Applied Intuition lanza Dana, la plataforma de agentes para IA física

Esta nueva plataforma combina la IA de egentes con las herramientas, los datos, la infraestructura y la experiencia en el sector que Applied Intuition ha desarrollado durante casi una década para acelerar el desarrollo seguro de máquinas inteligentes para el mundo físico

Dana es la primera plataforma con agentes para construir, probar, implementar y operar sistemas de IA físicos en diversas industrias.

Basada en casi una década de experiencia de Applied Intuition en herramientas, infraestructura, flujos de trabajo e ingeniería, Dana está diseñada específicamente para sistemas críticos de seguridad que operan en el mundo físico.

Dana ayuda a las empresas a desarrollar aplicaciones de IA física para cualquier industria o caso de uso, desde vehículos autónomos y definidos por software hasta operaciones de flotas, robótica, construcción, minería y experiencias inteligentes dentro de los vehículos.

Dana ya ha reducido las fases críticas del desarrollo de vehículos de meses a días en implementaciones internas y para clientes selectos.

SUNNYVALE, California, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., líder en IA física, ha dado a conocer hoy el lanzamiento de Dana, la primera plataforma con agentes para la creación, prueba, implementación y operación de sistemas de IA física en diversos sectores. Dana combina el poder de la IA con agentes y el desarrollo rápido de aplicaciones con casi una década de experiencia de Applied Intuition en herramientas, infraestructura y conocimientos de ingeniería. El resultado de todo ello es un sistema unificado que acelera el desarrollo de máquinas inteligentes en el mundo físico.

"Creemos que la IA física se convertirá en una de las tecnologías clave de este siglo", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "Nuestra ambición es contribuir a que mil millones de máquinas cuenten con inteligencia, y Dana es la plataforma que hemos creado para hacerlo posible".

En comparación con las herramientas de IA de propósito general diseñadas principalmente para flujos de trabajo digitales, Dana se ha creado con el fin de hacer frente a las complejidades de las máquinas que operan en el mundo físico. Dana incluye todas las capacidades de plataforma necesarias para construir e implementar aplicaciones de IA físicas críticas para la seguridad, incluyendo datos, visualización y herramientas, así como la evaluación, la trazabilidad y la gobernanza que estos sistemas requieren. La plataforma fue diseñada para funcionar en diversas industrias y con una amplia gama de casos de uso, desde el desarrollo de vehículos definidos por software y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) hasta operaciones mineras y de construcción, gestión de flotas de camiones, robótica y experiencias inteligentes dentro del vehículo. Con Dana, los clientes pueden:

Implementar las aplicaciones de referencia de Applied Intuition —que abarcan autonomía, operaciones de flota y más— o desarrollar las suyas propias.

Utilizar interfaces de lenguaje natural y de línea de comandos para completar tareas de desarrollo complejas de forma más intuitiva y acelerar los ciclos de iteración en todos los equipos y sistemas.

Integrar la plataforma con sistemas empresariales y herramientas de colaboración, como Slack y Jira, lo que ayuda a las organizaciones a conectar flujos de trabajo operativos y de ingeniería fragmentados e incorporar capacidades de agentes en todo el proceso de desarrollo.

Applied Intuition utiliza Dana internamente desde el año pasado, desarrollando e implementando soluciones en la plataforma para clientes de larga trayectoria en los sectores automotriz, de transporte por carretera, minería y agricultura. Los flujos de trabajo basados en agentes de Dana han reducido las fases críticas del desarrollo de vehículos de meses a días en algunos casos. Applied Intuition ha ofrecido acceso anticipado limitado a clientes selectos, entre ellos el fabricante de maquinaria pesada Komatsu e Isuzu Motors, que utiliza la plataforma para acelerar la autonomía de nivel 4 en su flota de camiones comerciales.

"Nos ha impresionado la capacidad de Dana para optimizar flujos de trabajo de ingeniería complejos y acelerar el desarrollo", explicó Yasuhiro Yazawa, director de Isuzu Motors Limited, Japón. "Dana proporciona a nuestros equipos de ingeniería mayor confianza para desarrollar, monitorear e implementar capacidades seguras para vehículos autónomos a un ritmo mucho más rápido".

"Applied Intuition ha sido un valioso socio tecnológico a medida que continuamos avanzando en las capacidades digitales que respaldan la próxima generación de equipos y soluciones para la minería", declaró Peter Salditt, consejero delegado de Komatsu Mining. "Dana representa un paso más allá, al incorporar capacidades inteligentes y de agencia a nuestros flujos de trabajo de ingeniería para ayudar a nuestros equipos a innovar más rápido, mejorar la eficiencia y, en última instancia, generar mayor valor para las operaciones de nuestros clientes".

Dana está diseñada para ayudar a las empresas a mantenerse al día con el cambio fundamental que se está produciendo en todos los sectores. A medida que los vehículos autónomos, los robots y los sistemas industriales se vuelven más capaces, los fabricantes necesitan una forma más integrada de construirlos, validarlos e implementarlos de forma segura. Dana ofrece a los equipos un camino más rápido desde la idea hasta la producción, y la confianza necesaria para introducir máquinas cada vez más inteligentes en el mundo real.

El futuro de la IA es físico. Dana fue diseñada para ello.

Para obtener más información sobre Dana y la plataforma de IA física de Applied Intuition, visite AppliedIntuition.com.

Acerca de Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. impulsa el futuro de la IA física. Fundada en el año 2017 y valorada actualmente en 15.000 millones de dólares, esta empresa de Silicon Valley crea la infraestructura digital necesaria para dotar de inteligencia a todas las máquinas en movimiento del planeta. Applied Intuition presta servicios a los sectores de automoción, defensa, transporte, construcción, minería y agricultura en tres áreas clave: herramientas e infraestructura, sistemas operativos y autonomía. 18 de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo, así como el ejército de Estados Unidos y sus aliados, confían en las soluciones de la compañía para implementar inteligencia física. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, y cuenta con casi dos docenas de oficinas en todo el mundo, incluyendo Londres, Múnich, Tokio, Seúl y el área metropolitana de Washington D.C. Para más información, visite applied.co o escriba a [email protected].