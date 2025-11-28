IMS25, 리야드에서 글로벌 사상 리더들 한자리에… 사상 최대 참가 규모와 주요 발표로 MICE 산업의 미래 제시

76개국에서 예상보다 많은 3000명 이상의 글로벌 리더들이 IMS25에 참석. 이는 현재까지 개최된 서밋 중 역대 최대 규모

글로벌 총매출이 90억 달러를 넘는 기업들이 참여한 20건의 상업적 계약 및 양해각서(MoU) 체결이 발표되는 등 대규모 투자 발표 이어져

21개국에서 온 90여 명의 연사와 사회자가 22개 본회의와 4개 워크숍을 진행하며, 산업계 사상 리더십을 위한 글로벌 플랫폼으로서 이번 서밋의 역할을 강조

리야드, 사우디아라비아 , 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 국제 MICE 서밋 2025(International MICE Summit 2025, 이하 'IMS25')가 이틀간의 고위급 논의와 전략적 발표 및 글로벌 협력 체결을 마치고 27일 리야드에서 성대하게 막을 내렸다. 사우디아라비아는 이번 행사를 통해 세계에서 가장 빠르게 성장하는 MICE(Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) 허브로서의 입지를 공고히 했다.

사우디전시컨벤션청(Saudi Conventions and Exhibitions General Authority, 이하 SCEGA)이 주최한 이번 서밋에는 예상보다 많은 3000여 명의 참가자가 몰려 성황을 이루었다. 정부 관계자, 글로벌 CEO, 행사장 운영 책임자, 창조산업 혁신가, 관광 전문가들이 한자리에 모여 국제회의의 미래와 '비전 2030(Vision 2030)' 하에서 경제•사회 변화를 주도하는 비즈니스 행사의 역할 확대 방안을 모색했다.

SCEGA CEO Hatim Al-Kahily

이틀간 진행된 IMS25에서는 글로벌 총매출이 90억 달러를 넘는 기업들이 참여한 20건의 상업적 계약 및 양해각서(MoU) 체결이 공개되는 등 대규모 투자 발표가 이어졌다.

이번 행사에는 MICE 분야에서 활동하는 세계 주요 기업에서 온 연사와 사회자 90여 명이 참여하며, 지금까지 사우디 전역에서 개최된 행사에 연사로 참여한 1만 명 이상의 글로벌 사상가와 전문가 그룹에 새롭게 합류했다.

IMS 연사진은 이벤트 산업의 미래, 지속가능한 행사장 설계, 혁신, 인재 개발, 글로벌 경제 발전에서 MICE의 역할에 대해 심도 있게 논의한 글로벌 사상 리더들로 구성됐다. 그중에는 다음과 같이 사우디아라비아 MICE 분야에 가장 영향력 있는 목소리를 내는 인사들도 포함됐다.

초대형 e스포츠 행사의 영향력 확대의 중요성을 강조한 사우디 e스포츠 연맹(the Saudi Esports Federation) 회장 파이살 빈 반다르 빈 술탄 알 사우드 왕자 ( Prince Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud )

파 흐 드 하미다딘 ( Fahd Hamidaddin ) 사우디 관광청(Saudi Tourism Authority) CEO

사우디 관광청(Saudi Tourism Authority) CEO 노하 카탄 ( Noha Kattan ) 문화부(Ministry of Culture) 국가협력개발 차관

문화부(Ministry of Culture) 국가협력개발 차관 모하메드 아흐메드 알 로바얀 ( Mohammed Ahmed Al Robayan ) 통신정보기술부(Ministry of Communications and Information Technology) 기술 차관

통신정보기술부(Ministry of Communications and Information Technology) 기술 차관 칼리드 알카타프(Khalid Alkhattaf) 사우디 투자진흥청(Saudi Investment, Promotion Agency) CEO

이 밖에도 메쎄 프랑크푸르트(Messe Frankfurt), MCH 그룹, 컴펙스포지엄(Compexposium), 오네게르(Honegger), 테라핀(Terrapinn), RX 글로벌(RX Global), OVG, 메쎄 뮌헨(Messe München), 쾰른메쎄(Koelnmesse), 클라리온 이벤트(Clarion Events), GL 이벤트(GL Events), UFI, ICCA, dmg 이벤트(dmg events), 셀라(Sela), AIPC, FT 라이브(FT Live), 월드 풋볼 서밋(World Football Summit) 등 주요 국제 행사 주최사들의 고위 관계자들이 참석해 이번 서밋의 글로벌 영향력과 확산력을 보여줬다.

IMS25는 일련의 새로운 파트너십과 투자를 통해 이벤트 분야에서 사우디아라비아의 글로벌 통합을 가속화하는 데 성공했다. 메쎄 프랑크푸르트, 쾰른메쎄, MCH 그룹, 오크 뷰 그룹(Oak View Group), 컴펙스포지엄, 오네게르 등 6개 주요 국제 행사 주최사가 다양한 신규 사업 추진과 리야드 사무소 개설을 통해 사우디 시장 진출 계획을 발표하며 세계적 수준의 컨벤션 허브로 부상하고 있는 사우디아라비아에 대한 강력한 신뢰를 보여줬다. 리처드 아티아스 앤 어소시에이츠(Richard Attias & Associates) 역시 2026년 사우디 증권거래소(Saudi Exchange) 타다울(Tadawul) 상장 의사를 밝히며 사우디에 대한 확고한 의지를 재확인했다.

이번 서밋에는 메쎄 뮌헨의 '바우마 사우디아라비아(BAUMA Saudi Arabia)'와 RX 글로벌의 '미핌 아라비아(MIPIM Arabia)' 등 주요 신규 행사 출범 사실이 공개됐다. 또한 GL 이벤트, 클라리온 이벤트, dmg 이벤트, 쾰른메쎄와의 협력 확대도 발표됐다. 국가 개발, 수자원 관리, 사회 연구, 장애인 포용을 아우르는 6건의 정부 간 MoU가 체결됐고, 29억 달러 규모의 자이다나 워터프론트 프로젝트(Jaydana Waterfront Project) 내 지잔(Jizan) 대규모 다목적 컨벤션 센터 건립 계획도 서밋에 힘을 실어줬다.

하팀 알카힐리(Hatim Alkahily) SCEGA 청장은 서밋을 마무리하며 이렇게 말했다. "세계 최고의 사상가 및 업계 리더 3000여 명을 한자리에 모은 IMS25는 글로벌 기업 간 새로운 고부가가치 파트너십을 촉진하고 사우디아라비아 비즈니스 이벤트 산업을 이끄는 전문성의 깊이를 부각시켰다. 이틀간 공유된 파트너십, 투자, 아이디어는 우리의 인프라를 강화하고 사우디 인재를 육성하여 '비전 2030'을 가속화하고, 새로운 글로벌 이벤트 시대에 사우디아라비아가 세계적 호스트로서의 위상을 공고히 할 것이다."

이번 서밋은 지속가능성, 혁신 클러스터, 차세대 행사장 개발에 관한 미래 지향적 세션과 함께 글로벌 이벤트 산업 전반의 우수성을 기리는 갈라 행사로 막을 내렸다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2833736/SCEGA_CEO_Hatim_Al_Kahily.jpg

SOURCE Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA)