2025 年第 3 季，e& 繼續保持強勁成長，合併營業額增長 29.2% 至 186 億迪拉姆。

第 3 季 EBITDA 較去年同期增長 29.2%，達 84 億迪拉姆，毛利率 45.0%。2025 年首九個月，EBITDA 達 238 億迪拉姆，較去年同期增長 22.3%，毛利率 44.4%。

2025 年第 3 季，e& 總用戶數量達 2.022 億，較去年同期增長 14.0%。由於先進數碼服務與智能連接解決方案的強勁需求所推動，阿聯酋用戶數量達 1570 萬，較去年增長 6.9%。

財務摘要



2024 年第 3 季 2025 年第 3 季 ％ 變動 2024 年首 9 個月 2025 年首 9 個月 ％ 變動 合併 營業額 迪拉姆 144 億 迪拉姆 186 億 29.2 % 迪拉姆 427 億 迪拉姆 535 億 25.3 % 綜合 純利 迪拉姆 30 億 迪拉姆 30 億 0.8 % 迪拉姆 85 億 迪拉姆 118 億 39.7 % EBITDA 迪拉姆 65 億 迪拉姆 84 億 29.2 % 迪拉姆 194 億 迪拉姆 238 億 22.3 % 每股 收入 迪拉姆 0.34 迪拉姆 0.34 0.8 % 迪拉姆 0.97 迪拉姆 1.36 39.7 % 集團 用戶總數 1.773 億 2.022 億 14.0 % 1.773 億 2.022 億 14.0 % e& 阿聯酋 用戶 1470 萬 1570 萬 6.9 % 1470 萬 1570 萬 6.9 %

第三季期間，e& 在全部垂直領域均業績強勁，鞏固作為全球科技集團的地位。在此期間，e& 可見強勁營運執行、里程碑意義合作夥伴關係，並取得多項市場首創成就，進一步鞏固長期價值創造基礎。該季結束後，e& 延續這動力至 GITEX Global 2025，並公佈最新里程碑，展現 e& 在人工智能、雲端運算與連接策略的深入與方向。

e& 集團行政總裁 Hatem Dowidar 表示：「我們第三季強勁表現建共於上半年的動力，本季合併營業額較去年增長 29.2%，達 186 億迪拉姆。該營業額增長帶動 EBITDA 增長，較去年同期增長 29.2%，達 84 億迪拉姆，毛利率 45%。這反映我們向具強大影響力的全球科技集團轉型之旅的步伐與進展，我們將推動經濟發展，賦予大眾自主，並於我們服務的社區推動數碼進展。」

他補充說：「在各垂直領域中，我們正在實現強勁成長。同時也正在投資於新一代數碼基礎設施、人工智能能力與合作夥伴關係。這是我們透過人才、能力和基礎設施來建立長期優勢，並為客戶和股東創造持久價值兼深思熟慮策略的成果。本季業績也鞏固 e& 作為國家與地區成長引擎的角色，提升阿聯酋的數碼領導地位。並擴展我們的全球據點。我們從推出該地區首個 5.5G 網絡到培養阿聯酋新人才，而增強自身的競爭力，也為阿聯酋的知識型經濟作出貢獻。我們也透過擴展先進自主雲端和 AI 能力，並建立全新跨區域與國際聯盟與夥伴關係，加深區域連結與智能基礎設施。」

Dowidar 總結道：「e& 即將邁進 50 週年里程碑，現在正在建設下一個十年——加強阿聯酋的數碼基礎設施，並以可靠、包容兼在地化科技支援高影響力創新——我們在金禧後，繼續帶來可持續發展的價值。」

