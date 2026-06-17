Applied Intuition、世界最高水準の複雑な走行環境を備えた日本へ自動運転システム事業を拡大

今回の導入により、Applied Intuition のエンド ツー エンド自動運転スタックが世界有数の自動車市場に展開され、地域や規制、実際の走行環境を問わず迅速に適応できることが実証されました。

Applied Intuition は、自動運転システム (SDS) の日本市場への展開を開始し、先進運転支援および自動運転プラットフォームを、世界でも有数の複雑な交通環境を持つ日本に導入しました。

今回の展開により、Applied Intuition のエンド ツー エンド自動運転スタックは、人口密集地域の道路網や複雑な交差点、左側通行、さらには地域ごとに異なる多様な道路環境を含む日本の交通環境に対応できるようになりました。

SDS は、量産車向けのカメラおよびレーダーセンサーを活用し、HD マップや LiDAR に依存することなく動作します。また、自動車メーカーは、車両体験やブランド独自の価値を維持しながら、L2+ および L2++レベルの高度な運転支援機能を実装できるホワイトボックス型プラットフォームを活用できます。

カリフォルニア州サニーベール, 2026年6月17日 /PRNewswire/ -- フィジカル AI 分野をリードする Applied Intuition は本日、同社の自動運転システム (SDS) を日本市場に展開することを発表しました。今回の展開は、先進運転支援システム (ADAS) および自動運転技術のグローバル展開を加速する同社の取り組みにおける重要な一歩となります。

Applied Intuition は、北米および欧州で自動車向け SDS fを提供開始してから1年足らずで、日本市場への展開を実現しました。これにより、自社の自動運転スタックを新たな市場や走行環境へ迅速に適応できる高い開発力と拡張性を示しています。

今回の展開により、Applied Intuition の SDS プラットフォームは、人口密集地域の複雑な道路網、多方向に分岐する交差点、左側通行、さらには地域ごとに異なる多様な道路環境など、世界でも有数の難易度を持つ日本の交通環境に対応します。

Applied Intuition はこれまでも、いすゞ自動車との協業によるレベル 4 自動運転トラックの取り組みをはじめ、日本市場で事業を展開してきました。今回、日本向けに自動車向け SDS を本格展開することで、インテリジェントパーキング、アクティブセーフティ、都市部におけるポイント ツー ポイント走行といった高度な L2+ および L2++ 運転支援機能を提供します。さらに、将来的なL3 および L4 自動運転機能の実現に向けた基盤も提供していきます。

「SDS は、さまざまな地域や規制、走行環境に迅速に適応できるよう、当初から設計されています」と、Applied Intuition の共同創業者兼 CEO である Qasar Younis は述べています。

「今回の日本市場への展開は、当社アーキテクチャの柔軟性と、グローバル規模で迅速な展開と継続的な改善を可能にするインフラの強みを示すものです」

Applied Intuition の SDS プラットフォームは、大規模な実走行データとシミュレーションによる合成データを用いて学習したニューラルネットワークを基盤とする、車載向けのエンドツーエンド自動運転スタックを採用しています。このシステムは、HD マップや LiDAR に依存することなく、量産車向けのカメラおよびレーダーセンサーと車載コンピューティングを組み合わせることで、周囲の走行環境をリアルタイムに認識・判断し、適切な運転操作を行います。

また、SDS は、パッシブ冷却方式の NVIDIA DRIVE プラットフォームをはじめとする幅広い車載コンピューティング アーキテクチャや主要な自動車向け半導体ソリューションに対応しています。これにより、自動車メーカーは特定のハードウェア プラットフォームに依存することなく、高度な運転支援機能を大規模に導入できます。

量産対応の自動運転スタックと拡張性の高いソフトウェア基盤を組み合わせた SDS は、車両のコスト、消費電力、熱設計、パッケージングといった量産車特有の制約に対応しながら、OEM による先進運転支援機能の開発・展開を加速します。

日本市場への展開にあたり、Applied Intuition は国内に車両運用体制およびデータ基盤を構築しました。これにより、日本特有の道路環境や交通特性、関連する法規制に対応した走行データの収集・活用が可能となっています。

こうしたインフラを活用することで、SDS は新たな運用設計領域 (ODD) への迅速な適応を実現するとともに、グローバル規模での性能向上や機能改善を継続的に推進しています。

世界中の自動車メーカーがソフトウェア定義車両 (SDV) やインテリジェント ビークルの開発を加速させる中、Applied Intuition は、地域や規制、走行環境の違いを越えて自動運転技術を展開できるソフトウェア基盤の構築を進めています。

Applied Intuition について

Applied Intuition, Inc.は、フィジカル AI の未来を牽引しています。2017年に設立され、現在150億ドルの企業価値を持つ同社は、地球上のあらゆる移動機械にインテリジェンスをもたらすために必要なデジタル インフラを構築しています。Applied Intuition は、ツール・インフラ、オペレーティング システム、自動運転の3つの主要分野において、自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業の各業界にサービスを提供しています。世界の自動車メーカートップ20社のうち18社、および米国軍とその同盟国が、フィジカル AI を実現する同社のソリューションを信頼しています。Applied Intuition はカリフォルニア州サニーベールに本社を置き、ロンドン、ミュンヘン、東京、ソウル、ワシントンD.C.など、世界中に 20 か所近くのオフィスを展開しています。詳細はapplied.coをご覧ください。

SOURCE Applied Intuition, Inc.