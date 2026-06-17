Applied Intuition étend son système de conduite autonome au Japon, l'un des marchés automobiles les plus exigeants au monde

Cette expansion permet d'introduire la technologie d'autonomie de bout en bout d'Applied Intuition sur un marché automobile mondial de grande envergure, démontrant ainsi une adaptation rapide à différentes régions, réglementations et conditions de conduite réelles.

Applied Intuition a introduit son système de conduite autonome (SDS, Self-Driving System) au Japon, déployant ainsi sa plateforme avancée d'autonomie et d'aide à la conduite dans l'un des environnements de conduite les plus complexes au monde.

Ce déploiement permet à la solution d'autonomie de bout en bout d'Applied Intuition de fonctionner sur les routes japonaises, notamment dans les zones urbaines densément peuplées, les carrefours à plusieurs sorties, la circulation à gauche et dans des conditions de conduite régionales variées.

Le système SDS utilise des caméras et des radars de qualité industrielle, fonctionne sans carte HD ni lidar et offre aux constructeurs automobiles une plateforme ouverte leur permettant de déployer des fonctions d'aide à la conduite de niveaux L2+ et L2++ tout en conservant le contrôle de l'expérience à bord de leurs véhicules.

SUNNYVALE, Californie, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., leader dans le domaine de l'IA physique, a annoncé aujourd'hui l'introduction de son système de conduite autonome (Self-Driving System, SDS) au Japon, marquant ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de l'entreprise visant à déployer à grande échelle ses systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et ses technologies d'autonomie sur les marchés mondiaux.

Moins d'un an après le lancement de SDS for Automotive, déjà déployé en Amérique du Nord et en Europe, Applied Intuition étend sa plateforme au Japon, soulignant ainsi la vitesse à laquelle l'entreprise est capable d'adapter sa solution d'autonomie à de nouvelles régions.

Grâce à ce déploiement, la plateforme SDS d'Applied Intuition devient disponible dans l'un des environnements de conduite les plus complexes au monde, caractérisé notamment par des axes urbains très denses, des carrefours à plusieurs sorties, une circulation à gauche et des conditions routières très variables. Applied Intuition est présente au Japon depuis des années à travers ses camions L4, notamment dans le cadre de sa collaboration avec Isuzu Motors. La plateforme SDS for Automotive élargie de l'entreprise, qui offre des fonctionnalités avancées d'aide à la conduite de niveaux L2+ et L2++, notamment le stationnement intelligent, la sécurité active et la conduite urbaine de point à point, est ainsi lancée sur le marché, et ouvre la voie, à terme, à de hautes capacités de niveaux L3 et L4.

« Le SDS a été conçu dès le départ pour s'adapter rapidement aux différentes régions, réglementations et conditions de conduite », a déclaré Qasar Younis, cofondateur et PDG d'Applied Intuition. « L'introduction de SDS au Japon témoigne de la flexibilité de notre architecture et de la solidité de l'infrastructure que nous avons mise en place pour permettre un déploiement et des itérations rapides à l'échelle mondiale ».

La plateforme SDS d'Applied Intuition utilise une technologie d'autonomie de bout en bout pour les véhicules, alimentée par des données collectées dans le monde réel et des données synthétiques. Les réseaux neuronaux permettent de piloter le véhicule en minimisant l'intervention humaine dans divers environnements, tels que la conduite en ville, sur autoroute, lors des manœuvres de stationnement et pour les fonctions de rappel du véhicule. Le système fonctionne sans recourir à des cartes haute définition ni au lidar ; il utilise plutôt des caméras et des capteurs radar de qualité industrielle, associés à une puissance de calcul embarquée, pour analyser l'environnement de conduite et y réagir en temps réel.

La plateforme prend également en charge un large éventail d'architectures de calcul, notamment les plateformes NVIDIA DRIVE à refroidissement passif et d'autres solutions électroniques de pointe, ce qui permet aux constructeurs automobiles de déployer massivement des fonctionnalités avancées d'aide à la conduite sans dépendre d'un seul écosystème matériel. En associant une technologie d'autonomie prête pour la production à une infrastructure logicielle évolutive, SDS aide les équipementiers à accélérer le déploiement tout en s'adaptant aux contraintes liées au coût, à la consommation électrique, à la gestion thermique et à l'encombrement propres aux véhicules grand public.

Pour soutenir ce déploiement au Japon, Applied Intuition a mis en place une infrastructure locale dédiée à l'exploitation des véhicules et à la gestion des données, ce qui lui permet de collecter et de traiter des données de conduite spécifiques aux routes japonaises, aux comportements routiers et aux exigences réglementaires en vigueur. Cette infrastructure permet au système SDS de s'adapter rapidement à de nouveaux domaines opérationnels et d'accélérer l'amélioration des performances à l'échelle internationale.

Alors que les constructeurs automobiles se livrent à une course effrénée pour déployer des véhicules intelligents au niveau mondial, Applied Intuition continue de développer les fondements logiciels qui permettent de rendre l'autonomie évolutive, quelles que soient les régions, les réglementations et les conditions de conduite.

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. alimente l'avenir de l'IA physique. Fondée en 2017 et valorisée aujourd'hui à 15 milliards de dollars, l'entreprise de la Silicon Valley crée l'infrastructure numérique nécessaire pour apporter de l'intelligence à chaque machine en mouvement sur la planète. Applied Intuition fournit des services aux secteurs de l'automobile, de la défense, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture dans trois domaines principaux : outils et infrastructures, systèmes d'exploitation et autonomie. Dix-huit des vingt plus grands constructeurs automobiles mondiaux, ainsi que l'armée américaine et ses alliés, font confiance aux solutions de l'entreprise pour fournir l'intelligence physique. Applied Intuition a son siège social à Sunnyvale, en Californie, et compte près d'une vingtaine de bureaux à travers le monde, notamment à Londres, Munich, Tokyo, Séoul et Washington, D.C. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applied.co, ou envoyez un e-mail à , [email protected] ou.