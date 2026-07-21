Applied Intuition がフィジカル AI 向けエージェント型プラットフォーム「Dana」を発表

新たなプラットフォームは、エージェント型 AI と Applied Intuition が約 10 年にわたり培ってきたツール、データ、インフラ、業界に根ざした知見を融合させることで、実世界で動作するインテリジェント マシンを安全に開発する取り組みを加速します。

Dana は、あらゆる業界でフィジカル AI システムを開発、テスト、展開、運用するための初のエージェント型プラットフォームです。

Applied Intuition が約 10 年にわたり培ってきたツール、インフラ、ワークフロー、エンジニアリングの知見を基盤に、実世界で稼働するセーフティ クリティカル システムに特化して設計されています。

自律走行やソフトウェア デファインド ビークルから、フリート運用、ロボティクス、建設、鉱業、インテリジェントな車内体験まで、あらゆる業界やユースケースに対応するフィジカル AI アプリケーションの構築を支援します。

社内および一部の顧客環境への導入では、車両開発の重要な工程に要する期間を、すでに数か月から数日にまで短縮しています。

カリフォルニア州サニーベール, 2026年7月21日 /PRNewswire/ -- フィジカル AI のリーディング カンパニーである Applied Intuition, Inc. (本社: 米国カリフォルニア州サニーベール) は、2026 年 7 月 21 日、あらゆる業界でフィジカル AI システムの開発、テスト、展開、運用を可能にする初のエージェント型プラットフォーム「Dana」の提供開始を発表しました。Dana は、エージェント型 AI と迅速なアプリケーション開発機能を、Applied Intuition が約 10 年にわたり培ってきたツール、インフラ、エンジニアリングの知見と融合させることで、実世界で動作するインテリジェント マシンを安全に開発する取り組みを加速します。

Applied Intuition の共同創業者兼 CEO、Qasar Younis は次のように述べています。

「我々は、フィジカル AI が今世紀を象徴するテクノロジーのひとつになると考えています。我々が目指すのは、10 億台のマシンにインテリジェンスをもたらすことです。その実現のために構築したプラットフォームが Dana です。」

主にデジタル ワークフロー向けに設計された汎用 AI ツールとは異なり、Dana は、実世界で稼働するマシン特有の複雑な課題に対応するために構築されています。データの活用や可視化、各種ツールに加え、評価、トレーサビリティ、ガバナンスまでを一体化し、セーフティ クリティカルなフィジカル AI アプリケーションの開発と展開を支援します。

また、ソフトウェア デファインド ビークルの開発や先進運転支援システム (ADAS) から、鉱業、建設現場の運用、トラック フリート管理、ロボティクス、インテリジェントな車内体験まで、幅広い業界とユースケースに対応できるよう設計されています。

顧客は Dana を活用することで、次のことが可能になります。

自律走行やフリート運用などに対応する Applied Intuition のリファレンス アプリケーションの導入、および独自アプリケーションの構築。

自然言語とコマンドライン インターフェースの両方を活用した複雑な開発タスクの直感的な実行、およびチームやシステムを横断するイテレーション サイクルの加速。

Slack や Jira などのコラボレーション ツールや企業向けシステムとの連携による、分断されたエンジニアリングと運用のワークフローの接続、および開発プロセス全体へのエージェント機能の組み込み。

Applied Intuition は昨年から Dana を社内で活用し、自動車、トラック、鉱業、農業分野の長年にわたる顧客向けに、同プラットフォーム上でソリューションを構築し、提供してきました。Dana のエージェント主導型ワークフローにより、車両開発の重要な工程に要する期間を数か月から数日にまで短縮した事例もあります。現在、Applied Intuition は Nissan、Komatsu、TRATON、Motional を含む一部の顧客に限定的な先行アクセスを提供しています。

「Dana を活用することで、アイデアを実際に機能する形へと、驚くほど短期間で具現化することができました」と、日産自動車株式会社 執行職の吉澤 隆氏は述べています。

「先月開催された AWS Summit Japan では、この迅速な車両ソフトウェア開発プロセスをプロトタイプ車両で実演しました。Dana は、AI デファインド ビークルの実現を目指す日産に、新たな可能性を示してくれました。」

Dana は、現在さまざまな業界で進んでいる根本的な変化に、企業が対応できるよう設計されています。自動運転システム、ロボット、産業システムの性能が高まるなか、メーカーには、それらの開発、検証、展開を安全に進めるための、より統合された仕組みが求められています。Dana は、アイデアを量産へとつなげるまでの時間を短縮するとともに、高度化するインテリジェント マシンを安心して実世界に展開できる環境をチームに提供します。

AI の未来はフィジカル AI にあります。そのために開発されたのが Dana です。

Dana および Applied Intuition のフィジカル AI プラットフォームの詳細については、Applied Intuition のウェブサイトをご覧ください。

Applied Intuition について

Applied Intuition, Inc. は、フィジカル AI の未来を切り拓いています。2017 年に設立され、現在の企業価値は 150 億ドルに達しており、シリコンバレーを拠点とする同社は、世界中のあらゆる移動体にインテリジェンスをもたらすために必要なデジタル インフラを構築しています。

Applied Intuition は、自動車、防衛、トラック、建設、鉱業、農業の各業界に対し、ツールとインフラ、オペレーティング システム、自律走行という 3 つの中核領域で事業を展開。世界の大手自動車メーカー上位 20 社のうち 18 社に加え、米軍およびその同盟国が、フィジカル インテリジェンスを実現する同社のソリューションを採用しています。

本社は米国カリフォルニア州サニーベールにあり、ロンドン、ミュンヘン、東京、ソウル、ワシントン D.C. を含む世界各地に約 24 のオフィスを展開しています。詳細については、弊社ウェブサイト applied.co をご覧いただくか、[email protected] までお問い合わせください。

SOURCE Applied Intuition, Inc.