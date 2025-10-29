e& continúa su fuerte crecimiento en el tercer trimestre de 2025, con un aumento de ingresos consolidados del 29,2 % hasta 18.600 millones de dirhams

Los ingresos consolidados alcanzaron 53.500 millones de dirhams en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un aumento interanual del 25,3 %

La ganancia neta consolidada de los nueve primeros meses de 2025 alcanzó 11.800 millones de dirhams, un 39,7 % más que en el mismo período del año anterior

La base de suscriptores del grupo alcanzó los 202,2 millones

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- e& anunció hoy sus resultados financieros consolidados del tercer trimestre de 2025, que reportan ingresos consolidados de 18.600 millones de dirhams, con un crecimiento interanual del 29,2 por ciento, mientras que los ingresos consolidados para los primeros nueve meses de 2025 registraron 53.500 millones de dirhams, un aumento interanual del 25,3 por ciento, lo que refleja el modelo comercial resiliente del grupo y su capacidad para aprovechar los resultados récord del primer semestre.

El grupo mantuvo su fuerte trayectoria de crecimiento en sus mercados de diferentes sectores, con una ganancia neta consolidada en el tercer trimestre que alcanzó los 3.000 millones de dirhams, mientras que la ganancia neta consolidada para los primeros nueve meses de 2025 registró 11.800 millones de dirhams, un aumento interanual del 39,7 %.

En el tercer trimestre, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) aumentó un 29,2 % interanual y alcanzó los 8.400 millones de dirhams con un margen del 45,0 %. Para los primeros nueve meses de 2025, el EBITDA alcanzó los 23.800 millones de dirhams, un crecimiento del 22,3 % interanual, con un margen del 44,4 %.

La base total de suscriptores de e& alcanzó los 202,2 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 14,0 %. En los Emiratos Árabes Unidos, la cantidad de suscriptores alcanzó los 15,7 millones, un aumento del 6,9 % interanual, impulsado por la fuerte demanda de servicios digitales avanzados y soluciones de conectividad inteligente.

Aspectos financieros destacados



Tercer Trimestre de 2024 Tercer trimestre de 2025 % de cambio Primeros 9 meses de 2024 Primeros 9 meses de 2025 % de cambio Consolidado Ingresos 14.400 millones de dirhams 18.600 millones de dirhams 29,2 % 42.700 millones de dirhams 53.500 millones de dirhams 25,3 % Ganancia neta consolidada 3.000 millones de dirhams 3.000 millones de dirhams 0,8 % 8.500 millones de dirhams 11.800 millones de dirhams 39,7 % EBITDA 6.500 millones de dirhams 8.400 millones de dirhams 29,2 % 19.400 millones de dirhams 23.800 millones de dirhams 22,3 % Ingresos por Acción 0,34 dirhams 0,34 dirhams 0,8 % 0,97 dirhams 1,36 dirhams 39,7 % Grupo total Suscriptores 177,3 millones 202,2 millones 14,0 % 177,3 millones 202,2 millones 14,0 % e& EUA Suscriptores 14,7 millones 15,7 millones 6,9 % 14,7 millones 15,7 millones 6,9 %

Durante el tercer trimestre, e& tuvo un sólido desempeño en todos los mercados de diferentes sectores, lo que refuerza su posición como grupo tecnológico mundial. Este trimestre tuvo una sólida ejecución operativa, alianzas históricas y varios logros pioneros en el mercado que fortalecieron aún más la base de e& para generar valor a largo plazo. Tras cerrar el trimestre, e& extendió este impulso a GITEX Global 2025, para revelar nuevos hitos que demuestran la profundidad y la dirección de la estrategia de IA, nube y conectividad de e&.

Hatem Dowidar, director ejecutivo del grupo de e&, comentó: "Nuestro sólido desempeño en el tercer trimestre se basa en el impulso del primer semestre, con un crecimiento de los ingresos consolidados del 29,2 % interanual hasta 18.600 millones de dirhams durante el trimestre. Este crecimiento de ingresos se llevó a cabo mediante nuestro EBITDA, que aumentó en un 29,2 por ciento interanual, para alcanzar 8.400 millones de dirhams con un margen del 45 por ciento, lo que refleja el ritmo y el progreso en nuestro recorrido de transformación en un grupo tecnológico mundial con un fuerte impacto, para impulsar así las economías, empoderar a las personas y avanzar en el progreso digital en las comunidades a las que servimos".

Añadió: "En todos nuestros mercados de diferentes sectores, estamos logrando un fuerte crecimiento, a la vez que invertimos en infraestructura digital de próxima generación, capacidades de IA y asociaciones. Este es el resultado de una estrategia deliberada para generar ventajas a largo plazo por medio del talento, las capacidades y la infraestructura que crea un valor duradero para nuestros clientes y accionistas. Los resultados de este trimestre también reforzaron el papel de e& como motor de crecimiento nacional y regional, para avanzar en el liderazgo digital de los EAU y ampliar nuestro alcance mundial. Desde el lanzamiento de la primera red 5.5G de la región hasta el empoderamiento de nuevos talentos emiratíes, fortalecimos tanto nuestra competitividad como nuestra contribución a la economía basada en el conocimiento de los Emiratos Árabes Unidos. También profundizamos la conectividad regional y la infraestructura inteligente al ampliar las capacidades avanzadas de la nube soberana y la IA y forjar nuevas alianzas y asociaciones interregionales e internacionales".

Dowidar concluyó: "Al acercarse a su hito de 50 años, e& está construyendo la próxima década, al fortalecer el pilar digital de los EAU y respaldar la innovación de alto impacto con tecnologías confiables, inclusivas y ancladas localmente, para ofrecer un valor sostenible mucho más allá de nuestro quincuagésimo aniversario".

