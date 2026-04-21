3Trees ครองอันดับ 1 ของโลก ยอดขายผลิตภัณฑ์สี Stone Paint ในปี 2568 เดินหน้ากลยุทธ์ขยายธุรกิจระดับสากล

SKSHU Paint Co., Ltd.

22 Apr, 2026, 02:26 CST

ผู่เทียน, จีน, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- SKSHU Paint Co., Ltd. ("3Trees") ผู้นำด้านโซลูชันสีทาอาคาร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลกด้านปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ์สีลายหิน (Stone Paint) ในปี 2568 จากรายงาน Frost & Sullivan Market Position Statement ฉบับเดือนมกราคม 2569 โดยนับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ 3Trees ครองตำแหน่งผู้นำระดับโลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการยกระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล

(PRNewsfoto/SKSHU Paint Co., Ltd.)
ในการประชุมผู้แทนจำหน่ายระดับประเทศครั้งล่าสุด Hong Jie ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ 3Trees กล่าวว่า บริษัทกำลังเร่งดำเนินกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่สากล โดยยกระดับจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ไปสู่รูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน และการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก

ความก้าวหน้าของ 3Trees ในตลาดต่างประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละโครงการ โดยผลิตภัณฑ์สีลายหินของบริษัท ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกคล้ายหินธรรมชาติ ความทนทานในระยะยาว และคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ตั้งแต่สภาพอากาศร้อนจัดในตะวันออกกลาง ไปจนถึงสภาพความชื้นสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ 3Trees ยังขยายโซลูชันไปสู่การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ โดยในโครงการที่ประเทศกินี ผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรมของ 3Trees ช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนอย่างหนักสำหรับอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าท่าเรือขนาด 10,000 ตัน เพื่อให้เครื่องจักรสำคัญทำงานอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 3Trees ดำเนินกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดในแต่ละประเทศมากขึ้น บริษัทได้ขยายการดำเนินงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนาม พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในประเทศไทยและแองโกลา โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายช่องทางจำหน่ายและบริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายในแอฟริกา

ในขณะที่ทั่วโลกต้องการวัสดุก่อสร้างที่มีความทนทาน สามารถปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ และมีความยั่งยืนมากขึ้น ทาง 3Trees ก็มุ่งมั่นผลักดันการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ พร้อมส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ SKSHU Paint Co., Ltd.

SKSHU Paint Co., Ltd. หรือ 3Trees ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็นผู้นำระดับโลกด้านสีทาอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมสีทาภายนอกและภายใน ระบบฉนวนกันความร้อน ระบบกันซึม และระบบตกแต่งพื้นผิว พร้อมบริการที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยให้ลูกค้าก่อสร้างอาคารได้อย่างมั่นใจ และตอบโจทย์ความต้องการด้านความยั่งยืนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ติดต่อ 3Trees:

Email: [email protected]

WhatsApp: Nina Lin, +86 15860082171

Also from this source

3Trees Ranked No. 1 Globally by 2025 Stone Paint Sales Volume, Advancing International Strategy

SKSHU Paint Co., Ltd. ("3Trees"), a leading provider of building coating solutions, has been ranked No. 1 globally by sales volume of stone paint in...
3Trees Unveils Climate-Resilient Coating Solutions at Big 5 Construct Saudi, Enhancing Sustainable Building Standards in the Middle East

3Trees Unveils Climate-Resilient Coating Solutions at Big 5 Construct Saudi, Enhancing Sustainable Building Standards in the Middle East

SKSHU Paint Co., Ltd., a leading provider of building coating solutions, showcased its latest range of high-performance, climate-adaptive products at ...
