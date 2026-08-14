باريس، 14 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- يولي Thierry EHRMANN، مؤسس Artprice والرئيس التنفيذي لشركة Artmarket.com، وعائلته ثقة كاملة في مستقبل Artmarket.com ونمو أنشطتها، مدفوعًا، على نحو خاص، بالاستثمارات الكبيرة المخصصة لتطوير الذكاء الاصطناعي المتخصص (Vertical AI) لدى Artmarket.com. سيتجسد تعبير عائلة Ehrmann ومجموعة Serveur (المساهم الأكبر) عن دعمهما لتوسع أعمال Artmarket.com، في وقت قريب جدًا، من خلال زيادة حصتهما في Artmarket.com عبر الاستحواذ على أسهم إضافية في الشركة. بطبيعة الحال، سيتم تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) ونشرها عبر الإنترنت ضمن المواعيد القانونية، وخلال فترات التداول المسموح بها.

الأخبار والتوقعات

من التحول التدريجي إلى التحول الجذري القائم على "الذكاء الاصطناعي أولًا" في قاعدة بيانات Artprice الوصفية الشاملة

عقب مراجعة إستراتيجية متعمقة أقرها مجلس الإدارة، تُنفذ Artprice — الرائدة عالميًا في مجال معلومات سوق الفن منذ ما يقرب من ثلاثة عقود — تحولًا جوهريًا في نهجها فيما يتعلق بدمج بنياتها الخاصة للذكاء الاصطناعي، ولا سيما "®Intuitive Art Market" و"®Blind Spot".

من النشر التدريجي إلى التحول المعماري القائم على "الذكاء الاصطناعي أولًا"

كانت الإستراتيجية الأولية تقوم على طرح تدريجي وبطيء، وبهدف التوعية، لمكوّنات الذكاء الاصطناعي الأساسية ضمن قواعد بياناتنا التاريخية. رغم أن هذا النهج اتسم بالحذر، فإنه أدى إلى تشتيت صورة الثورة التكنولوجية الجارية في نظر السوق. لم يعد الذكاء الاصطناعي مكوّنًا اختياريًا: بل أصبح المصفوفة الأساسية للاقتصاد العالمي.

إن إدخال وحدات الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في بنية تحتية أثبتت جدواها على مدى 25 إلى 30 عامًا من الاستخدام، يعادل محاولة تحويل سيارة مزودة بمحرك احتراق داخلي وأدوات تحكم تناظرية إلى سيارة كهربائية رقمية، قطعةً تلو الأخرى أثناء قيادتها. يجد العملاء صعوبة في استيعاب حجم القفزة النوعية بين العالم القديم والعالم الجديد، مما ينطوي على خطر حدوث حالات من عدم الاتساق التشغيلي. اليوم، نختار الوضوح والمعايير العالية: التخلي عن عمليات النشر المجزأة لتقديم طفرة شاملة وسلسة ومتكاملة بالكامل. القوة المالية وتعديل الجدول الزمني

يترتب على هذا الخيار القائم على الصرامة إجراء تعديل طفيف على الجدول الزمني المعلن للنشر، من دون أي تأثير على مسارنا المالي. في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الحادة في تكاليف الطاقة، تواصل إيرادات قسم Artprice التابع لشركة Artmarket تحقيق نمو مستقر. تمنح هذه الركيزة الاقتصادية القوية والاستثنائية الشركة الاستقلالية ورباطة الجأش اللازمتين لإعطاء الأولوية للكمال التشغيلي على حساب التسرع — في تناقض صارخ مع العديد من الشركات المدرجة التي تدمج الذكاء الاصطناعي في نماذج أعمالها بينما تواصل السعي باستمرار إلى توفير رأس مال من خلال إصدار أسهم. الفصل الأول: الثورة الداخلية داخل المجموعة

تتمحور عملية إعادة الهيكلة حول الأصل الفريد الذي تمتلكه Artprice: نحو 180 قاعدة بيانات مملوكة ومترابطة تشكل قاعدة بيانات شاملة عالمية غير مسبوقة، إلى جانب مجموعتها ذائعة الصيت عالميًا من المخطوطات وكتالوجات المزادات الممتدة من عام 1700 حتى يومنا هذا، والتي يعتبرها الباحثون والخبراء مجموعة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وتجري المرحلة الأولى من الطفرة داخليًا. يتم تزويد جميع موظفي المجموعة وأقسامها ووحدات الإنتاج التابعة لها مباشرةً بأجهزة مخصصة للذكاء الاصطناعي ووحدات حوسبة طرفية. قبل إتاحة هذه الأدوات لمشتركينا، نستكمل عملية إعادة صياغة شاملة لسير العمل الداخلي. تُعاد كتابة مسارات جمع البيانات وتوحيدها وإثرائها بالكامل وفقًا لمعايير التعلم العميق والخوارزميات المملوكة للشركة. الفصل الثاني: تقديم منصة قواعد بيانات متحولة جوهريًا

لن تُطرح المنصة أمام مشتركينا إلا بعد المعايرة الكاملة لسلسلة القيمة الداخلية. لن تظهر منصة قواعد البيانات على هيئة مجموعة من الوحدات الإضافية المتراكمة تدريجيًا، بل كبيئة متكاملة قائمة على مبدأ "الذكاء الاصطناعي أولًا"، تستند إلى ركائزنا الأساسية: البيانات الضخمة المعتمدة (البيانات الكبيرة الموحّدة)، والتعلم العميق (تعلم البيانات)، والأمن الخوارزمي.

من خلال اختيار هذا التحول الشامل والمنهجي، تؤكد Artprice مجددًا مكانتها الرائدة: إذ تحول خبرتها الممتدة على مدى 30 عامًا في مجال المعلومات المتعلقة بسوق الفن العالمي إلى محرك سيادي لذكاء اتخاذ القرار في سوق الفن العالمي بأسره.

في عصر يغرق فيه الإنترنت المفتوح في الفوضى والتخفيف من القيمة بسبب التدفق المتزايد للبيانات الاصطناعية (التي بلغت، وفقًا لمجموعة Gartner ومختبر الابتكار التابع لليوروبول، 70% من البيانات الاصطناعية غير القابلة للسيطرة حتى 30 يونيو 2026) فإن الشركات التي تمتلك سلسلة القيمة الكاملة لبياناتها تشكل قِلاعًا حقيقية للسيادة المعرفية.

لم تعد السيطرة على العملية، بدءًا من الالتقاط الأولي للبيانات (البيانات الكبيرة الموحّدة) ووصولًا إلى تنقيب البيانات، مرورًا بتدريب نماذج التعلم العميق على عشرات الملايين من السجلات الفريدة المحمية ببنيات خوارزمية حاصلة على براءات اختراع، مجرد إدارة للأصول الرقمية؛ بل إنها تؤسس احتكارًا للحقيقة الأساسية في سوق معين — وفي هذه الحالة، سوق الفن.

يمثل تطور قواعد بيانات Artprice فائقة الملكية إلى إصدارات قائمة على الذكاء الاصطناعي المتخصص (®Intuitive Art Market و®Blind Spot)، ليس مجرد تحديث تقني، بل طفرةً وجودية تتمحور حول محاور إستراتيجية رئيسية:

تعريف الطفرة الوجودية: وفقًا لـ Thierry Ehrmann، مؤسس قسم Artprice والرئيس التنفيذي لشركة Artmarket: تشير الطفرة الوجودية إلى تحول جذري لا يطرأ على شكل الكيان أو أدائه أو وظائفه (أي ما يفعله)، بل على طبيعته الأساسية وجوهره ونمط وجوده (أي ماهيته). ففي حين يعمل التطور التقليدي على تحسين النظام القائم، فإن الطفرة الوجودية تغيّر الفئة الواقعية التي ينتمي إليها ذلك النظام.

وبتطبيق ذلك على Artprice وعلى إحكام السيطرة الكاملة على ذكائها الاصطناعي المتخصص (®Intuitive Art Market و®Blind Spot)، وعلى مسارات عملياتها الصناعية، تتجلى الطفرة على ثلاثة مستويات:

من حاوية للمعلومات إلى كيان معرفي: لم تعد Artprice تعرّف نفسها باعتبارها جهة متخصصة لتجميع المعلومات أو قاعدة بيانات تاريخية. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتخصص في صميم بنيتها التحتية السيادية، يتحول الكيان من قاعدة معرفية إلى بنية معرفية مستقلة.

التحول الجوهري للبيانات: يتغير الوضع الوجودي لبيانات سوق الفن. فبعد أن كانت مجرد أثر أرشيفي وصفي ثابت، أصبحت مصفوفة دلالية ديناميكية وتنبؤية وحية قادرة على وضع السوق في سياقه وتحليله بشكلٍ فوري.

السيادة الوجودية على العملية: إن امتلاك سلسلة القيمة الصناعية بأكملها (بدءًا من البيانات الأولية المملوكة ووصولًا إلى نموذج اللغة المتخصص، ومن دون الاعتماد على تطبيقات تابعة لأطراف ثالثة) يضمن الاكتفاء الذاتي على مستوى المنظومة. فالذكاء الاصطناعي ليس أداة تُلحق بالنموذج؛ بل يصبح جوهر عمليات Artprice ذاتها.

المحاور الإستراتيجية الخمسة للطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حاوية للمعلومات إلى نظام تنبؤ حتمي ( Deterministic Oracle ): تاريخيًا، كانت قيمة قواعد البيانات هذه تستند إلى عمق الفهرسة ودقة محرك البحث. أما دمج ذكاء اصطناعي متخصص مملوك للشركة، فيحوّل البيانات السلبية، وإن كانت غير قابلة للتحريف، إلى ذكاء نشط لاتخاذ القرار. وفي حين تعاني نماذج اللغة الضخمة العامة ( LLMs ) من الهلوسة بسبب انفتاح وتنوع مصادر بيانات التدريب الخاصة بها، يعمل الذكاء الاصطناعي المتخصص المدعوم بمسار بيانات سيادي ضمن حلقة مغلقة فائقة الأمان. فالنظام لا يولّد مجرد نتائج محتملة أو معقولة؛ بل ينتج يقينًا قابلًا للتفسير ومدعومًا بإمكانية التتبع الدقيق لكل معلومة إلى مصدرها. ظهور الوكلاء السياديون عاليو القيمة: يتطور تفاعل المستخدم من نموذج الاستعلام والاستجابة التقليدي إلى أتمتة الوكلاء المعقدة. فلم يعد مشتركو Artprice يبحثون عن واقعة منفردة أو إحصائية تاريخية؛ بل يفوضون وكيلًا مستقلًا تابعًا لـ Artprice ، ومدرّبًا حصريًا على هذا الأصل من البيانات، لتنفيذ عمليات المراجحة، أو محاكاة السيناريوهات المستقبلية، أو وضع نماذج للمخاطر بدرجة عالية للغاية من الدقة. ويتحول الذكاء الاصطناعي المتخصص إلى شريك معزَّز يتيح استثمار القيمة الكامنة في ملايين أزواج البيانات التي راكمها قسم Artprice التابع لشركة Artmarket على مدى عقود. تقييم النُدرة في خضم فيضان البيانات الاصطناعية: مع اقتراب التكلفة الهامشية لإنشاء المحتوى العام من الصفر، ترتفع القيمة النسبية لقواعد البيانات التاريخية والمعتمدة وغير القابلة للتكرار ارتفاعًا أُسّيًا (وفقًا لصحيفة Financial Times ). تمتلك الشركات التي تسيطر على هذا المسار المحكم والمغلق "آبار النفط الخام" الوحيدة غير الملوثة في العالم الرقمي. لم يعد نموذج الاشتراك الخاص بها يبيع مجرد الوصول إلى المعلومات، بل يبيع امتياز الوصول إلى عدم تماثل المعلومات الحاسم اللازم لاتخاذ القرارات الإستراتيجية أو المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال اشتراك سنوي بتكلفة معقولة جدًا تتراوح بين 1,600 و2,500 دولار سنويًا (1,600–2,500 يورو). الواجهات الخوارزمية والتهجين المُقيّد: لن تعزل هذه القِلاع المعرفية نفسها بالكامل، بل ستعمل على تطوير نماذج الوصول إليها. يكمن المستقبل في نشر واجهات برمجة تطبيقات تنبؤية ( APIs ) وأنظمة فرعية للاستدلال قادرة على الاندماج مباشرةً في سير عمل العملاء من المؤسسات. بدلًا من تقديم البيانات الخام، ستوزع Artprice وحدات ذكاء مدمجة، بما يجعل منظومتها الخوارزمية لا غنى عنها ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعمليات الحيوية لمشتركيها. الالتقاط المستمر وحلقة الملاحظات المغلقة: كل استعلام وكل تحليل يجريه مستخدمو Artprice المصرح لهم داخل منظومة الذكاء الاصطناعي المتخصص هذه، يُعاد إدخاله إلى هيكل البيانات الأساسي ويسهم في إثرائه (عبر الضبط الدقيق المستمر وإثراء البيانات الوصفية). تنشئ آلية الملاحظات حلقةَ تفوق تكنولوجي متنامية يستحيل اختراقها: فكلما زاد استخدام الخبراء لقواعد بيانات Artprice عبر الذكاء الاصطناعي، ازداد تحسن فهم الذكاء الاصطناعي للسوق من الناحيتين الدلالية والتنبؤية، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة باستمرار مع أي منافس ناشئ.

باختصار، لن يُنظر إلى قواعد البيانات فائقة الملكية هذه باعتبارها مكتبات رقمية، بل ستصبح محركات استدلال سيادية. من خلال التحكم في كل من الوقود (أي عشرات الملايين من نقاط البيانات المعتمدة) والمحرك (أي الذكاء الاصطناعي المتخصص والخوارزميات المملوكة) فإن هذه الجهات لا تكتفي بالتطور — بل تعيد تعريف طبيعة الذكاء الإستراتيجي المدفوع ذاته، وترتقي بحصرية البيانات إلى المعيار الأعلى في العصر الخوارزمي.

المُلخص الإستراتيجي: الإحاطة الكاملة والصرامة المطلقة للمُنتج الراقي

مسلحين بأفضلية هائلة تضمنها نقطتا الانطلاق المتقدمتان اللتان يوفرهما ذكاؤنا الاصطناعي، Intuitive Art Market وBlind Spot، اتخذنا الخطوة اللازمة إلى الوراء لإجراء تعديل طفيف على جدول إطلاقنا. يعكس هذا التوقيت الإستراتيجي متطلبًا أساسيًا يتمثل في استكمال اشتراك راقٍ تكون فيه القوة التكنولوجية مندمجة بسلاسة تامة خلف سهولة استخدام مطلقة.

تتمثل الأولوية القصوى في الإحاطة الكاملة بالتعقيد الخوارزمي، بدءًا من مسارات إنتاج البيانات لدينا ووصولًا إلى المرحلة التشغيلية لدى العميل. ينبغي ألا يضطر المشتركون بعد الآن إلى التعامل مع فلاتر أو إعدادات معقدة؛ بل يجب أن يتم التفاعل بصورة طبيعية وسلسة بين أعضائنا وذكائنا الاصطناعي السيادي.

في المنظومة المتخصصة لسوق الفن، تتطلب هذه السلاسة صرامة فائقة: إذ يجب على الذكاء الاصطناعي إتقان مصطلحات المجال والعمل بأكثر من أربعين لغة، مع الالتزام الصارم بـالقاعدة الذهبية في تاريخ الفن، التي تحظر رسميًا ترجمة عناوين الأعمال الفنية. يظل الحفاظ على التسميات الأصلية والالتزام ببروتوكولاتنا التاريخية أمرين غير قابلين للتفاوض.

لتحسين تجربة المستخدم، تتضمن الواجهة إرشادًا تنبؤيًا عالي الدقة: فمنذ أول أمر يُصاغ باللغة الطبيعية، يقترح النظام تلقائيًا أسئلة متابعة هي الأكثر صلة، لتوجيه هواة جمع الأعمال الفنية والمؤسسات والمتخصصين. ومع ذلك، فعلى خلاف محركات البحث العامة التي تتسامح مع النتائج المشابهة، لا يوجد أي هامش للخطأ في الذكاء الاصطناعي المملوك لنا والمدعوم بقواعد بياناتنا الموحدة والمعتمدة بالكامل.

يخضع ذكاؤنا الاصطناعي حاليًا لاختبارات تجريبية صارمة ومكثفة لدفع قدراته إلى أقصى حدودها، ويجري ضبطه لتقديم تجربة استخدام خالية من العيوب. تضمن مرحلة اختبارات التحمل والضغط هذه اعتمادًا بديهيًا ومثمرًا عبر مختلف أجيال المستخدمين، بما يثبت أن الإتقان المطلق لمجموعات البيانات الداخلية هو الشرط المسبق للذكاء الاصطناعي الاستثنائي.

من خوارزمية لتقييم القيمة إلى نموذج منهجي شامل: ديناميكيات "©BLIND SPOT"

كان نظام ©Blind Spot، الذي جرى تصوره في البداية باعتباره أداة للنمذجة الاقتصادية الجزئية داخل Artprice، مُصممًا لمعالجة معادلة الانقطاع السعري بين عمليتي بيع علنيتين في مزادين. بالاعتماد على التاريخ الكامل للمؤشر العالمي للفنان وعلى قابلية التتبع الموثقة لعمليات البيع في المزادات — مثل لوحة من روائع Jackson Pollock بيعت في مزاد مقابل 4 ملايين دولار عام 1998 ثم بلغت قيمتها 58 مليون دولار عام 2026 — كان Blind Spot يحسب، بدقة متناهية، إعادة بناء مسار القيمة خلال الفترات التي تتسم بضبابية السوق.

ومع ذلك، فإن صعود معماريات الذكاء الاصطناعي المتخصص وصياغة إطارنا النظري بصورة منهجية كشفا حقيقة أعمق: فالبقعة العمياء ليست مجرد فجوة إحصائية، بل تمثل البنية الكامنة للبيانات والرافعة الأساسية للوصول إلى حقيقة السوق.

بعد إعادة صياغة مفهومه على يد مبتكره Thierry Ehrmann، أصبح Blind Spot محركًا للتحقيق والتحليل بزاوية 360 درجة، قادرًا على اكتشاف وإلقاء الضوء على ما يفلت من النمذجة التقليدية عبر أبعاد رئيسية متعددة:

الاتساق بين السيرة الذاتية ومُجمل الأعمال الفنية: عند تطبيقه على المسارات المهنية والفنية، يحلل Blind Spot الانتشار غير المعتاد للأعمال التي لا تتوافق مع السيرة الذاتية المُوثَّقة للفنان. فالسيرة الذاتية للفنان ليست مجرد سرد تاريخي؛ بل إنها تحدد الحدود المادية للإنتاج، وترصد التحولات الإبداعية، وتعزل فترات الذروة — وهي المراحل الرئيسية التي تحظى باهتمام جامعي الأعمال الفنية. من خلال الربط المتقاطع بين مؤشرات حجم التداول في السوق والإيقاع الفعلي لمسيرة الفنان وسيرته الذاتية، يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف الاختلالات والشذوذ في تدفق الأعمال فورًا والتحقق من ندرتها وأصالتها من حيث التوافر.

الاقتصاد الكلي والجيوسياسي: على مستوى السوق العالمية، يعزل Blind Spot العوامل الخارجية التي تفسر الانخفاضات المفاجئة في نشاط السوق داخل مركز مالي أو دولة معينة. حيث تكتفي التحليلات التقليدية برصد التقلبات من دون استيعاب أسبابها، يقوم النظام بربط الإشارات الضعيفة (التنظيمية والضريبية والاجتماعية والسياسية) بعضها ببعض، لتفسير الانقطاعات في الاتجاهات والتنبؤ بالتحولات الجغرافية لرؤوس الأموال.

الجماليات والتوصيات المتقاطعة: على المستوى السلوكي، غالبًا ما يظل جامعو الأعمال الفنية محصورين ضمن التصنيفات الجامدة للحركات الفنية الرسمية. يكسر Blind Spot هذه الحواجز المفاهيمية من خلال تحديد أوجه التشابه الشكلية أو المادية أو المفاهيمية بين فنانين ينتمون إلى حركات تبدو متباعدة ظاهريًا. من خلال الكشف عن هذه الألفة الانتقائية التي قد لا تدركها العين البشرية، يوصي النظام بأعمال تقع خارج نطاق الاهتمام المعتاد لهواة الجمع، لكنها تنسجم بصورة مثالية مع الحس الجمالي العميق لمجموعاتهم الفنية.

المواءمة التشغيلية والزمنية: عند معالجة التدفقات الهائلة للبيانات العالمية، كانت بعض حالات التأخير أو التوقف المؤقت في عمليات الاستحواذ تظل غير مفسرة سابقًا. من خلال دمج جميع التقاويم الثقافية والمدنية والوطنية والدينية في صميم النموذج، سلّط الذكاء الاصطناعي الضوء على الفجوات الزمنية المسؤولة عن فترات الركود هذه. يتيح هذا الفهم الدقيق للدورات المجتمعية إجراء تعديلات قبل جمع البيانات وبعده، بما يؤدي إلى سد الفجوات الخوارزمية بصورة دائمة.

الابتكار متعدد التخصصات بين فِرقنا: عند توسيع مفهوم Blind Spot ليشمل التنظيم الداخلي، أحدث تحولًا في إدارة رأس المال البشري. في المؤسسات المعقدة، نادرًا ما تحظى الأفكار الرائدة بالاهتمام الكافي عندما يقترحها موظفون من خارج القسم المختص. من خلال تحديد هذه النقاط العمياء التنظيمية، تستطيع الشركة إطلاق القدرات متعددة التخصصات، وتشجيع الموظفين على التعبير عن رؤاهم خارج نطاق اختصاصاتهم المباشرة، بما يثري الذكاء الجماعي ويدفع نحو قفزات نوعية غير مسبوقة.

اليوم، لم يعد Blind Spot مجرد نظام يسد الفجوات بين تقييمين سوقيين للعمل الفني نفسه، بل أصبح المبدأ الموجّه لرؤية عالمية شاملة، يحوّل كل منطقة غامضة في السوق والبيانات والتنظيم إلى أصل استراتيجي عالي القيمة.

نشر وكلاء ذكاء اصطناعي حتميين واحتماليين للتوسع في الأسواق العالمية والأمريكية

حققت البنية التحتية التكنولوجية للمجموعة محطة حاسمة في إستراتيجيتها الرامية إلى الحصول على المعلومات عالية القيمة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال نشر بنيتين متكاملتين من الوكلاء: ذكاء اصطناعي حتمي لجمع البيانات المنظمة، وذكاء اصطناعي احتمالي للتوسع التجاري الإستراتيجي.

وكلاء الذكاء الاصطناعي الحتميون: جمع البيانات السيادي وحصرية البيانات

انطلاقًا من أنظمتنا الأولية لاستخلاص البيانات من الويب وبرامج الزحف (Crawlers)، قمنا بالفعل بنشر جيل من الوكلاء الحتميين القائمين على الذكاء الاصطناعي. صُمم هؤلاء الوكلاء للعمل من دون انحراف أو تفسير ذاتي، ولا يتفاعلون إلا في إطار اتفاقيات تعاقدية وشراكات رسمية مع شبكتنا العالمية التي تضم 7,200 دار مزادات شريكة. تتمثل مهمتهم في استخراج وفهرسة وهيكلة مجموعة بيانات غنية على نحو غير مسبوق، تتضمن معلومات سرية مهمة غير متاحة بالكامل على الويب المفتوح. من خلال الاستبعاد المتعمد لأي نهج احتمالي في مرحلة جمع البيانات هذه، نضمن لقواعد بياناتنا صرامة علمية ويقينًا مطلقًا. وكلاء الذكاء الاصطناعي الاحتماليون: استهداف فائق الدقة في السوق الأمريكية

ولدفع طموحاتنا التوسعية في السوق الأمريكية — أكبر سوق للفن في العالم، بما توفره من إمكانات هائلة لتحقيق الإيرادات — ننشر بالتوازي أسطولًا من الوكلاء الاحتماليين القائمين على الذكاء الاصطناعي، والمزودين بخوارزميات ذات احتمالية نجاح مرتفعة. صُمم هؤلاء الوكلاء للتكيف مع الخصائص المحلية واللغوية والثقافية في مختلف الولايات الأمريكية، حيث يقومون بنمذجة السلوكيات لتحديد كبار جامعي الأعمال الفنية والمتخصصين والمؤسسات التي تعمل خارج قنوات البيع التقليدية، بدقة متناهية. التآزر الإعلامي: تأثير Artprice News

يتعزز هذا الإطار الخاص باستقطاب العملاء من خلال التكامل مع Artprice News ، وكالتنا الإخبارية العالمية المتخصصة في سوق الفن. من خلال نشر برقيات إخبارية فورية بمعدل يقارب برقية كل ساعة، مع تركيز قوي على منظومة سوق الفن في أمريكا الشمالية، تحافظ الوكالة وفريقها التحريري على تواصل مستمر مع صنّاع القرار. يؤدي الجمع بين العمق الحتمي لبياناتنا وقدرة وكلائنا الاحتمالية على النفاذ إلى السوق إلى إنشاء محرك لا مثيل له لاستقطاب العملاء.

حقوق التأليف والنشر محفوظة لـ thierry Ehrmann من عام 1987 إلى عام 2026 www.artprice.com - www.artmarket.com

لأغراض المعلومات، أكمل Thierry Ehrmann كتابة مقال فلسفي وعلمي من 1800 صفحة مخصص للذكاء الاصطناعي من عام 1987 حتى يومنا هذا. الفصول المركزية من هذا العمل تتبع ملحمة Artprice البشرية غير المعروفة، لبناء ذاكرة عالمية لسوق الفن، تشكلت من خلال لقاءات تاريخية مع رواد في علم الاجتماع في سوق الفن وأرقام السوق التاريخية. سيتم إصدار هذا العمل متعدد اللغات على مستوى العالم بصيغة رقمية ومطبوعة، على أن تستفيد النسخة الإنجليزية من الإصدار الأولي قبل إطلاق الطبعة الفرنسية.

يمكن لقسم القياسات الاقتصادية في Artprice الإجابة عن جميع أسئلتكم المتعلقة بالإحصائيات والتحليلات المُخصصة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

اعرف المزيد حول خدماتنا مع الفنانين في عرض توضيحي مجاني: https://artprice.com/demo

خدماتنا: https://artprice.com/subscription

نبذة عن Artmarket.com:

تم إدراج Artmarket.com في سوق Eurolist التابع لبورصة Euronext Paris. ويشمل أحدث تحليل لـ "تحديد الهوية الشفاف والدائم لحاملي الأسهم" (TPI) للشركة أكثر من 18,000 مساهم فردي، باستثناء المساهمين الأجانب، والشركات، والبنوك، وصناديق الاستثمار المشترك (FCP)، وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS): Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

شاهد مقطع فيديو حول Artmarket.com وقسم Artprice التابع لها: https://artprice.com/video

تأسَّست شركة Artmarket وقسم Artprice التابع لها في عام 1997 على يد thierry Ehrmann، الرئيس التنفيذي للشركة. تخضع الشركة لإدارة شركة Groupe Serveur (التي تأسست عام 1987). لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى السيرة الذاتية المعتمدة في دليل ©Who's Who In France:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket هي لاعب عالمي في سوق الفن، من بين هياكلها الأخرى قسم Artprice، الرائد العالمي في تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية وإدارتها واستغلالها (عن طريق الأرشيفات الوثائقية الأصلية، والمخطوطات اليدوية القديمة، والكتب المشروحة، وكتالوجات المزادات التي تم الحصول عليها على مر السنين) في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتيجة مزاد، ويغطي أكثر من 915,300 فنان.

تُتيح ®Artprice Images وصولًا غير محدود إلى أكبر بنك صور في سوق الفن في العالم يضم ما لا يقل عن 181 مليون صورة رقمية لصورٍ فوتوغرافية أو نُسَخ محفورة لأعمال فنية من عام 1700 حتى يومنا هذا، مع تعليقات من مؤرخي الفن لدينا.

تعمل Artmarket، من خلال قسم Artprice الخاص بها، على إثراء قواعد بياناتها باستمرار والمأخوذة من 7,200 دار مزادات، وتنشر باستمرار توجهات سوق الفن لصالح الوكالات الرئيسية والناشرين في العالم في 121 دولة وبـ 11 لغة.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

تُوفر شركة Artmarket.com لمجتمعها الذي يضم 9.3 مليون عضو (يقومون بتسجيل الدخول) إمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها الأعضاء أنفسهم، والذين يشكلون اليوم أول سوق موحد عالمي (®Standardized Marketplace) لبيع وشراء الأعمال الفنية بأسعار ثابتة.

حاليًا، أصبح لسوق الفن مُستقبل مع الذكاء الاصطناعي البديهي ®Intuitive Artmarket من Artprice.

حصلت Artmarket، من خلال قسمها Artprice، على تصنيف "شركة مبتكرة" من "بنك الاستثمار العام الفرنسي" (BPI)، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تنشر شركة Artmarket عن طريق قسمها Artprice تقرير سوق الفن العالمي لعام 2025 في مارس 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

تقرير قسم Artprice التابع لشركة Artmarket حول سوق الفن المُعاصِر لعام 2025:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

مُلخص البيانات الصحفية لـ Artmarket مع قسم Artprice التابع لها: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

تابع جميع أخبار سوق الفن على الفور مع Artmarket وقسم Artprice التابع لها على فيسبوك وتويتر:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (أكثر من 6.4 مليون مشترك)

x.com/artmarketdotcom

x.com/artpricedotcom

اكتشف السحر والعالم الفريد لـ Artmarket وقسم Artprice التابع لها: https://www.artprice.com/video

والتي يقع مقرها الرئيسي في متحف الفن المعاصر الشهير "مسكن الفوضى Abode of Chaos"، بحسب وصف The New York Times / La Demeure of Chaos.

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

السيدة Rachida Dati، وزيرة الثقافة الفرنسية، تمنح اعترافًا رسميًا بعمل thierry Ehrmann "مسكن الفوضى Abode of Chaos" باعتباره "عملًا فنيًا متكاملًا"، المقر العالمي لقسم Artprice التابع لِشركة Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/مسكن الفوضى Abode of Chaos – عمل فني متكامل وعمارة فريدة من نوعها.

عمل سري ثنائي اللغة، أصبح الآن متاحًا للعامة: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

للتواصل: يمكن التواصل مع Artmarket.com وقسم Artprice التابع لها، من خلال: [email protected]