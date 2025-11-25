Dar Global 倫敦證交所敲鐘開市，標誌沙地房地產市場全面接軌國際

新聞提供者

Dar Global

25 11月, 2025, 21:13 CST

沙地阿拉伯利雅德2025年11月25日 /美通社/ -- 倫敦上市的國際房地產發展商 Dar Global 今日於倫敦證券交易所 (LSE) 敲響開市鐘，標誌著公司發展邁向重要里程碑。本次儀式旨在慶祝公司成功轉至「股權股份（商業公司）」類別上市，彰顯其作為首家在倫敦證交所主板完成此舉的沙地阿拉伯本土企業地位——此舉為全球資本投資沙地增長迅速的房地產板塊開闢了新渠道。

為鞏固其沙地根基，Dar Global 已獲沙地阿拉伯投資部批准，於利雅得設立全球營運總部。公司將以此為戰略樞紐，管理其橫跨美國、英國、西班牙、希臘、卡塔爾、阿曼及阿聯酋的國際投資組合，全力策動全球擴張。

Dar Global 倫敦證交所敲鐘開市，標誌沙地房地產市場全面接軌國際
Dar Global 倫敦證交所敲鐘開市，標誌沙地房地產市場全面接軌國際
Dar Global 倫敦證交所敲鐘開市，標誌沙地房地產市場全面接軌國際
Dar Global 倫敦證交所敲鐘開市，標誌沙地房地產市場全面接軌國際
Dar Global 倫敦證交所敲鐘開市，標誌沙地房地產市場全面接軌國際 Dar Global 倫敦證交所敲鐘開市，標誌沙地房地產市場全面接軌國際

沙地阿拉伯將於 2026 年 1 月 1 日起向所有國籍人士開放永久業權物業擁有權，勢將釋放這個全球最大房地產市場之一的潛力。憑藉倫敦上市地位及紮根利雅得的總部，Dar Global 已蓄勢待發，引領全球投資者把握這歷史性機遇。

繼倫敦證交所儀式後，Dar Global 管理層隨即轉往華盛頓特區出席「美沙投資論壇」，與政策制定者及投資者會面，重點推介沙地湧現的新機遇。兩地傳遞的訊息清晰一致：沙地房地產市場正向世界敞開大門，國際資本亦已準備就緒。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「世界一直注視著沙地阿拉伯，現在終於可以參與其中。我們在倫敦上市以及與全球投資者的緊密互動，反映了我們的使命——在國際資本與沙地最具潛力的地產機遇之間搭建橋樑。隨著 2026 年開放永久業權，全球投資新篇章即將展開，Dar Global 正致力將此願景付諸實現。」

此里程碑配合 Dar Global 在沙地的擴張策略，包括在利雅得及吉達的主要土地收購及旗艦項目發展。在 Rothschild & Co 等全球顧問支持下，公司投資組合的發展總值 (GDV) 已增至 190 億美元。

Dar Global 已與超過十個世界知名的奢華品牌合作，包括 Aston Martin、Automobili Lamborghini、ELIE SAAB、Pagani Automobili、Fendi、Missoni、W Hotels 及 Marriott Residences，在全球各地打造獨樹一幟、主打奢華生活品味的發展項目。

SOURCE Dar Global

來自同一來源

Dar Global 主持倫敦證交所開市儀式，發佈全新口號「Live All In」拓展全球版圖

Dar Global 主持倫敦證交所開市儀式，發佈全新口號「Live All In」拓展全球版圖

倫敦上市的國際地產發展商 Dar Global 今日在倫敦證券交易所（LSE）主持開市敲鐘儀式，寫下重要里程碑。此次儀式旨在慶祝公司成功轉至「股份（商業公司）」類別交易。此舉令 Dar Global 成為首家在倫敦證交所主板市場完成此類轉型的沙特阿拉伯企業，亦是中東地區首例。 為紀念此盛事，Dar ...
DAR GLOBAL 與 THE TRUMP ORGANIZATION 宣佈兩項全球首創：馬爾代夫特朗普國際酒店及全球首個代幣化酒店發展項目

DAR GLOBAL 與 THE TRUMP ORGANIZATION 宣佈兩項全球首創：馬爾代夫特朗普國際酒店及全球首個代幣化酒店發展項目

倫敦上市的豪華房地產開發商 Dar Global（倫敦證券交易所：DAR）與 The Trump Organization 隆重宣佈兩大歷史性里程碑：該品牌於馬爾代夫的首個物業——馬爾代夫特朗普國際酒店正式亮相，以及推出與該項目掛鉤的全球首個代幣化酒店發展項目。...
此來源更多新聞稿

探索

房地產

房地產

銀行與金融服務

銀行與金融服務

企業擴張

企業擴張

相關題材的新聞稿