e& poursuit sa croissance soutenue au T3 2025 avec des revenus consolidés en hausse de 29,2% à 18,6 milliards AED

Les revenus consolidés ont atteint 53,5 milliards AED pour les neuf premiers mois de 2025, soit une augmentation de 25,3% en glissement annuel

Le bénéfice net consolidé pour les neuf premiers mois de 2025 a atteint 11,8 milliards AED, soit une augmentation de 39,7% par rapport à la même période de l'année précédente

Le nombre d'abonnés du groupe a atteint 202,2 millions

ABOU DABI, ÉAU, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- e& annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre 2025, faisant état de revenus consolidés de 18,6 milliards AED, en hausse de 29,2% en glissement annuel, tandis que les revenus consolidés pour les neuf premiers mois de 2025 s'établissent à 53,5 milliards AED, en hausse de 25,3% en glissement annul, reflétant le modèle d'entreprise résilient du groupe et sa capacité à consolider les résultats record du premier semestre.

Le groupe a maintenu sa trajectoire de croissance dans tous ses secteurs d'activité, avec un bénéfice net consolidé au troisième trimestre atteignant 3,0 milliards AED, tandis que le bénéfice net consolidé pour les neuf premiers mois de 2025 a enregistré 11,8 milliards AED, soit une augmentation de 39,7% en glissement annuel.

Au troisième trimestre, le BAIIA a augmenté de 29,2% en glissement annuel, atteignant 8,4 milliards AED avec une marge de 45,0%. Pour les neuf premiers mois de 2025, le BAIIA a atteint 23,8 milliards AED, soit une croissance de 22,3% en glissement annuel, avec une marge de 44,4%.

Le nombre total d'abonnés d'e& a atteint 202,2 millions au troisième trimestre 2025, ce qui représente une croissance de 14% en glissement annuel. Aux Émirats arabes unis, le nombre d'abonnés a atteint 15,7 millions, soit une augmentation de 6,9% en glissement annuel, grâce à une forte demande de services numériques avancés et de solutions de connectivité intelligentes.

Faits financiers saillants



T3 2024 T3 2025 Variation en % 9 mois 2024 9 mois 2025 Variation en % Revenus consolidés 14,4 milliards AED 18,6 milliards AED 29,2 % 42,7 milliards AED 53,5 milliards AED 25,3 % Bénéfice consolidé net 3,0 milliards AED 3,0 milliards AED 0,8 % 8,5 milliards AED 11,8 milliards AED 39,7 % BAIIA 6,5 milliards AED 8,4 milliards AED 29,2 % 19,4 milliards AED 23,8 milliards AED 22,3 % Bénéfice par action 0,34 AED 0,34 AED 0,8 % 0,97 AED AED 1,36 39,7 % Total des abonnés du groupe 177,3 millions 202,2 millions 14,0 % 177,3 millions 202,2 millions 14,0 % e& UAE Abonnés 14,7 millions 15,7 millions 6,9 % 14,7 millions 15,7 millions 6,9 %

Au cours du troisième trimestre, e& a enregistré de solides performances dans tous les secteurs verticaux, renforçant ainsi sa position de groupe technologique mondial. Cette période a été marquée par une solide exécution opérationnelle, des partenariats historiques et plusieurs premières mises sur le marché qui ont renforcé les fondements de la création de valeur à long terme d'e&. Après la clôture du trimestre, e& a pérennisé cette dynamique à l'occasion du GITEX Global 2025 en dévoilant de nouvelles étapes qui démontrent la profondeur et l'orientation de la stratégie d'e& en matière d'IA, de cloud et de connectivité.

Hatem Dowidar, CEO du groupe e&, a déclaré : « Notre solide performance au troisième trimestre s'appuie sur l'élan du premier semestre, avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé de 29,2% en glissement annuel pour atteindre 18,6 milliards AED au cours du trimestre. Cette croissance du chiffre d'affaires s'est répercutée sur notre BAIIA, qui a augmenté de 29,2% en glissement annuel, atteignant 8,4 milliards AED avec une marge de 45%, reflétant le rythme et les progrès de notre parcours de transformation en un groupe technologique mondial à fort impact, alimentant les économies, autonomisant les personnes et faisant avancer le progrès numérique dans les communautés que nous servons ».

Et d'ajouter : « Dans tous nos secteurs verticaux, nous enregistrons une forte croissance tout en investissant dans l'infrastructure numérique de nouvelle génération, les capacités d'IA et les partenariats. C'est le résultat d'une stratégie délibérée visant à créer des avantages à long terme grâce à des talents, des capacités et des infrastructures qui créent une valeur durable pour nos clients et nos actionnaires. Les résultats de ce trimestre ont également renforcé le rôle d'e& en tant que moteur de croissance national et régional, en faisant progresser le leadership numérique des ÉAU et en élargissant notre portée mondiale. Du lancement du premier réseau 5.5G de la région à l'autonomisation de nouveaux talents émiratis, nous avons renforcé notre compétitivité et notre contribution à l'économie de la connaissance des ÉAU. Nous avons également approfondi la connectivité régionale et l'infrastructure intelligente en étendant les capacités avancées de cloud souverain et d'IA et en forgeant de nouvelles alliances et partenariats interrégionaux et internationaux ».

Dowidar a conclu : « À l'approche de ses 50 ans, e& construit dès maintenant la prochaine décennie, en renforçant l'ossature numérique des Émirats arabes unis et en soutenant l'innovation à fort impact grâce à des technologies fiables, inclusives et ancrées localement, afin d'offrir une valeur durable bien au-delà de notre jubilé d'or ».

