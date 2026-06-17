Applied Intuition weitet sein Self-Driving System auf Japan aus, einen der anspruchsvollsten Automobilmärkte der Welt

Die Einführung bringt den End-to-End-Autonomie-Stack von Applied Intuition in einen wichtigen globalen Automobilmarkt und zeigt, wie schnell er sich an verschiedene Regionen, regulatorische Anforderungen und reale Fahrbedingungen anpassen lässt.

Applied Intuition hat sein System für autonomes Fahren „Self-Driving System (SDS)" auf Japan ausgeweitet und bringt damit seine fortschrittliche Plattform für Fahrerassistenz und autonomes Fahren in eine der komplexesten Fahrumgebungen der Welt.

Durch die Einführung kann der End-to-End-Autonomie-Stack von Applied Intuition nun auf japanischen Straßen eingesetzt werden, auch in dichten urbanen Gebieten, an Kreuzungen mit mehreren Abzweigungen, im Linksverkehr und unter vielfältigen regionalen Fahrbedingungen.

SDS nutzt serienreife Kameras und Radar, kommt ohne HD-Karten oder Lidar aus und bietet Automobilherstellern eine White-Box-Plattform für die Bereitstellung von Fahrerassistenzfunktionen der Stufen L2+ und L2++, während sie die Kontrolle über das Fahrerlebnis in ihren Fahrzeugen behalten.

SUNNYVALE, Kalifornien, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI, gab heute die Ausweitung seines Self-Driving Systems (SDS) auf Japan bekannt. Dies ist der jüngste Schritt im Bestreben des Unternehmens, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Technologien für autonomes Fahren auf globalen Märkten zu skalieren.

Weniger als ein Jahr nach der Einführung von „SDS for Automotive", das bereits in Nordamerika und Europa zum Einsatz kommt, bringt Applied Intuition die Plattform nun nach Japan und unterstreicht damit, wie schnell das Unternehmen seinen Stack für autonomes Fahren an neue Regionen anpassen kann.

Mit dieser Einführung wird die SDS-Plattform von Applied Intuition auf eine der komplexesten Fahrumgebungen der Welt ausgeweitet, darunter dichte urbane Verkehrskorridore, Kreuzungen mit mehreren Abzweigungen, Linksverkehr und höchst unterschiedliche Straßenverhältnisse. Applied Intuition ist in Japan bereits seit Jahren mit L4-Einsätzen im Lkw-Bereich tätig, unter anderem im Rahmen der Zusammenarbeit mit Isuzu Motors. Mit dieser Erweiterung wird die umfassendere Plattform „SDS for Automotive" des Unternehmens in den Markt eingeführt, die fortschrittliche Fahrerassistenzfunktionen der Stufen L2+ und L2++ – darunter intelligentes Parken, aktive Sicherheit und Punkt-zu-Punkt-Fahren im Stadtverkehr – bietet und zugleich einen Weg zu anspruchsvolleren L3- und L4-Funktionen eröffnet.

„SDS wurde von Anfang an so konzipiert, dass es sich schnell an verschiedene Regionen, regulatorische Vorgaben und Fahrumgebungen anpassen lässt", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und Geschäftsführer von Applied Intuition. „Die Ausweitung von SDS auf Japan verdeutlicht die Flexibilität unserer Architektur und die Stärke der Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, um weltweit eine schnelle Implementierung und Weiterentwicklung zu unterstützen."

Die SDS-Plattform von Applied Intuition nutzt einen End-to-End-Autonomie-Stack für Fahrzeuge, der auf Daten aus der realen Welt sowie auf synthetischen Daten basiert. Neuronale Netze ermöglichen die Steuerung des Fahrzeugs mit begrenztem menschlichem Eingriff in einer Vielzahl von Umgebungen, etwa im Stadtverkehr, auf Autobahnen, beim Einparken und beim Herbeirufen. Das System kommt ohne HD-Karten oder Lidar aus und nutzt stattdessen serienreife Kameras und Radarsensoren in Verbindung mit fahrzeugeigener Rechenhardware, um die Fahrumgebung in Echtzeit zu analysieren und darauf zu reagieren.

Die Plattform unterstützt zudem eine breite Palette an Rechenarchitekturen – darunter passiv gekühlte NVIDIA DRIVE-Plattformen und andere führende Halbleiterlösungen für den Automobilbereich – und erlaubt Automobilherstellern damit, fortschrittliche Fahrerassistenzfunktionen in großem Maßstab einzusetzen, ohne an ein einziges Hardware-Ökosystem gebunden zu sein. Durch die Kombination eines serienreifen Autonomie-Stacks mit einer skalierbaren Software-Grundlage unterstützt SDS OEMs dabei, die Bereitstellung zu beschleunigen und zugleich die Vorgaben zu Kosten, Leistungsaufnahme, thermischen Anforderungen und Bauraum bei Fahrzeugen für den Massenmarkt einzuhalten.

Zur Unterstützung der Einführung in Japan hat Applied Intuition lokale Fahrzeugbetriebsstrukturen und eine Dateninfrastruktur in der Region aufgebaut, sodass das Unternehmen Fahrdaten erfassen und verarbeiten kann, die spezifisch für japanische Straßen, Verkehrsverhalten und geltende regulatorische Anforderungen sind. Diese Infrastruktur unterstützt SDS dabei, sich schnell an neue betriebliche Einsatzbereiche anzupassen und Leistungsverbesserungen regionsübergreifend zu beschleunigen.

Während Automobilhersteller weltweit die Einführung intelligenter Fahrzeuge vorantreiben, baut Applied Intuition weiterhin die Software-Grundlage auf, mit der autonomes Fahren über Regionen, regulatorische Anforderungen und Fahrumgebungen hinweg skalierbar wird.

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. treibt die Zukunft der physischen KI voran. Das 2017 gegründete und inzwischen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen aus dem Silicon Valley schafft die digitale Infrastruktur, die erforderlich ist, um alle mobilen Maschinen weltweit intelligent zu machen. Applied Intuition unterstützt die Branchen Automobil, Verteidigung, Lkw-Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft in drei Kernbereichen: Tools und Infrastruktur, Betriebssysteme sowie Autonomie. 18 der 20 weltweit führenden Automobilhersteller sowie das US-Militär und seine Verbündeten vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens für physische Intelligenz. Applied Intuition hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und verfügt über fast zwei Dutzend Niederlassungen weltweit, darunter in London, München, Tokio, Seoul und Washington, D.C. Weitere Informationen erhalten Sie auf , applied.co oder per E-Mail an , [email protected],.