"القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" - IMS25 تجمع قادة الفكر العالمي في الرياض حيث تشكل المشاركة القياسية والإعلانات الرئيسية مستقبل صناعة "الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض"

أكثر من 3000 من القادة العالميين من 76 دولة حضروا "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" - IMS25 ، ما يتجاوز التوقعات ويمثل أكبر نسخة من القمة حتى الآن

"القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" - IMS25 أسفرت عن موجة كبيرة من الإعلانات الاستثمارية، وكشفت عن 20 اتفاقية تجارية ومذكرة تفاهم تشمل شركات ذات إيرادات عالمية مجتمعة تزيد عن 9 مليارات دولار أمريكي

أكثر من 90 متحدث ومشرف من 21 دولة شاركوا في 22 جلسة عامة و4 ورش عمل ، مما يؤكد دور القمة كمنصة عالمية للقيادة الفكرية في الصناعة

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ --

اختُتِمت اليوم "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" (IMS25) في الرياض بعد يومين من المناقشات رفيعة المستوى والإعلانات الاستراتيجية والتعاون العالمي ، ما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أسرع المراكز نموًا في العالم لصناعة "الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض" (MICE).

SCEGA CEO Hatim Al-Kahily

اجتذبت القمة، التي استضافتها "الهيئة العامة للمعارض و المؤتمرات"، أكثر من 3000 مشارك ، متجاوزةً التوقعات بكثير. اجتمع المسؤولون الحكوميون والرؤساء التنفيذيون العالميون وقادة المواقع والمبتكرون في الصناعة الإبداعية وخبراء السياحة لاستكشاف مستقبل الاجتماعات الدولية والدور المتزايد للفعاليات التجارية في دفع التحول الاقتصادي والاجتماعي في إطار "رؤية 2030".

على مدار اليومين ، أسفرت "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" عن موجة كبيرة من الإعلانات الاستثمارية ، وكشفت عن 20 اتفاقية تجارية ومذكرة تفاهم تشمل شركات ذات عائدات عالمية مجتمعة تزيد عن 9 مليارات دولار أمريكي.

جمعت الفعالية أكثر من 90 متحدثًا ومشرفًا من الشركات الرائدة في قطاع "الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض" في العالم ، والذين ساهموا في عمل أكثر من 10000 من قادة الفكر والخبراء العالميين الذين شاركوا كمتحدثين في الفعاليات في جميع أنحاء المملكة حتى الآن.

ضمّت قائمة المتحدثين في "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات" مجموعة استثنائية من قادة الفكر العالميين الذين درسوا مستقبل صناعة الفعاليات، وتصميم المواقع المستدامة، والابتكار ، وتطوير المواهب ، ودور قطاع "الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض" في التقدم الاقتصادي العالمي. ومن بينهم بعض أصوات المملكة الأكثر تأثيرًا في هذا القطاع، بما في ذلك:

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود ، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الذي أكد على التأثير المتزايد لفعاليات الرياضات الإلكترونية الضخمة ؛

فهد حميد الدين ، الرئيس التنفيذي لـ "الهيئة السعودية للسياحة"؛

نهى قطّان ، وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية وتنمية القدرات؛

محمد بن أحمد الربيعان، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا؛

خالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لـ "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار".

انضم إليهم كبار القادة من شركات "ميسي فرانكفورت" (Messe Frankfurt)، و"إم سي إتش جروب" (MCH Group)، و"كومكسبوزيوم" (Comexposium) و"هونيجر" (Honegger) و"تيرابين" (Terrapinn)، و"آر إكس جلوبال" (RX Global)، و"أو في جي" (OVG)، ومركز معارض ميسي ميونخ "Messe München" وشركات "كولنميسي" (Koelnmesse)، و"كلاريون إيفينتس" (Clarion Events)، و"جي إل إيفينتس" (GL Events)، و"الرابطة العالمية لصناعة المعارض - [يو إف آي]" (UFI)، و"الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات - [آي سي سي إيه]" (ICCA)، و"دي إم جي إيفنتس" (dmg events)، و"صلة"، و"الرابطة الدولية لمراكز المؤتمرات - [إيه آي بي سي]" (AIPC)، و"إف تي لايف" (FT Live)، ومنظمة "قمة كرة القدم العالمية" (World Football Summit)، وغيرهم من المنظمين الدوليين الرئيسيين ، مما يعكس التأثير والوصول العالميين للقمة.

نجحت "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" في تسريع الدمج العالمي للمملكة في قطاع الفعاليات من خلال موجة من الشراكات والاستثمارات الجديدة. أعلن ستة منظمين دوليين رئيسيين؛ هم "ميسي فرانكفورت" ، و"كولنميسي" ، و"إم سي إتش جروب"، و"أوك فيو جروب" (Oak View Group) [OVG]، و"كومكسبوزيوم"، و"هونيجر" عن خطط لدخول السوق السعودية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة وفتح مكاتب في الرياض ، مما يشير إلى ثقة متزايدة في صعود المملكة العربية السعودية كمركز اجتماعي عالمي المستوى. أعلنت شركة "ريتشارد أتياس أند أسوسييتس" (RAA) أيضًا عن نيتها الإدراج علنًا في "سوق الأوراق المالية - تداول" (Tadawul) في عام 2026 ، ما يعزز التزامها تجاه المملكة.

شهدت القمة أيضًا تقديم إطلاق فعاليات جديدة كبرى، بما في ذلك معرض (bauma Saudi Arabia) من تنظيم شركة "ميسي ميونيخ" ومعرض (MIPIM Arabia) من تنظيم شركة "آر إكس جلوبال" (RX Global) ، تكملها شراكات موسعة مع "جي إل إيفينتس" و"كلاريون إيفينتس" (Clarion Events) و"دي إم جي إيفنتس" و"كولنميسي". جاء المزيد من الزخم من توقيع ست مذكرات تفاهم حكومية تشمل التنمية الوطنية، وإدارة المياه، والبحث الاجتماعي، وإدماج ذوي الهمم، إلى جانب خطط لمركز مؤتمرات عملاق متعدد الأغراض في مدينة "جازان" ضمن مشروع "واجهة جيدانة المائية" (Jaydana Waterfront) بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي.

قال المهندس "حاتم الكاهلي"، الرئيس التنفيذي لـ "الهيئة العامة للمعارض و المؤتمرات" عند اختتام القمة معلقًا: "من خلال جمع أكثر من 3000 من كبار المفكرين وقادة الصناعة في العالم ، حفّزت "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" عقد شراكات جديدة ذات قيمة عالية بين اللاعبين العالميين وسلّطت الضوء على عمق الخبرة التي تقود قطاع الفعاليات التجارية في المملكة العربية السعودية. ستعزز الشراكات والاستثمارات والأفكار المشتركة خلال هذين اليومين بنيتنا التحتية وتسهم في تمكين المواهب السعودية ، وتسريع "رؤية 2030" وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمضيف عالمي في عصر عالمي جديد من الفعاليات."

اختُتِمت القمة بجلسات متطلعة إلى المستقبل حول الاستدامة ، ومجموعات الابتكار ، وتطوير مواقع من الجيل القادم ، وحفل للاعتراف بالتميّز في صناعة الفعاليات العالمية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2833736/SCEGA_CEO_Hatim_Al_Kahily.jpg