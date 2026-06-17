Applied Intuition توسّع نظام القيادة الذاتية الخاص بها إلى اليابان، إحدى أكثر أسواق السيارات تطلباً في العالم

تتيح عملية النشر إدخال حزمة القيادة الذاتية الشاملة من Applied Intuition إلى إحدى الأسواق العالمية الرئيسية للسيارات، بما يبرهن على سرعة التكيّف عبر المناطق واللوائح التنظيمية وظروف القيادة الواقعية.

وسّعت Applied Intuition نظام القيادة الذاتية ( SDS ) إلى اليابان، لتطرح منصتها المتقدمة لمساعدة السائق والقيادة الذاتية في واحدة من أكثر بيئات القيادة تعقيداً في العالم.

يتيح هذا النشر لحزمة القيادة الذاتية الشاملة من Applied Intuition العمل على الطرق اليابانية، بما في ذلك المناطق الحضرية المكتظة، والتقاطعات متعددة المخارج، والسير على الجهة اليسرى، وظروف القيادة الإقليمية المتنوعة.

يستخدم نظام القيادة الذاتية ( SDS ) كاميرات بمستوى الإنتاج والرادار، ويعمل من دون الاعتماد على الخرائط عالية الدقة أو الليدار، ويمنح شركات صناعة السيارات منصة مفتوحة (وايت بوكس) لنشر ميزات مساعدة السائق من المستوى الثاني المحسّن ( L2 +) والمستوى الثاني المحسّن ( L2 ++) مع احتفاظها بالتحكم في تجربة المركبة.

سانيفيل، كاليفورنيا، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Applied Intuition, Inc.، إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، عن توسيع نظام القيادة الذاتية (SDS) إلى اليابان، في أحدث خطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وتقنيات القيادة الذاتية عبر الأسواق العالمية.

بعد أقل من عام على إطلاق نظام القيادة الذاتية للسيارات (SDS for Automotive)، الذي جرى نشره بالفعل في أمريكا الشمالية وأوروبا، تنقل Applied Intuition المنصة إلى اليابان، بما يؤكد السرعة التي تستطيع بها الشركة تكييف حزمة القيادة الذاتية الخاصة بها مع مناطق جديدة.

يوسّع هذا النشر نطاق منصة نظام القيادة الذاتية (SDS) من Applied Intuition لتشمل واحدة من أكثر بيئات القيادة تعقيداً في العالم، بما في ذلك الممرات الحضرية المكتظة، والتقاطعات متعددة المخارج، وأنماط السير على الجهة اليسرى، وظروف الطرق شديدة التباين. تنشط Applied Intuition في اليابان منذ سنوات من خلال عمليات نشر في مجال شاحنات المستوى الرابع (L4)، بما في ذلك عملها مع إيسوزو موتورز. يطرح هذا التوسع في السوق منصة نظام القيادة الذاتية للسيارات (SDS for Automotive) الأوسع نطاقاً التابعة للشركة، مقدماً قدرات متقدمة لمساعدة السائق من المستوى الثاني المحسّن (L2+) والمستوى الثاني المحسّن (L2++)، بما في ذلك الركن الذكي، والسلامة النشطة، والقيادة الحضرية من نقطة إلى نقطة، مع توفير مسار نحو قدرات على مستويات أعلى، تشمل المستوى الثالث (L3) والمستوى الرابع (L4) بمرور الوقت.

قال Qasar Younis، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ :Applied Intuition «صُمّم نظام القيادة الذاتية (SDS) منذ البداية ليتكيّف بسرعة عبر المناطق واللوائح التنظيمية وبيئات القيادة». وأضاف:«يبرهن توسيع نظام القيادة الذاتية (SDS) إلى اليابان على مرونة بنيتنا المعمارية وقوة البنية التحتية التي أنشأناها لدعم النشر السريع والتحسين المتكرر عالمياً».

تستخدم منصة نظام القيادة الذاتية (SDS) التابعة لـ Applied Intuition حزمة القيادة الذاتية الشاملة للمركبات، وهي مدعومة ببيانات جُمعت من العالم الحقيقي وبالبيانات الاصطناعية. تمكّن الشبكات العصبية النظام من التحكم في المركبة مع تدخل بشري محدود في مجموعة متنوعة من البيئات، مثل القيادة الحضرية، والطرق السريعة، والركن، والاستدعاء. يعمل النظام من دون الاعتماد على الخرائط عالية الدقة أو الليدار، ويستخدم بدلاً من ذلك كاميرات بمستوى الإنتاج ومستشعرات الرادار المقترنة بوحدة الحوسبة المدمجة لتفسير بيئة القيادة والاستجابة لها في الوقت الفعلي.

تدعم المنصة أيضاً نطاقاً واسعاً من معماريات الحوسبة، بما في ذلك منصات NVIDIA DRIVE المبرَّدة سلبياً وحلول رقائق السيارات الرائدة الأخرى، ما يتيح لشركات صناعة السيارات نشر قدرات متقدمة لمساعدة السائق على نطاق واسع من دون الارتباط بمنظومة عتادية واحدة. من خلال الجمع بين حزمة قيادة ذاتية جاهزة للإنتاج وأساس برمجي قابل للتوسّع، يساعد نظام القيادة الذاتية (SDS) مصنّعي المعدات الأصلية (OEMs) على تسريع النشر مع الالتزام بقيود التكلفة واستهلاك الطاقة والمتطلبات الحرارية ومتطلبات الحيّز الخاصة بالمركبات ذات الإنتاج الواسع.

لدعم النشر في اليابان، أنشأت Applied Intuition عمليات تشغيل محلية للمركبات وبنية تحتية للبيانات في المنطقة، بما يمكّن الشركة من جمع بيانات القيادة الخاصة بالطرق اليابانية وسلوكيات المرور والمتطلبات التنظيمية المعمول بها ومعالجتها. تتيح هذه البنية التحتية لنظام القيادة الذاتية (SDS) التكيّف بسرعة مع نطاقات التصميم التشغيلي الجديدة وتسريع تحسينات الأداء عبر المناطق الجغرافية.

في وقت تتسابق فيه شركات صناعة السيارات لنشر المركبات الذكية حول العالم، تواصل Applied Intuition بناء الأساس البرمجي الذي يجعل القيادة الذاتية قابلة للتوسّع عبر المناطق واللوائح التنظيمية وبيئات القيادة.

نبذة عن Applied Intuition

ترسم Applied Intuition, Inc. ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي المادي. تأسست الشركة في عام 2017، وتبلغ قيمتها اليوم 15 مليار دولار، وهي شركة من وادي السيليكون تعمل على إنشاء البنية التحتية الرقمية اللازمة لإضفاء الذكاء على كل آلة متحركة على كوكب الأرض. تقدم Applied Intuition خدماتها إلى قطاعات السيارات والدفاع والنقل بالشاحنات والبناء والتعدين والزراعة في ثلاثة مجالات أساسية هي: الأدوات والبنية التحتية، وأنظمة التشغيل، والقيادة الذاتية. تثق 18 شركة من أكبر 20 شركة عالمية لصناعة السيارات، إلى جانب الجيش الأمريكي وحلفائه، في حلول الشركة لتوفير الذكاء المادي. يقع المقر الرئيسي لـ Applied Intuition في سانيفيل، كاليفورنيا، ولديها ما يقرب من 24 مكتباً حول العالم، بما في ذلك في لندن وميونيخ وطوكيو وسيول وواشنطن العاصمة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة applied.co أو مراسلة .[email protected]