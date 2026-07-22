Applied Intuition تُزيح الستار عن Dana، المنصة الوكيلة المخصصة للذكاء الاصطناعي المادي

تدمج المنصة الجديدة إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل مع منظومة متكاملة من الأدوات والبيانات والبنية التحتية والخبرات المتخصصة التي طوّرتها Applied Intuition على مدار ما يقرب من عقدٍ من الزمن، لتسريع تطوير جيل جديد من الآلات الذكية الآمنة القادرة على العمل في العالم المادي.

تمثل Dana أول منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي الوكيل، تُمكّن المؤسسات من بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المادي واختبارها ونشرها وتشغيلها بكفاءة عبر مختلف القطاعات.

استنادًا إلى ما يقرب من عقدٍ من الخبرة التي اكتسبتها Applied Intuition في تطوير الأدوات والبنية التحتية وسير العمل والحلول الهندسية، صُممت Dana خصيصًا لدعم الأنظمة الحساسة للسلامة التي تعمل في العالم المادي.

توفر Dana للشركات منصة متكاملة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المادي بما يلائم مختلف القطاعات وحالات الاستخدام، بدءًا من حلول القيادة الذاتية والمركبات المعرفة بالبرمجيات، مرورًا بإدارة الأساطيل والروبوتات وقطاعي البناء والتعدين، وانتهاءً بابتكار تجارب ذكية متقدمة داخل المركبات.

أثبتت Dana قدرتها على اختصار المراحل الأساسية في تطوير المركبات من أشهر إلى أيام فقط، وذلك عبر استخدامها داخليًا وفي عمليات نشر مختارة لدى عدد من العملاء.

سانيفيل، كاليفورنيا, 22 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة .Applied Intuition, Inc، إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، عن Dana، أول منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي الوكيل، صُممت لتمكين المؤسسات من بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المادي واختبارها ونشرها وتشغيلها بكفاءة عبر مختلف القطاعات. تجمع Dana بين إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل وسرعة تطوير التطبيقات، مدعومةً بما يقرب من عقدٍ من الخبرة التي اكتسبتها Applied Intuition في تطوير الأدوات والبنية التحتية والحلول الهندسية. والنتيجة هي منصة موحدة تُسرّع تطوير الآلات الذكية التي تعمل في العالم المادي.

قال Qasar Younis، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Applied Intuition: "نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي المادي سيكون من بين التقنيات التي سترسم ملامح هذا القرن". "نطمح إلى إضفاء الذكاء على مليار آلة، وقد طوّرنا منصة Dana لتحويل هذا الطموح إلى واقع".

وعلى خلاف أدوات الذكاء الاصطناعي العامة المصممة أساسًا لأتمتة سير العمل الرقمي، صُممت Dana خصيصًا للتعامل مع التعقيدات التي تفرضها الآلات العاملة في العالم المادي. توفر Dana جميع الإمكانات الأساسية التي تحتاجها المنصة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المادي الحساسة للسلامة ونشرها، بما في ذلك البيانات وأدوات التصور والأدوات التطويرية، إلى جانب إمكانات التقييم وإمكانية التتبع والحوكمة التي تتطلبها هذه الأنظمة. صُممت المنصة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات ودعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من تطوير المركبات المعرفة بالبرمجيات وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وصولاً إلى عمليات التعدين والإنشاءات، وإدارة أساطيل الشاحنات، والروبوتات، والتجارب الذكية داخل المركبات. باستخدام Dana، يمكن للعملاء:

نشر التطبيقات المرجعية التي طوّرتها Applied Intuition — والتي تغطي مجالات متعددة، بما في ذلك تقنيات القيادة الذاتية وإدارة الأساطيل وغيرها — أو تطوير تطبيقاتهم الخاصة.

الاستفادة من واجهات التفاعل باللغة الطبيعية وواجهات سطر الأوامر لإنجاز مهام التطوير المعقدة بطريقة أكثر سهولة وسلاسة، بما يُسرّع دورات التطوير والتحسين المستمر عبر مختلف الفرق والأنظمة.

دمج المنصة مع أنظمة المؤسسات وأدوات التعاون، مثل Slack وJira، بما يساعد المؤسسات على ربط سير العمل الهندسي والتشغيلي المتفرق، مع دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل في مختلف مراحل عملية التطوير.

تستخدم Applied Intuition منصة Dana داخليًا منذ العام الماضي، حيث طورت ووفرت من خلالها حلولاً لعملائها من الشركاء القدامى في قطاعات السيارات، والشاحنات، والتعدين، والزراعة. أسهم سير العمل المعتمد على الوكلاء في منصة Dana في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز مراحل حيوية من تطوير المركبات، من عدة أشهر إلى بضعة أيام في بعض الحالات. وفّرت Applied Intuition وصولاً مبكرًا ومحدودًا إلى منصة Dana لعدد من العملاء المختارين، من بينهم شركة Komatsu الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة، وشركة Isuzu Motors، التي تعتمد على المنصة لتسريع تطوير تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع (L4) ضمن أسطولها من الشاحنات التجارية.

قال Yasuhiro Yazawa، المدير في شركة Isuzu Motors Limited باليابان: "لقد لمسنا كيف تُسهم منصة Dana في تبسيط سير العمل الهندسي المعقد وتسريع وتيرة التطوير". "تمنح Dana فرقنا الهندسية مستوى أعلى من الثقة في تطوير قدرات المركبات ذاتية القيادة الآمنة وتتبعها ونشرها بوتيرة أسرع بكثير".

قال Peter Salditt، الرئيس التنفيذي لشركة Komatsu Minin: "لقد كانت Applied Intuition شريكًا تقنيًا قيّمًا بالنسبة لنا بينما نواصل تطوير القدرات الرقمية التي تدعم الجيل القادم من معدات وحلول التعدين". "تشكل Dana محطة جديدة في مسيرة تطورنا، فهي تدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل ضمن سير العمل الهندسي لدينا، مما يتيح لفرقنا الابتكار بوتيرة أسرع، ورفع مستويات الكفاءة، وتوفير قيمة مضافة أكبر لعمليات عملائنا".

صُممت Dana لمساعدة الشركات على مواكبة التحول الجوهري الذي تشهده مختلف القطاعات في الوقت الراهن. ومع التطور المتسارع في قدرات المركبات ذاتية القيادة والروبوتات والأنظمة الصناعية، تزداد حاجة الشركات المُصنِّعة إلى منصة متكاملة تمكّنها من تطوير هذه الأنظمة والتحقق من موثوقيتها ونشرها بأمان. توفر Dana للفرق الهندسية مسارًا أسرع لتحويل الأفكار إلى تطبيقات جاهزة للإنتاج، مع منحها الثقة اللازمة لنشر آلات أكثر ذكاءً في العالم الحقيقي.

المستقبل للذكاء الاصطناعي المادي. وDana هي المنصة التي صُممت لتحقيقه.

لمعرفة المزيد عن Dana ومنصة الذكاء الاصطناعي المادي لشركة Applied Intuition، تفضّل بزيارة Applied Intuition.com.

نبذة عن شركة Applied Intuition

تسهم شركة .Applied Intuition, Inc في تمكين مستقبل الذكاء الاصطناعي المادي. تأسست الشركة في عام 2017، وتبلغ قيمتها اليوم 15 مليار دولار، وهي شركة من وادي السيليكون تعمل على إنشاء البنية التحتية الرقمية اللازمة لإضفاء الذكاء على كل آلة متحركة على كوكب الأرض. تقدم Applied Intuition خدماتها إلى قطاعات السيارات والدفاع والنقل بالشاحنات والبناء والتعدين والزراعة في ثلاثة مجالات أساسية هي: الأدوات والبنية التحتية، وأنظمة التشغيل، والقيادة الذاتية. تثق 18 شركة من أكبر 20 شركة عالمية لصناعة السيارات، إلى جانب الجيش الأمريكي وحلفائه، في حلول الشركة لتوفير الذكاء المادي. يقع المقر الرئيسي لشركة Applied Intuition في مدينة سانيفيل بولاية كاليفورنيا، ولديها ما يقرب من عشرين مكتبًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لندن وميونيخ وطوكيو وسيول ومنطقة العاصمة واشنطن. تعرّف على المزيد من المعلومات على applied.co أو [email protected].