando un sólido crecimiento a la vez que invertimos en infraestructura digital de última generación, capacidades de IA y alianzas estratégicas. Este es el resultado de una estrategia deliberada para construir ventajas a largo plazo mediante el talento, las capacidades y la infraestructura que generan valor duradero para nuestros clientes y accionistas. Los resultados de este trimestre también reforzaron el papel de e& como motor de crecimiento nacional y regional, impulsando el liderazgo digital de los EAU y expandiendo nuestro alcance global. Desde el lanzamiento de la primera red 5.5G de la región hasta el desarrollo de nuevos talentos emiratíes, fortalecimos tanto nuestra competitividad como nuestra contribución a la economía del conocimiento de los EAU. Asimismo, profundizamos la conectividad regional y la infraestructura inteligente mediante la ampliación de capacidades avanzadas de nube soberana e IA, y la creación de nuevas alianzas y colaboraciones interregionales e internacionales", añadió.

Dowidar concluyó: "Al acercarse a su 50 aniversario, e& está construyendo la próxima década ahora, fortaleciendo la columna vertebral digital de los EAU y respaldando la innovación de alto impacto con tecnologías confiables, inclusivas y arraigadas localmente, para ofrecer un valor sostenible mucho más allá de nuestro Jubileo de Oro".

