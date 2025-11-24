-Dar Global toca la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Londres mientras el sector inmobiliario de Arabia Saudita se abre al mundo

RIYADH, Arabia Saudí, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria internacional que cotiza en la Bolsa de Londres, marcó hoy un hito importante con el toque de campana en la Bolsa de Valores de Londres (LSE). La ceremonia celebra la transición de la compañía a la categoría de Acciones de Capital (Sociedades Comerciales) y subraya su posición como la primera empresa saudí en completar esta transición en el Mercado Principal de la LSE, abriendo así un nuevo canal para la inversión global en el sector inmobiliario de Arabia Saudita, en rápido crecimiento.

DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL AS SAUDI ARABIA REAL ESTATE OPENS TO THE WORLD DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL AS SAUDI ARABIA REAL ESTATE OPENS TO THE WORLD

Reforzando sus raíces saudíes, Dar Global ha establecido su sede global de operaciones en Riad, con la aprobación del Ministerio de Inversiones de Arabia Saudita. Desde la nueva sede, la compañía supervisará su cartera internacional, que abarca EE.UU., Reino Unido, España, Grecia, Catar, Omán y Emiratos Árabes Unidos, posicionando a Riad como el centro estratégico de su expansión global.

Arabia Saudita abrirá la propiedad inmobiliaria a todas las nacionalidades el 1 de enero de 2026, abriendo las puertas a uno de los mercados inmobiliarios más grandes del mundo. Con su cotización en bolsa en Londres y su sede ahora en Riad, Dar Global está posicionada para conectar a los inversores globales con este momento histórico.

Tras la ceremonia de la LSE, los directivos de Dar Global viajaron a Washington D.C. para participar en el Foro de Inversión EE.UU.-Arabia Saudita, donde se reunieron con responsables políticos e inversores para destacar las nuevas oportunidades que surgen en el Reino. El mensaje en ambas capitales fue unánime: el sector inmobiliario saudí se está abriendo al mundo y el capital internacional está listo.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, comentó: "El mundo ha estado observando a Arabia Saudita; ahora puede participar. Nuestra cotización en Londres y nuestra interacción con inversores globales reflejan nuestra misión de tender un puente entre el capital internacional y las oportunidades inmobiliarias más prometedoras de Arabia Saudita. Cuando se abra la propiedad absoluta en 2026, comenzará un nuevo capítulo en la inversión global, y Dar Global lo está haciendo realidad".

Este hito se alinea con la expansión de Dar Global en Arabia Saudita, que incluye importantes adquisiciones de terrenos y desarrollos emblemáticos en Riad y Yeda. La cartera de la compañía ha crecido hasta alcanzar un Valor Bruto de Desarrollo (VBD) de 19.000 millones de dólares, con el apoyo de asesores globales como Rothschild & Co.

Dar Global se ha asociado con más de diez marcas de lujo de renombre mundial, como Aston Martin, Automobili Lamborghini, ELIE SAAB, Pagani Automobili, Fendi, Missoni, W Hotels y Marriott Residences, para ofrecer desarrollos inmobiliarios distintivos y con un estilo de vida definido en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831041/Dar_Global_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831040/Dar_Global_2.jpg