3Trees Pimpin Angka Penjualan Produk "Stone Paint" di Pasar Global pada 2025, Perluas Jangkauan Internasional

Dalam sebuah pertemuan dengan pihak distributor, Chairman & President, 3Trees, Hong Jie, menekankan, 3Trees tidak lagi hanya mengekspor produk, melainkan juga teknologi, standar, dan sistem sebagai mitra tepercaya yang mengutamakan kinerja lingkungan hidup bagi pelanggan di seluruh dunia.

Perkembangan 3Trees di pasar internasional didukung portofolio produk yang kuat, serta kemampuan beradaptasi dengan beragam kondisi iklim dan kebutuhan proyek. Produk stone paint 3Trees tidak hanya menawarkan tampilan yang menyerupai batu alam, melainkan juga memiliki daya tahan tinggi dan kinerja yang ramah lingkungan. Produk 3Trees telah digunakan di berbagai kondisi ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Timur Tengah hingga kelembapan tinggi di Asia Tenggara.

Selain cat dekoratif, 3Trees juga memperluas solusinya ke sektor industri di pasar global. Dalam sebuah proyek di Guinea, cat pelapis industri 3Trees digunakan sebagai solusi antikorosi untuk peralatan bongkar muat pelabuhan berkapasitas 10.000 ton, mendukung aktivitas operasional dalam jangka panjang di kondisi berat.

Dalam beberapa tahun terakhir, 3Trees semakin gencar berekspansi di pasar internasional melalui lokalisasi. 3Trees memperluas jangkauannya di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Vietnam, sekaligus menjajaki peluang di Thailand dan Angola. Pendekatan lokal tersebut mencakup pengembangan jaringan distribusi dan layanan di Asia Tenggara, serta basis produksi dan penjualan lokal di Afrika.

Seiring meningkatnya permintaan global terhadap material bangunan yang tahan lama, mudah beradaptasi terhadap iklim, dan lebih ramah lingkungan, 3Trees memperkuat model operasional di pasar internasional serta menghadirkan solusi yang dirancang khusus menurut kondisi pasar lokal dan kebutuhan pelanggan.

Tentang SKSHU Paint Co., Ltd.

Berdiri pada 2002, 3Trees merupakan perusahaan global yang menyediakan cat pelapis bangunan dengan performa tinggi dan ramah lingkungan. Portofolio produk 3Trees mencakup cat eksterior dan interior, sistem insulasi, pelapis kedap air, serta sistem dekoratif yang didukung layanan khusus di pasar lokal. Dengan demikian, klien dapat membangun proyek dengan lebih percaya diri dan memenuhi target keberlanjutan.

