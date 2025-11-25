Dar Global 倫敦證交所敲鐘開市，標誌沙地房地產市場全面接軌國際

沙地阿拉伯將於 2026 年 1 月 1 日起向所有國籍人士開放永久業權物業擁有權，勢將釋放這個全球最大房地產市場之一的潛力。憑藉倫敦上市地位及紮根利雅得的總部，Dar Global 已蓄勢待發，引領全球投資者把握這歷史性機遇。

繼倫敦證交所儀式後，Dar Global 管理層隨即轉往華盛頓特區出席「美沙投資論壇」，與政策制定者及投資者會面，重點推介沙地湧現的新機遇。兩地傳遞的訊息清晰一致：沙地房地產市場正向世界敞開大門，國際資本亦已準備就緒。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「世界一直注視著沙地阿拉伯，現在終於可以參與其中。我們在倫敦上市以及與全球投資者的緊密互動，反映了我們的使命——在國際資本與沙地最具潛力的地產機遇之間搭建橋樑。隨著 2026 年開放永久業權，全球投資新篇章即將展開，Dar Global 正致力將此願景付諸實現。」

此里程碑配合 Dar Global 在沙地的擴張策略，包括在利雅得及吉達的主要土地收購及旗艦項目發展。在 Rothschild & Co 等全球顧問支持下，公司投資組合的發展總值 (GDV) 已增至 190 億美元。

Dar Global 已與超過十個世界知名的奢華品牌合作，包括 Aston Martin、Automobili Lamborghini、ELIE SAAB、Pagani Automobili、Fendi、Missoni、W Hotels 及 Marriott Residences，在全球各地打造獨樹一幟、主打奢華生活品味的發展項目。

