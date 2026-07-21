Applied Intuition lance Dana, la plateforme agentique dédiée à l'IA physique

La nouvelle plateforme associe une IA agentique aux outils, aux données, à l'infrastructure et aux compétences sectorielles qu'Applied Intuition a développés depuis près d'une décennie afin d'accélérer la mise au point, en toute sécurité, de machines intelligentes destinées au monde physique.

Dana est la première plateforme agentique permettant de créer, de tester, de déployer et d'exploiter des systèmes d'IA physique dans tous les secteurs d'activité.

S'appuyant sur près d'une décennie d'expérience en matière d'outils, d'infrastructure, de flux de travail et d'ingénierie, Applied Intuition a spécialement adapté Dana aux systèmes critiques pour la sécurité qui fonctionnent dans le monde physique.

Dana aide les entreprises à concevoir des applications d'IA physique pour tous les secteurs d'activité et tous les cas d'utilisation, qu'il s'agisse d'autonomie, de véhicules définis par logiciel, de gestion de parcs automobiles, de robotique, de construction, d'exploitation minière ou d'expériences embarquées intelligentes.

Dans le cadre de déploiements en interne et chez certains clients, Dana a déjà réussi à réduire la durée des phases cruciales du développement des véhicules, les ramenant de plusieurs mois à quelques jours.

SUNNYVALE, Californie, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., leader dans le domaine de l'IA physique, a annoncé aujourd'hui le lancement de Dana, la première plateforme agentique permettant de créer, de tester, de déployer et d'exploiter des systèmes d'IA physique dans tous les secteurs d'activité. Dana allie la puissance de l'IA agentique et du développement rapide d'applications à près d'une décennie d'expérience acquise par Applied Intuition en matière d'outils, d'infrastructure et d'ingénierie. Il en résulte un système unifié qui accélère la mise au point de machines intelligentes dans le monde physique.

« Nous pensons que l'IA physique deviendra l'une des technologies phares de ce siècle », déclare Qasar Younis, cofondateur et directeur général d'Applied Intuition. « Notre ambition est de contribuer à doter un milliard de machines d'intelligence, et Dana est la plateforme que nous avons construite pour y parvenir. »

Contrairement aux outils d'IA à usage général, conçus principalement pour les flux de travail numériques, Dana est adaptée aux complexités liées au fonctionnement des machines dans le monde physique. La plateforme Dana offre toutes les fonctionnalités nécessaires à la création et au déploiement d'applications d'IA physique critiques pour la sécurité, notamment en matière de données, de visualisation et d'outils, ainsi que les mécanismes d'évaluation, de traçabilité et de gouvernance requis par ces systèmes. La plateforme est pensée pour s'adapter à tous les secteurs d'activité et à un large éventail de cas d'utilisation, allant du développement de véhicules définis par logiciel et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) aux opérations minières et de construction, en passant par la gestion de parcs de camions, la robotique et les expériences embarquées intelligentes. Avec Dana, les clients peuvent :

Déployer les applications de référence d'Applied Intuition, qui prennent en charge l'autonomie, la gestion de parcs automobiles et bien d'autres domaines, ou construire les leurs.

Utiliser à la fois le langage naturel et les interfaces en ligne de commande pour mener à bien des tâches de développement complexes de manière plus intuitive et accélérer les cycles d'itération au sein des équipes et entre les systèmes.

Intégrer la plateforme aux systèmes d'entreprise et aux outils collaboratifs tels que Slack et Jira, afin d'aider les organisations à relier les flux de travail fragmentés des équipes chargées de l'ingénierie et des opérations, tout en intégrant des fonctionnalités agentiques dans l'ensemble du processus de développement.

Applied Intuition utilise Dana en interne depuis l'année dernière pour créer des solutions sur cette plateforme et les mettre à la disposition de ses clients de longue date dans les secteurs de l'automobile, du transport routier, de l'exploitation minière et de l'agriculture. Dans certains cas, les flux de travail pilotés par agent de Dana ont réussi à réduire la durée des phases cruciales du développement des véhicules pour les faire passer de plusieurs mois à quelques jours. Applied Intuition a proposé un accès anticipé et limité à certains clients, par exemple le constructeur d'engins de chantier Komatsu ou encore Isuzu Motors, qui se sert de la plateforme afin de promouvoir le passage à l'autonomie de niveau 4 pour son parc de camions utilitaires.

« Nous avons été impressionnés par la capacité de Dana à simplifier les processus d'ingénierie complexes et à accélérer le développement », commente Yasuhiro Yazawa, directeur de Isuzu Motors Limited au Japon. « Dana donne à nos équipes d'ingénieurs davantage d'assurance pour mettre au point, suivre et déployer des fonctionnalités sûres de véhicules autonomes à un rythme bien plus soutenu. »

« Alors que nous continuons à faire progresser les capacités numériques qui sous-tendront la prochaine génération de solutions et d'équipements miniers, la société Applied Intuition apparaît comme un partenaire technologique précieux », ajoute Peter Salditt, directeur général de Komatsu Mining. « Dana marque une nouvelle avancée : la plateforme intègre des capacités intelligentes et agentiques dans nos processus d'ingénierie afin d'aider nos équipes à innover plus rapidement et à gagner en efficacité, pour finalement donner une plus grande valeur ajoutée aux activités de nos clients. »

La plateforme Dana a été conçue pour aider les entreprises à s'adapter à la mutation profonde qui touche actuellement tous les secteurs d'activité. À mesure que les véhicules autonomes, les robots et les systèmes industriels deviennent plus performants, les fabricants ont besoin d'une approche plus intégrée pour les construire, les valider et les déployer en toute sécurité. Dana permet aux équipes de passer plus rapidement de l'idée à la production, et leur donne la confiance nécessaire pour mettre en service dans le monde réel des machines de plus en plus intelligentes.

L'avenir de l'IA est physique. La plateforme Dana a été créée pour cela.

Pour en savoir plus sur Dana et la plateforme d'IA physique d'Applied Intuition, rendez-vous sur AppliedIntuition.com.

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. alimente l'avenir de l'IA physique. Fondée en 2017 et valorisée aujourd'hui à 15 milliards de dollars, l'entreprise de la Silicon Valley crée l'infrastructure numérique nécessaire pour apporter de l'intelligence à chaque machine en mouvement sur la planète. Applied Intuition accompagne les secteurs de l'automobile, de la défense, du transport routier, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture dans trois domaines principaux : outils et infrastructures, systèmes d'exploitation et autonomie. Dix-huit des vingt plus grands constructeurs automobiles mondiaux, ainsi que l'armée américaine et ses alliés font confiance aux solutions de l'entreprise pour fournir l'intelligence physique. Applied Intuition a son siège social à Sunnyvale, en Californie, et compte près d'une vingtaine de bureaux à travers le monde, notamment à Londres, Munich, Tokyo, Séoul et dans la région métropolitaine de Washington D.C. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applied.co ou envoyez un courriel à [email protected].