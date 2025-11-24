RIYAD, Arabie saoudite, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, promoteur immobilier international coté à Londres, a aujourd'hui franchi une étape majeure en sonnant la cloche d'ouverture de la Bourse de Londres (LSE). Soulignant son statut de première entreprise d'origine saoudienne à accéder à une telle position sur le marché principal de la Bourse de Londres, la cérémonie célèbre le passage de Dar Global dans la catégorie des actions de participation (sociétés commerciales) pour ouvrir un nouveau canal d'investissement mondial à l'expansion rapide du secteur immobilier saoudien.

DAR GLOBAL SONNE LA CLOCHE D’OUVERTURE DE LA BOURSE DE LONDRES POUR ANNONCER LES DÉBUTS MONDIAUX DE L’IMMOBILIER SAOUDIEN DAR GLOBAL SONNE LA CLOCHE D’OUVERTURE DE LA BOURSE DE LONDRES POUR ANNONCER LES DÉBUTS MONDIAUX DE L’IMMOBILIER SAOUDIEN

Dar Global consolide ses racines saoudiennes en établissant le siège de ses opérations mondiales à Riyad, avec l'approbation du ministère de l'investissement d'Arabie saoudite. Depuis le nouveau siège, la société supervisera son portefeuille international, qui englobe les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Grèce, le Qatar, Oman et les Émirats arabes unis, pour faire de Riyad le centre stratégique de son expansion mondiale.

L'Arabie saoudite ouvrira la propriété franche aux ressortissants de tous les pays le 1er janvier 2026, débloquant ainsi l'un des plus grands marchés immobiliers du monde. Avec sa cotation financière à Londres et l'ancrage à Riyad de son nouveau siège, Dar Global est désormais en mesure d'associer des investisseurs mondiaux à ce moment historique.

À l'issue de la cérémonie à la Bourse de Londres, les dirigeants de Dar Global se sont rendus à Washington, D.C., pour participer au Forum d'investissement américano-saoudien, où ils ont rencontré des décideurs politiques et des investisseurs afin de mettre en avant les nouvelles possibilités qui se présentent dans le Royaume. Le message transmis par les deux capitales était cohérent : l'immobilier saoudien s'ouvre au monde, et les capitaux internationaux sont prêts.

Ziad El Chaar, directeur général de Dar Global, a déclaré : « Le monde a longtemps observé l'Arabie saoudite, il peut désormais y investir. Notre cotation à Londres et notre engagement auprès des investisseurs mondiaux sont en accord avec notre mission : jeter un pont entre les capitaux internationaux et les perspectives immobilières saoudiennes les plus prometteuses. En 2026, lorsque la propriété franche sera ouverte, un nouveau chapitre de l'investissement mondial commencera, et Dar Global sera là pour lui donner vie. »

Cette étape importante s'inscrit dans le cadre de l'expansion de Dar Global en Arabie saoudite, sur la base de considérables acquisitions foncières et de projets phares à Riyad et à Djeddah. Fort du soutien de conseillers internationaux tels que Rothschild & Co., le portefeuille de la société a atteint une valeur brute de développement (VBD) de 19 milliards de dollars américains.

La société Dar Global s'est associée à plus de dix marques de luxe de renommée mondiale, dont Aston Martin, Automobili Lamborghini, ELIE SAAB, Pagani Automobili, Fendi, Missoni, W Hotels et Marriott Residences, pour promouvoir dans le monde entier des projets originaux qui mettent en valeur le style de vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831041/Dar_Global_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831040/Dar_Global_2.jpg