2025 年第 3 季，e& 繼續保持強勁成長，合併營業額增長 29.2% 至 186 億迪拉姆。
- 2025 年首九個月，該公司合併營業額達 535 億迪拉姆，較去年同期增長 25.3%。
- 2025 年首九個月綜合淨利達 118 億迪拉姆，較去年同期增長 39.7%。
- 集團用戶總數達 2.022 億
阿聯酋阿布扎比 2025年10月30日 /美通社/ -- e& 公佈 2025 年第 3 季度合併財務報表，報告顯示合併營業額為 186 億迪拉姆，較去年同期增長 29.2%。同時，2025 年首九個月的合併營業額為 535 億迪拉姆，較去年同期增長 25.3%。這反映該集團穩健商業模式，以及延續上半年破紀錄業績的能力。
該集團各業務領域均保持強勁成長軌跡，第 3 季綜合純利達 30 億迪拉姆。2025 年首九個月綜合純利達 118 億迪拉姆，較去年同期增長 39.7%。
第 3 季 EBITDA 較去年同期增長 29.2%，達 84 億迪拉姆，毛利率 45.0%。2025 年首九個月，EBITDA 達 238 億迪拉姆，較去年同期增長 22.3%，毛利率 44.4%。
2025 年第 3 季，e& 總用戶數量達 2.022 億，較去年同期增長 14.0%。由於先進數碼服務與智能連接解決方案的強勁需求所推動，阿聯酋用戶數量達 1570 萬，較去年增長 6.9%。
財務摘要
|
|
2024 年第 3 季
|
2025 年第 3 季
|
％ 變動
|
2024 年首 9 個月
|
2025 年首 9 個月
|
％ 變動
|
合併
營業額
|
迪拉姆 144
億
|
迪拉姆 186
億
|
29.2 %
|
迪拉姆 427
億
|
迪拉姆 535
億
|
25.3 %
|
綜合
純利
|
迪拉姆 30 億
|
迪拉姆 30 億
|
0.8 %
|
迪拉姆 85 億
|
迪拉姆 118
億
|
39.7 %
|
EBITDA
|
迪拉姆 65 億
|
迪拉姆 84 億
|
29.2 %
|
迪拉姆 194
億
|
迪拉姆 238
億
|
22.3 %
|
每股
收入
|
迪拉姆 0.34
|
迪拉姆 0.34
|
0.8 %
|
迪拉姆 0.97
|
迪拉姆 1.36
|
39.7 %
|
集團
用戶總數
|
1.773
億
|
2.022
億
|
14.0 %
|
1.773
億
|
2.022
億
|
14.0 %
|
e& 阿聯酋
用戶
|
1470 萬
|
1570 萬
|
6.9 %
|
1470 萬
|
1570 萬
|
6.9 %
第三季期間，e& 在全部垂直領域均業績強勁，鞏固作為全球科技集團的地位。在此期間，e& 可見強勁營運執行、里程碑意義合作夥伴關係，並取得多項市場首創成就，進一步鞏固長期價值創造基礎。該季結束後，e& 延續這動力至 GITEX Global 2025，並公佈最新里程碑，展現 e& 在人工智能、雲端運算與連接策略的深入與方向。
e& 集團行政總裁 Hatem Dowidar 表示：「我們第三季強勁表現建共於上半年的動力，本季合併營業額較去年增長 29.2%，達 186 億迪拉姆。該營業額增長帶動 EBITDA 增長，較去年同期增長 29.2%，達 84 億迪拉姆，毛利率 45%。這反映我們向具強大影響力的全球科技集團轉型之旅的步伐與進展，我們將推動經濟發展，賦予大眾自主，並於我們服務的社區推動數碼進展。」
他補充說：「在各垂直領域中，我們正在實現強勁成長。同時也正在投資於新一代數碼基礎設施、人工智能能力與合作夥伴關係。這是我們透過人才、能力和基礎設施來建立長期優勢，並為客戶和股東創造持久價值兼深思熟慮策略的成果。本季業績也鞏固 e& 作為國家與地區成長引擎的角色，提升阿聯酋的數碼領導地位。並擴展我們的全球據點。我們從推出該地區首個 5.5G 網絡到培養阿聯酋新人才，而增強自身的競爭力，也為阿聯酋的知識型經濟作出貢獻。我們也透過擴展先進自主雲端和 AI 能力，並建立全新跨區域與國際聯盟與夥伴關係，加深區域連結與智能基礎設施。」
Dowidar 總結道：「e& 即將邁進 50 週年里程碑，現在正在建設下一個十年——加強阿聯酋的數碼基礎設施，並以可靠、包容兼在地化科技支援高影響力創新——我們在金禧後，繼續帶來可持續發展的價值。」
聯絡方法：Nancy Sudheer，[email protected]；+971 50 705 5290
