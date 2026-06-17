- Applied Intuition expande su sistema de conducción autónoma a Japón, uno de los mercados automovilísticos más exigentes del mundo

Este despliegue sirve para introducir la plataforma integral de autonomía de Applied Intuition en un importante mercado automovilístico mundial, demostrando una rápida adaptación a través de regiones, normativas y condiciones de conducción reales

Applied Intuition ha expandido su Sistema de Conducción Autónoma (SDS) a Japón, llevando su avanzada plataforma de asistencia al conductor y autonomía a uno de los entornos de conducción más complejos del mundo.

Esta implementación permite que la plataforma integral de autonomía de Applied Intuition opere en las carreteras japonesas, incluyendo áreas urbanas densamente pobladas, intersecciones con múltiples salidas, circulación por la izquierda y diversas condiciones de conducción regionales.

SDS utiliza cámaras y radar de calidad profesional, funciona sin mapas HD ni lidar y ofrece a los fabricantes de automóviles una plataforma de código abierto para implementar funciones de asistencia al conductor de nivel 2+ y 2++ manteniendo el control de la experiencia del vehículo.

SUNNYVALE, California, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., líder en IA física, ha dado a conocer hoy la expansión de su Sistema de Conducción Autónoma (SDS) a Japón, lo que supone el último paso en el esfuerzo de la compañía por ampliar los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las tecnologías de autonomía a los mercados globales.

Menos de un año después del lanzamiento de SDS para el sector automotriz, que ya está implementado en Norteamérica y Europa, Applied Intuition trae la plataforma a Japón, lo que subraya la rapidez con la que la empresa puede adaptar su plataforma de autonomía a nuevas regiones.

Esta implementación extiende la plataforma SDS de Applied Intuition a uno de los entornos de conducción más complejos del mundo, incluyendo densos corredores urbanos, intersecciones con múltiples salidas, circulación por la izquierda y condiciones viales muy variables. Applied Intuition opera en Japón desde hace años a través de sus implementaciones de nivel 4 para camiones, incluyendo su colaboración con Isuzu Motors. Esta expansión introduce en el mercado la plataforma SDS para el sector automotriz, que ofrece capacidades avanzadas de asistencia al conductor de nivel 2+ y 2++, como estacionamiento inteligente, seguridad activa y conducción urbana punto a punto, a la vez que sienta las bases para alcanzar capacidades avanzadas de nivel 3 y 4 con el tiempo.

"SDS se diseñó desde el principio para adaptarse rápidamente a diferentes regiones, normativas y entornos de conducción", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "La expansión de SDS a Japón demuestra la flexibilidad de nuestra arquitectura y la solidez de la infraestructura que hemos desarrollado para respaldar la rápida implementación y la iteración a nivel global".

La plataforma SDS de Applied Intuition utiliza un sistema de autonomía integral para vehículos, alimentado por datos recopilados del mundo real y datos sintéticos. Las redes neuronales permiten controlar el vehículo con una mínima intervención humana en diversos entornos, como la conducción urbana, autopistas, estacionamiento y llamadas de emergencia. El sistema funciona sin depender de mapas de alta definición ni lidar, sino que utiliza cámaras y sensores de radar de calidad profesional, junto con un procesador integrado, para interpretar y responder al entorno de conducción en tiempo real.

La plataforma también admite una amplia gama de arquitecturas informáticas, incluidas las plataformas NVIDIA DRIVE con refrigeración pasiva y otras soluciones líderes de silicio para el sector automotriz, lo que permite a los fabricantes de automóviles implementar capacidades avanzadas de asistencia al conductor a gran escala sin depender de un único ecosistema de hardware. Al combinar una pila de autonomía lista para la producción con una base de software escalable, SDS ayuda a los fabricantes de equipos originales a acelerar la implementación, respetando las limitaciones de coste, consumo energético, temperatura y empaquetado propias de los vehículos de producción en masa.

Con el fin de proporcionar un respaldo de cara al despliegue en Japón, Applied Intuition estableció una infraestructura local de operaciones vehiculares y datos en la región, lo que le permitió recopilar y procesar datos de conducción específicos de las carreteras japonesas, el comportamiento del tráfico y los requisitos normativos aplicables. Esta infraestructura permite a SDS adaptarse rápidamente a nuevos ámbitos de diseño operativo y acelerar las mejoras de rendimiento en diferentes regiones geográficas.

Mientras los fabricantes de automóviles compiten por desplegar vehículos inteligentes en todo el mundo, Applied Intuition continúa desarrollando la base de software que permite que la autonomía sea escalable en diferentes regiones, regulaciones y entornos de conducción.

Acerca de Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. impulsa el futuro de la IA física. Fundada en el año 2017 y valorada actualmente en 15.000 millones de dólares, esta empresa de Silicon Valley crea la infraestructura digital necesaria para dotar de inteligencia a todas las máquinas del planeta. Applied Intuition presta servicios a los sectores automotriz, de defensa, transporte, construcción, minería y agricultura en tres áreas clave: herramientas e infraestructura, sistemas operativos y autonomía. Dieciocho de los veinte principales fabricantes de automóviles del mundo, así como las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados, confían en las soluciones de la compañía para implementar inteligencia física. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, y cuenta con casi dos docenas de oficinas en todo el mundo, incluyendo Londres, Múnich, Tokio, Seúl y Washington D.C. Para más información, visite applied.co o escriba a [email protected].