IMS25、リヤドで世界の思想的リーダーを招集----過去最多の参加者と重要な発表がMICE業界の未来を形作る

IMS25 には 76 カ国から 3,000 人以上のグローバルリーダーが参加し、期待を上回る規模となり、これまでで最大のサミットとなりました

IMS25 では大規模な投資発表が行われ、総額 90 億米ドルを超えるグローバル収益を持つ企業を含む 20 件の商業契約および覚書（MoU）が明らかにされました

21 カ国から 90 名以上のスピーカーおよびモデレーターが参加し、22 の全体会議セッションと 4 つのワークショップを実施し、同サミットが業界の思想的リーダーシップのためのグローバルプラットフォームであることを強調しました

サウジアラビア・リヤド, 2025年11月28日 /PRNewswire/ -- 国際MICEサミット2025（IMS25）は、2日間にわたるハイレベルな議論、戦略発表、世界規模の連携を経て本日リヤドで終了し、会議、インセンティブ旅行、カンファレンス、展示会（MICE）業界において世界で最も急速に成長している拠点の1つとしてのサウジアラビアの地位を強化しました。

サウジアラビア会議展示総局（SCEGA）が主催した同サミットには、3,000 人以上の参加者が集まり、予想を大きく上回る規模となりました。政府関係者、グローバル企業のCEO、会場運営者、クリエイティブ産業のイノベーター、観光専門家らが一堂に会し、国際的な会議の未来と、Vision 2030 の下で経済・社会変革を促進するビジネスイベントの役割の拡大について議論しました。

2 日間にわたり、IMS25 では大規模な投資発表が行われ、総額 90 億米ドルを超えるグローバル収益を持つ企業を含む 20 件の商業契約および覚書（MoU）が明らかにされました。

本イベントには、世界の主要 MICE 業界企業から 90 名以上のスピーカーおよびモデレーターが参加し、これまでサウジアラビア各地のイベントで登壇した 10,000 人以上のグローバルな思想的リーダーや専門家に加わりました。

IMS のスピーカーには、イベント業界の未来、持続可能な会場デザイン、イノベーション、人材育成、そして MICE が世界経済の進展に果たす役割を検討する、卓越したグローバルな思想的リーダーが揃いました。その中には、同国の MICE 業界で最も影響力のある声の一部も含まれており、以下の人物が挙げられます。

H.R.H. サウジ・eスポーツ連盟会長の Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud 王子 は、eスポーツのメガイベントが拡大する影響力を強調しました；

サウジ・eスポーツ連盟会長の は、eスポーツのメガイベントが拡大する影響力を強調しました； サウジ観光庁（Saudi Tourism Authority）CEO、 Fahd Hamidaddin 氏 ；

； 文化省 国家パートナーシップ・開発担当副大臣、 Noha Kattan 氏 ；

； 通信情報技術省 技術担当副大臣、 Mohammed Ahmed Al Robayan 氏 ；

； サウジ投資振興庁（SIPA）CEO、Khalid Alkhattaf氏；

彼らには、Messe Frankfurt、MCH Group、Compexposium、Honegger、Terrapinn、RX Global、OVG、Messe München、Koelnmesse、Clarion Events、GL Events、UFI、ICCA、dmg events、Sela、AIPC、FT Live、World Football Summit などの主要な国際イベント主催者の上級リーダーも加わり、サミットのグローバルな影響力とリーチの広さを示しました。

IMS25 は、新たなパートナーシップと投資の波を通じて、サウジアラビアのイベント業界におけるグローバル統合を着実に加速させました。6 社の主要国際イベント主催者—Messe Frankfurt、Koelnmesse、MCH Group、Oak View Group（OVG）、Comexposium、Honegger—は、新たな取り組みやリヤドへのオフィス開設を通じてサウジ市場への参入計画を発表し、サウジアラビアが世界クラスの会議ハブとして台頭することへの信頼の高まりを示しました。Richard Attias & Associates（RAA）も、2026 年にサウジ証券取引所（タダウル）への上場を目指す意向を発表し、同国へのコミットメントをさらに強化しました。

サミットでは、Messe München 主催の BAUMA Saudi Arabia や RX Global 主催の MIPIM Arabia などの主要な新イベントの立ち上げも発表され、さらに GL Events、Clarion、dmg events、Koelnmesse とのパートナーシップ拡大も発表されました。さらなる勢いとして、国家開発、水資源管理、社会調査、障がい者の包摂に関する 6 件の政府間覚書（MoU）が締結され、また 29 億米ドル規模の Jaydana Waterfront Project 内にジザンの大規模多目的コンベンションセンター建設計画も発表されました。

サミットの閉幕を受け、SCEGA CEO のHatim Alkahily氏は次のように述べました：「世界のトップ思想家や業界リーダー 3,000 人以上を集結させることで、IMS25 はグローバルプレーヤー間の新たな高付加価値パートナーシップを促進し、サウジアラビアのビジネスイベント業界を牽引する専門知識の深さを浮き彫りにしました。この 2 日間で共有されたパートナーシップ、投資、アイデアは、当国のインフラを強化し、サウジ人材を活性化させ、Vision 2030 の加速を促すとともに、サウジアラビアが新たなグローバル時代のイベント開催国としての地位を確立することにつながります。」

サミットは、持続可能性、イノベーションクラスター、次世代会場開発に関する先見的セッションと、世界のイベント業界における卓越性を称えるガラで締めくくられました。

