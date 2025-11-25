DAR GLOBAL LÄUTET DIE ERÖFFNUNGSGLOCKE DER LONDONER BÖRSE, WÄHREND SICH DER SAUDI-ARABISCHE IMMOBILIENMARKT DER WELT ÖFFNET

RIYADH, Saudi-Arabien, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, der an der Londoner Börse notierte internationale Immobilienentwickler, hat heute mit dem Läuten der Eröffnungsglocke an der Londoner Börse (LSE) einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Die Zeremonie feiert den Übergang des Unternehmens in die Kategorie „Equity Shares (Commercial Companies)" und unterstreicht seine Position als erstes in Saudi-Arabien gegründetes Unternehmen, das einen solchen Schritt auf dem Hauptmarkt der LSE vollzogen hat – und damit einen neuen Kanal für globale Investitionen in den schnell wachsenden Immobiliensektor Saudi-Arabiens eröffnet.

DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL AS SAUDI ARABIA REAL ESTATE OPENS TO THE WORLD DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL AS SAUDI ARABIA REAL ESTATE OPENS TO THE WORLD

Dar Global hat seine saudischen Wurzeln gestärkt und mit Genehmigung des saudischen Investitionsministeriums seinen globalen Hauptsitz in Riad eingerichtet. Von diesem neuen Hauptsitz aus wird das Unternehmen sein internationales Portfolio in den USA, Großbritannien, Spanien, Griechenland, Katar, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten verwalten und Riad als strategisches Zentrum seiner globalen Expansion positionieren.

Saudi-Arabien wird am 1. Januar 2026 das Eigentumsrecht an Immobilien für alle Nationalitäten öffnen und damit einen der größten Immobilienmärkte der Welt erschließen. Mit seiner Börsennotierung in London und seinem nun in Riad ansässigen Hauptsitz ist Dar Global in der Lage, globale Investoren mit diesem Meilenstein zu verbinden.

Im Anschluss an die Zeremonie an der LSE reiste die Führungsspitze von Dar Global nach Washington, D.C., um am US-saudischen Investitionsforum teilzunehmen und sich mit politischen Entscheidungsträgern und Investoren zu treffen, um neue Chancen im Königreich aufzuzeigen. Die Botschaft in beiden Hauptstädten war einheitlich: Der saudische Immobilienmarkt öffnet sich der Welt – und das internationale Kapital ist bereit.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte: „Die Welt hat Saudi-Arabien beobachtet; jetzt kann sie sich beteiligen. Unsere Notierung in London und unser Engagement mit globalen Investoren spiegeln unsere Mission wider, eine Brücke zwischen internationalem Kapital und den vielversprechendsten Immobilienmöglichkeiten Saudi-Arabiens zu schlagen. Wenn 2026 das Eigentumsrecht eingeführt wird, beginnt ein neues Kapitel für globale Investitionen – und Dar Global macht dies möglich."

Dieser Meilenstein steht im Einklang mit der Expansion von Dar Global in Saudi-Arabien, einschließlich bedeutender Landkäufe und Vorzeigeprojekten in Riad und Dschidda. Das Portfolio des Unternehmens ist auf einen Bruttoentwicklungswert (GDV) von 19 Milliarden US-Dollar angewachsen, unterstützt von globalen Beratern wie Rothschild & Co.

Dar Global hat sich mit mehr als zehn weltbekannten Luxusmarken zusammengetan – darunter Aston Martin, Automobili Lamborghini, ELIE SAAB, Pagani Automobili, Fendi, Missoni, W Hotels und Marriott Residences –, um weltweit unverwechselbare, lifestyleorientierte Projekte zu realisieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831041/Dar_Global_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831040/Dar_Global_2.jpg