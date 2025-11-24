"دار جلوبال" تقرع جرس افتتاح بورصة لندن مع انتقالها إلى فئة الشركات التجارية وترسّخ حضورها العالمي من الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- سجّلت شركة "دار جلوبال"، المطوّر العقاري الدولي المدرج في بورصة لندن، محطة مفصلية جديدة في مسيرتها بعد قرع جرس افتتاح التداول في بورصة لندن للأوراق المالية، احتفالاً بانتقالها الرسمي إلى فئة "أسهم رأس المال (الشركات التجارية)". ويجسّد هذا الإنجاز خطوة تاريخية كون دار جلوبال أول شركة سعودية تولد من المملكة وتنجح في إتمام هذا الانتقال على السوق الرئيسي للبورصة.

وفي خطوة موازية تؤكد جذور الشركة السعودية وتعزيز حضورها العالمي، أعلنت "دار جلوبال" عن تأسيس مقر عملياتها العالمي في الرياض، ليكون المركز الاستراتيجي لإدارة محفظتها المتنامية عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا واليونان وقطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة. وتمت الموافقة على المقر الجديد من قبل وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه المملكة لفتح تملك العقار الحر لجميع الجنسيات اعتباراً من 1 يناير 2026، بما يمهد الطريق للوصول إلى واحد من أكبر وأسرع الأسواق العقارية نمواً في العالم. وبفضل جذورها السعودية وإدراجها المالي في لندن ومقرها العالمي الجديد في الرياض، تتمتع "دار جلوبال" بموقع فريد يربط المستثمرين العالميين بهذه الفرصة التاريخية.

وخلال 48 ساعة فقط من الاحتفال في لندن، شارك فريق الشركة في منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي في العاصمة واشنطن، حيث عقدت لقاءات مع صنّاع القرار وكبار المستثمرين الدوليين لمناقشة مستقبل القطاع العقاري السعودي، في رسالة واضحة تتردد بين عاصمتين ماليتين عالميتين: السعودية تفتح أبواب قطاعها العقاري للعالم، والعالم جاهز للاستثمار.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال: "لقد كان العالم يراقب التحول في المملكة واليوم يمكنه المشاركة فيه. إن إدراجنا في لندن وحضورنا بين كبار المستثمرين الدوليين يعكسان مهمتنا الأساسية: بناء جسر يربط رأس المال العالمي بأبرز الفرص العقارية الواعدة في السعودية. ومع بدء تطبيق التملك الحر في عام 2026، يبدأ فصل جديد من الاستثمار العالمي، و"دار جلوبال" ستكون في مقدمة صُنّاعه."

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توسّع كبير لشركة "دار جلوبال" داخل المملكة، بما يشمل عمليات استحواذ استراتيجية على أراضٍ ومشاريع رئيسية في الرياض وجدة، لترتفع القيمة الإجمالية لمحفظتها التطويرية إلى 19 مليار دولار أمريكي، وذلك بالشراكة مع مستشارين ماليين عالميين مثل روتشيلد وشركاه (Rothschild & Co).

كما تعاونت الشركة مع أكثر من عشر شركات فاخرة مرموقة حول العالم، من بينها: منظمة ترامب، أستون مارتن، أوتوموبيلي لامبورغيني، إيلي صعب، باغاني أوتوموبيلي، فندي، ميسوني، فنادق دبليو، وماريوت ريزيدنسز، لتقديم مشاريع متميزة توفر للمشترين الأوائل تجارب معيشية واستثمارية عالية القيمة داخل السعودية وخارجها.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831041/Dar_Global_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831040/Dar_Global_2.jpg