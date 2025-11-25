DARGLOBAL、LONDON STOCK EXCHANGEのオープニングベルを鳴らし、サウジアラビアの不動産市場が世界に開放

リヤド（サウジアラビア）, 2025年11月26日 /PRNewswire/ -- ロンドンに上場する国際不動産開発会社であるDar Globalは本日、London Stock Exchange（LSE）でオープニングベルを鳴らし、重要な節目を迎えました。この式典は、同社が株式（商業会社）カテゴリーへ移行したことを祝うとともに、LSEメイン市場においてサウジアラビア発の企業が初めてこの移行を完了した立場を強調するものです。これにより、サウジアラビアの急成長する不動産セクターへのグローバル投資の新たな道が開かれます。

サウジのルーツを強化するため、Dar GlobalはMinistry of Investment of Saudi Arabiaの承認を得て、リヤドにグローバル事業本部を設置しました。新本部から、米国、英国、スペイン、ギリシャ、カタール、オマーン、UAEにまたがる国際ポートフォリオを統括し、リヤドをグローバル拡大の戦略的拠点と位置付けます。

DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL AS SAUDI ARABIA REAL ESTATE OPENS TO THE WORLD DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL AS SAUDI ARABIA REAL ESTATE OPENS TO THE WORLD

サウジアラビアは2026年1月1日より、全世界の国籍を対象に不動産の完全所有権を開放し、世界最大級の不動産市場の一つを開放する予定です。ロンドン証券取引所への上場とリヤドへの本拠地移転により、Dar Globalはこの画期的な瞬間にグローバル投資家を結びつける立場にあります。

LSEの式典後、Dar Globalの経営陣はワシントンD.C.に移動し、米サウジ投資フォーラム（U.S.–Saudi Investment Forum）に参加し、政策立案者や投資家と会談し、王国で出現する新たな機会を強調しました。両首都で伝えられたメッセージは一貫していました。サウジの不動産は世界に向けて開放されつつあり、国際資本は準備が整っています。

Dar GlobalのCEO、Ziad El Chaar氏は次のように述べています。「世界はサウジアラビアに注目してきました。今や世界は参加できるのです。ロンドンでの上場とグローバル投資家との関わりは、国際資本とサウジで最も有望な不動産投資機会との架け橋を築くという私たちの使命を反映しています。2026年に自由保有権が導入されれば、グローバル投資の新たな章が始まります。 Dar Globalはその実現を担います。」

この画期的な出来事は、リヤドとジェッダにおける大規模な土地取得や旗艦開発を含む、Dar Globalのサウジアラビアにおける事業拡大と連動しています。同社のポートフォリオは、Rothschild & Co.などのグローバルアドバイザーの支援を受け、総開発価値（GDV）190億米ドルにまで成長しました。

Dar Globalは、Aston Martin、Automobili Lamborghini、ELIE SAAB、Pagani Automobili、Fendi、Missoni、W Hotels、Marriott Residencesなど、10以上の世界的に有名な高級ブランドと提携し、世界中で、ライフスタイルを重視した特徴的な開発を行っています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2831041/Dar_Global_1.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2831040/Dar_Global_2.jpg

SOURCE Dar Global