Applied Intuition bringt Dana auf den Markt - die agentenbasierte Plattform für physische KI

Die neue Plattform verbindet agentenbasierte KI mit den Tools, Daten, der Infrastruktur und dem Fachwissen, die Applied Intuition über fast ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut hat, um die sichere Entwicklung intelligenter Maschinen für die physische Welt zu beschleunigen.

Dana ist die erste agentenbasierte Plattform für die Entwicklung, das Testen, die Bereitstellung und den Betrieb physischer KI-Systeme branchenübergreifend.

Dana basiert auf den in fast einem Jahrzehnt von Applied Intuition entwickelten Tools, der Infrastruktur, den Arbeitsabläufen und dem technischen Know-how und wurde speziell für sicherheitskritische Systeme konzipiert, die in der physischen Welt zum Einsatz kommen.

Dana unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung physischer KI-Anwendungen für jede Branche und jeden Anwendungsfall – von autonomen und softwaredefinierten Fahrzeugen über Flottenbetrieb, Robotik und Bauwesen bis hin zum Bergbau und intelligenten Fahrerlebnissen.

Dana hat bereits in internen und ausgewählten Kundenimplementierungen kritische Phasen der Fahrzeugentwicklung von Monaten auf Tage verkürzt.

SUNNYVALE, Kalifornien, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI, gab heute die Einführung von Dana bekannt, der ersten agentenbasierten Plattform für die Entwicklung, das Testen, die Bereitstellung und den Betrieb physischer KI-Systeme branchenübergreifend. Dana vereint die Leistungsfähigkeit agentenbasierter KI und schneller Anwendungsentwicklung mit dem fast zehnjährigen Know-how von Applied Intuition in den Bereichen Tooling, Infrastruktur und Entwicklung. Das Ergebnis ist ein einheitliches System, das die Entwicklung intelligenter Maschinen in der physischen Welt beschleunigt.

„Wir sind davon überzeugt, dass physische KI zu einer der prägenden Technologien dieses Jahrhunderts werden wird", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „Unser Ziel ist es, eine Milliarde Maschinen mit Intelligenz auszustatten, und Dana ist die Plattform, die wir entwickelt haben, um dies zu ermöglichen."

Im Gegensatz zu universellen KI-Tools, die in erster Linie für digitale Arbeitsabläufe konzipiert sind, wurde Dana speziell für die Komplexität von Maschinen entwickelt, die in der physischen Welt eingesetzt werden. Dana verfügt über alle Plattformfunktionen, die zum Erstellen und Bereitstellen sicherheitskritischer physischer KI-Anwendungen erforderlich sind, darunter Daten, Visualisierung und Werkzeuge sowie die für diese Systeme notwendigen Funktionen zur Bewertung, Rückverfolgbarkeit und Governance. Die Plattform wurde so konzipiert, dass sie branchenübergreifend und für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden kann – von der Entwicklung softwaregesteuerter Fahrzeuge und Fahrerassistenzsystemen (ADAS) bis hin zu Bergbau- und Bauvorhaben, dem Lkw-Flottenmanagement, der Robotik und intelligenten Fahrerlebnissen. Mit Dana können Kunden:

die Referenzanwendungen von Applied Intuition einsetzen – die die Bereiche Autonomie, Flottenbetrieb und vieles mehr abdecken – oder ihre eigenen entwickeln.

sowohl natürliche Sprache als auch Befehlszeilenschnittstellen nutzen, um komplexe Entwicklungsaufgaben intuitiver zu bewältigen und die Iterationszyklen team- und systemübergreifend zu beschleunigen.

die Plattform in Unternehmenssysteme und Kollaborationstools wie Slack und Jira integrieren, um Organisationen dabei zu unterstützen, fragmentierte technische und betriebliche Arbeitsabläufe zu verknüpfen und gleichzeitig agentenbasierte Funktionen in den gesamten Entwicklungsprozess einzubetten.

Applied Intuition setzt Dana seit letztem Jahr intern ein und entwickelt und liefert auf der Plattform Lösungen für langjährige Kunden aus den Bereichen Automobil, Lkw-Transport, Bergbau und Landwirtschaft. Die agentengesteuerten Workflows von Dana haben in einigen Fällen kritische Phasen der Fahrzeugentwicklungszeitpläne von Monaten auf Tage verkürzt. Applied Intuition hat ausgewählten Kunden einen begrenzten frühen Zugang gewährt, darunter dem Schwermaschinenhersteller Komatsu und Isuzu Motors, der die Plattform nutzt, um die L4-Autonomie für seine Flotte von Nutzfahrzeugen zu beschleunigen.

„Wir sind beeindruckt davon, wie Dana komplexe technische Arbeitsabläufe rationalisieren und die Entwicklung beschleunigen kann", sagte Yasuhiro Yazawa, Director bei Isuzu Motors Limited, Japan. „Dana gibt unseren Ingenieurteams mehr Sicherheit, sichere Funktionen für autonome Fahrzeuge in deutlich schnellerem Tempo zu entwickeln, zu überwachen und einzuführen."

„Applied Intuition war ein wertvoller Technologiepartner, während wir die digitalen Fähigkeiten weiter vorantreiben, die die nächste Generation von Bergbaumaschinen und -lösungen unterstützen", sagte Peter Salditt, CEO von Komatsu Mining. „Dana stellt einen weiteren Schritt nach vorne dar und bringt intelligente, agentenbasierte Funktionen in unsere Entwicklungsabläufe ein, um unseren Teams zu helfen, schneller Innovationen zu entwickeln, die Effizienz zu steigern und letztendlich einen größeren Mehrwert für die Betriebe unserer Kunden zu schaffen."

Dana wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, mit dem grundlegenden Wandel Schritt zu halten, der derzeit branchenübergreifend stattfindet. Da autonome Fahrzeuge, Roboter und industrielle Systeme immer leistungsfähiger werden, benötigen Hersteller einen stärker integrierten Ansatz, um diese sicher zu entwickeln, zu validieren und einzusetzen. Dana ermöglicht Teams einen schnelleren Weg von der Idee bis zur Produktion und gibt ihnen das Vertrauen, immer intelligentere Maschinen in der realen Welt einzusetzen.

Die Zukunft der KI ist physisch. Dafür wurde Dana gebaut.

Um mehr über Dana und die physische KI-Plattform von Applied Intuition zu erfahren, besuchen Sie AppliedIntuition.com.

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. treibt die Zukunft der physischen KI voran. Das 2017 gegründete und inzwischen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen aus dem Silicon Valley schafft die digitale Infrastruktur, die erforderlich ist, um alle mobilen Maschinen weltweit intelligent zu machen. Applied Intuition betreut die Automobil-, Verteidigungs-, Lkw-Transport-, Bau-, Bergbau- und Landwirtschaftsbranche in drei Kernbereichen: Tools und Infrastruktur, Betriebssysteme sowie Autonomie. 18 der 20 weltweit führenden Automobilhersteller sowie das US-Militär und seine Verbündeten vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens für physische Intelligenz. Applied Intuition hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und verfügt über knapp zwei Dutzend Niederlassungen weltweit, darunter in London, München, Tokio, Seoul und im Großraum Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter applied.co oder [email protected].