Artmarket.com: 2. Quartal 2026: Aufwärtstrend - vom schrittweisen Wandel hin zur „AI-FIRST"-Metamorphose von Artprice

PARIS, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Thierry EHRMANN, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket.com, sowie seine Familie haben volles Vertrauen in die Zukunft von Artmarket.com und in das Wachstum der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens, das insbesondere durch umfangreiche Investitionen in die Entwicklung der vertikalen KI von Artmarket.com vorangetrieben wird. Die Bekundung der Unterstützung seitens der Familie Ehrmann und der Groupe Serveur (Mehrheitsaktionär) für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit von Artmarket.com wird sich in Kürze durch eine Aufstockung ihrer Beteiligung an Artmarket.com mittels des Erwerbs weiterer Artmarket.com-Aktien konkretisieren. Selbstverständlich werden alle erforderlichen Offenlegungen gegenüber der AMF (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde) sowie online innerhalb der gesetzlichen Fristen während der genehmigten Handelsfenster erfolgen.

Nachrichten und Ausblick

Vom schrittweisen Wandel zur „AI-FIRST"-Metamorphose der Artprice-Metadatenbank

Im Anschluss an eine vom Verwaltungsrat genehmigte eingehende strategische Überprüfung vollzieht Artprice – seit fast drei Jahrzehnten weltweit führend im Bereich der Kunstmarktinformationen – einen grundlegenden Kurswechsel hinsichtlich der Integration seiner firmeneigenen Architekturen für künstliche Intelligenz, insbesondere „Intuitive Art Market®" und „Blind Spot®".

Von der schrittweisen Einführung bis zum Architekturwechsel hin zu „AI-First"

Die ursprüngliche Strategie sah eine langsame, schrittweise Einführung unserer KI-Bausteine in unseren historischen Datenbanken vor. Dieser Ansatz war zwar vorsichtig, führte jedoch zu einer Zersplitterung der Marktwahrnehmung hinsichtlich der laufenden technologischen Revolution. KI ist längst kein optionales Element mehr: Sie ist zur zentralen Matrix der Weltwirtschaft geworden.

Die schrittweise Einbindung von KI-Modulen in eine Infrastruktur, die sich über 25 bis 30 Jahre im Einsatz bewährt hat, ist vergleichbar mit dem Versuch, ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und analoger Steuerung während der Fahrt Stück für Stück in ein digitales Elektrofahrzeug umzurüsten. Kunden tun sich schwer, den Quantensprung zwischen der alten und der neuen Welt einzuschätzen, und riskieren dadurch betriebliche Unstimmigkeiten. Heute entscheiden wir uns für Klarheit und hohe Standards: Wir verzichten auf schrittweise Einführungen, um eine globale, nahtlose und vollständig umgesetzte Umstellung zu erreichen. Finanzielle Stärke und angepasster Zeitplan

Diese Entscheidung für mehr Sorgfalt erfordert eine geringfügige Anpassung unseres öffentlichen Zeitplans für die Einführung, hat jedoch keine Auswirkungen auf unsere finanzielle Entwicklung. In einem komplexen globalen wirtschaftlichen Umfeld, das von verschärften geopolitischen Spannungen und starken Schwankungen bei den Energiekosten geprägt ist, verzeichnet Artprice by Artmarket weiterhin ein stetiges Umsatzwachstum. Diese bemerkenswerte wirtschaftliche Grundlage gewährt uns die Unabhängigkeit und Gelassenheit, die erforderlich sind, um operative Perfektion vor Eile zu priorisieren – ein deutlicher Kontrast zu vielen börsennotierten Unternehmen, die KI in ihre Geschäftsmodelle integrieren und gleichzeitig ständig auf der Suche nach Eigenkapital sind. Erster Akt: Die innergemeinschaftliche Revolution

Im Mittelpunkt der Umstrukturierung steht das einzigartige Kapital von Artprice: fast 180 miteinander vernetzte firmeneigene Datenbanken, die eine beispiellose globale Metadatenbank bilden, sowie die weltberühmte Sammlung von Manuskripten und Verkaufskatalogen von 1700 bis heute, die von Forschern und Experten als weltweit einzigartig angesehen wird.

Die erste Phase dieser Veränderung vollzieht sich im Inneren. Alle Mitarbeiter, Abteilungen und Produktionseinheiten des Konzerns werden direkt mit spezieller KI-Hardware und Edge-Geräten ausgestattet. Bevor wir diese Tools unseren Abonnenten zur Verfügung stellen, führen wir derzeit eine umfassende Überarbeitung unserer internen Arbeitsabläufe durch. Die Pipelines für die Datenerfassung, -standardisierung und -anreicherung werden derzeit gemäß den Standards des Deep Learning und unter Verwendung proprietärer Algorithmen vollständig neu programmiert. Zweiter Akt: Bereitstellung einer grundlegend neu gestalteten Datenbankplattform

Erst wenn die interne Wertschöpfungskette vollständig abgestimmt ist, wird die Plattform unseren Abonnenten zur Verfügung gestellt. Die Datenbankplattform wird nicht als eine Ansammlung inkrementeller Module erscheinen, sondern als eine vollständige „AI-First"-Umgebung, die auf unseren Kernsäulen basiert: zertifizierte Massendaten (standardisierte Big Data), Deep Learning (Data Learning) und algorithmische Sicherheit.

Mit dieser umfassenden und strukturierten Neuausrichtung bekräftigt Artprice erneut seine Vorreiterrolle: Das Unternehmen wandelt seine 30-jährige Führungsposition im Bereich der Informationen zum globalen Kunstmarkt in eine eigenständige Plattform für Entscheidungsunterstützung für den gesamten globalen Kunstmarkt um.

In einer Zeit, in der das offene Internet aufgrund der Flut synthetischer Daten in Entropie und Verwässerung versinkt (laut der Gartner Group und dem Europol Innovation Lab belief sich der Anteil unkontrollierbarer synthetischer Daten zum 30. Juni 2026 auf 70 %), stellen Unternehmen, die ihre gesamte Datenwertschöpfungskette selbst kontrollieren, wahre Hochburgen der kognitiven Souveränität dar.

Die Beherrschung des Prozesses von der Rohdatenerfassung (standardisierte Big Data) über das Data Mining bis hin zum Training von Deep-Learning-Modellen anhand von zig Millionen einzigartiger Datensätze, die durch patentierte algorithmische Architekturen geschützt sind, ist nicht mehr nur digitales Asset-Management: Sie begründet ein Monopol auf die „Ground Truth" in einem bestimmten Markt – in diesem Fall dem Kunstmarkt.

Die Weiterentwicklung der hochgradig proprietären Datenbanken von Artprice zu vertikalen KI-Versionen (Intuitive Art Market® und Blind Spot®) stellt keine bloße technische Aktualisierung dar, sondern eine ontologische Mutation, die sich um zentrale strategische Achsen strukturiert:

Definition der ontologischen Mutation: Laut Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket: Eine ontologische Mutation bezeichnet eine radikale Transformation nicht der Form, der Leistung oder der Funktionen einer Entität (was sie tut), sondern ihrer grundlegenden Natur, ihres Wesens und ihrer Existenzweise (was sie ist). Während eine traditionelle Weiterentwicklung ein bestehendes System verfeinert, verändert eine ontologische Mutation die Kategorie der Realität, zu der dieses System gehört.

Auf Artprice und die vollständige Beherrschung seiner vertikalen KI, (Intuitive Art Market® und Blind Spot®) sowie seiner industriellen Prozessabläufe angewendet, manifestiert sich diese Mutation auf drei Ebenen:

Vom Informationsspeicher zum kognitiven Organismus: Artprice definiert sich nicht mehr als fachkundiger Aggregator oder als historische Datenbank. Durch die Einbettung vertikaler KI in den Kern ihrer souveränen Infrastruktur entwickelt sich die Einheit von einer Wissensbasis zu einer autonomen kognitiven Architektur.

Artprice definiert sich nicht mehr als fachkundiger Aggregator oder als historische Datenbank. Durch die Einbettung vertikaler KI in den Kern ihrer souveränen Infrastruktur entwickelt sich die Einheit von einer Wissensbasis zu einer autonomen kognitiven Architektur. Die Metamorphose der Daten: Daten aus dem Kunstmarkt verändern ihren ontologischen Status. Aus einer statischen, beschreibenden Archivspur wird eine dynamische, prädiktive und lebendige semantische Matrix, die in der Lage ist, den Markt in Echtzeit zu kontextualisieren und zu analysieren.

Daten aus dem Kunstmarkt verändern ihren ontologischen Status. Aus einer statischen, beschreibenden Archivspur wird eine dynamische, prädiktive und lebendige semantische Matrix, die in der Lage ist, den Markt in Echtzeit zu kontextualisieren und zu analysieren. Ontologische Souveränität des Prozesses: Die Kontrolle über die gesamte Industriekette (von proprietären Rohdaten bis hin zum vertikalen Sprachmodell, ohne Abhängigkeiten von Anwendungen Dritter) garantiert systemische Selbstständigkeit. KI ist kein Werkzeug, das dem Modell nachträglich hinzugefügt wurde: Sie wird zum Kernstück der Geschäftstätigkeit von Artprice.

Fünf strategische Schwerpunkte der KI-Wandlung

Vom Informationsspeicher zum deterministischen Orakel: In der Vergangenheit beruhte der Wert dieser Datenbanken auf der Tiefe der Indizierung und der Präzision der Suchmaschine. Durch die Integration einer proprietären vertikalen KI werden passive, aber unverfälschte Daten in aktive Entscheidungsintelligenz umgewandelt. Während generische große Sprachmodelle (LLMs) aufgrund der Durchlässigkeit ihrer Trainingskorpora unter Halluzinationen leiden, arbeitet eine vertikale KI, die auf einer souveränen Datenpipeline basiert, in einem äußerst sicheren geschlossenen Kreislauf. Das System erzeugt keine Plausibilität, sondern liefert nachvollziehbare Gewissheit, die durch präzise Rückverfolgbarkeit untermauert wird. Die Entstehung hochrangiger staatlicher Stellen: Die Benutzerinteraktion entwickelt sich vom traditionellen Frage-Antwort-Modell hin zu einer komplexen, agentenbasierten Automatisierung. Artprice-Abonnenten suchen nicht mehr nach einzelnen Vorkommnissen oder historischen Statistiken; sie beauftragen einen autonomen Artprice-Agenten, der ausschließlich auf diesen Datenbestand trainiert wurde, um Arbitragegeschäfte durchzuführen, zukunftsorientierte Szenarien zu simulieren oder Risiken mit äußerster Präzision zu modellieren. Vertikale KI wird zu einem erweiterten Kooperationspartner, der den zugrunde liegenden Wert von Millionen von Datenpaaren erschließt, die über Jahrzehnte hinweg von Artprice und Artmarket gesammelt wurden. Die Wertschätzung der Knappheit inmitten der Flut synthetischer Produkte: Da die Grenzkosten für die Erstellung generischer Inhalte gegen Null sinken, steigt der relative Wert historischer, zertifizierter und nicht reproduzierbarer Datenbanken exponentiell an (Financial Times). Unternehmen, die diese abgeschottete Datenquelle kontrollieren, verfügen über die einzigen unberührten „Rohölquellen" der digitalen Welt. Ihr Abonnementmodell verkauft nicht mehr den Zugang zu Informationen, sondern das Privileg, für strategische, finanzielle oder operative Entscheidungen auf entscheidende Informationsasymmetrien zugreifen zu können – und zwar über ein Jahresabonnement zu sehr angemessenen Kosten von 1.600 bis 2.500 US-Dollar pro Jahr (1.600–2.500 €). Algorithmische Schnittstellen und eingeschränkte Hybridisierung: Diese Festungen werden sich nicht vollständig abschotten, sondern ihre Zugangsmodelle weiterentwickeln. Die Zukunft liegt im Einsatz von Predictive-APIs und Inferenz-Subsystemen, die sich direkt in die Arbeitsabläufe institutioneller Kunden integrieren lassen. Anstatt bloße Rohdaten bereitzustellen, wird Artprice integrierte Intelligenzmodule bereitstellen, wodurch sein algorithmisches Ökosystem unverzichtbar wird und untrennbar mit den geschäftskritischen Prozessen seiner Abonnenten verbunden ist. Kontinuierliche Erfassung und geschlossener Regelkreis: Jede Abfrage und Analyse, die von berechtigten Artprice-Nutzern innerhalb dieser vertikalen KI durchgeführt wird, fließt in die zugrunde liegende Datenstruktur zurück und bereichert diese (kontinuierliche Feinabstimmung, Anreicherung der Metadaten). Dieser Rückkopplungsmechanismus schafft ein unüberwindbares technologisches Schwungrad: Je häufiger Experten die Artprice-Datenbanken mittels KI abfragen, desto mehr verfeinert die KI ihr semantisches und prädiktives Verständnis des Marktes und vergrößert so den Abstand zu jedem aufstrebenden Wettbewerber auf unbestimmte Zeit.

Kurz gesagt: Diese streng geschützten Datenbanken werden nicht mehr als digitale Bibliotheken betrachtet, sondern zu eigenständigen Schlussfolgerungsmaschinen. Durch die Kontrolle sowohl über den „Treibstoff" (zig Millionen zertifizierte Datenpunkte) als auch über den „Motor" (vertikale KI und proprietäre Algorithmen) entwickeln sich diese Akteure nicht nur weiter – sie definieren das Wesen der kostenpflichtigen strategischen Informationen neu und erheben die Datenexklusivität zum höchsten Standard des algorithmischen Zeitalters.

Strategische Zusammenfassung: Perfekte Verarbeitung und absolute Präzision für das High-End-Angebot

Ausgestattet mit einem enormen Vorsprung, der uns durch unsere beiden firmeneigenen KI-Systeme Intuitive Art Market, und Blind Spot gesichert wurde, haben wir den notwendigen Schritt zurückgetreten, um eine geringfügige Anpassung unseres Einführungskalenders vorzunehmen. Dieser strategische Zeitpunkt spiegelt eine grundlegende Anforderung wider: die Fertigstellung eines Premium-Abonnements, bei dem die technologische Leistungsfähigkeit nahtlos mit absoluter Benutzerfreundlichkeit einhergeht.

Oberste Priorität hat die vollständige Kapselung der algorithmischen Komplexität zwischen unseren Datenerstellungs-Pipelines und der operativen Ebene beim Kunden. Abonnenten sollten nicht länger komplexe Filter oder Einstellungen vornehmen müssen; die Interaktion zwischen unseren Mitgliedern und unseren autonomen KI-Systemen muss auf natürliche und flüssige Weise erfolgen.

Im spezifischen Umfeld des Kunstmarktes erfordert diese Flexibilität äußerste Sorgfalt: Die KI muss die Fachterminologie beherrschen und in über vierzig Sprachen arbeiten, wobei sie die „goldene Regel" der Kunstgeschichte strikt einhalten muss, die jegliche Übersetzung von Kunstwerkbetiteln ausdrücklich verbietet. Die Beibehaltung der ursprünglichen Nomenklatur und die Einhaltung unserer historischen Protokolle sind nach wie vor nicht verhandelbar.

Um das Benutzererlebnis zu optimieren, verfügt die Benutzeroberfläche über eine hochpräzise vorausschauende Führung: Bereits ab der allerersten Eingabe in natürlicher Sprache schlägt das System spontan die relevantesten Folgefragen vor, um Sammler, Institutionen und Fachleute anzuleiten. Im Gegensatz zu generischen Suchmaschinen, die Ungenauigkeiten tolerieren, gibt es bei einer proprietären KI, die auf unseren vollständig standardisierten und zertifizierten Datenbanken basiert, jedoch keinerlei Spielraum für Fehler.

Unsere KIs durchlaufen derzeit strenge und anspruchsvolle Beta-Tests, um ihre Grenzen auszuloten, und werden so kalibriert, dass sie eine einwandfreie Benutzerfreundlichkeit gewährleisten. Diese Stresstestphase gewährleistet eine intuitive und lohnende Nutzung für alle Nutzergruppen und belegt, dass die absolute Beherrschung interner Korpora die Voraussetzung für außergewöhnliche künstliche Intelligenz ist.

Vom Bewertungsalgorithmus zum systemischen Paradigma: Die „BLIND SPOT©"-Dynamik

Das Blind Spot©-System, das ursprünglich als mikroökonomisches Modellierungsinstrument innerhalb von Artprice konzipiert wurde, wurde entwickelt, um die Preisdiskontinuitätsgleichung zwischen zwei öffentlichen Auktionen zu lösen. Indem es sich auf die globale Indexentwicklung eines Künstlers und die formale Rückverfolgbarkeit von Auktionsverkäufen stützte – wie beispielsweise bei einem Meisterwerk von Jackson Pollock, das 1998 für 4 Millionen Dollar versteigert wurde und 2026 einen Wert von 58 Millionen Dollar erreichte –, berechnete Blind Spot mit chirurgischer Präzision die Wertrekonstruktion in Phasen der Marktundurchsichtigkeit.

Der Aufstieg vertikaler KI-Architekturen und die Formalisierung unseres theoretischen Korpus offenbarten jedoch eine tiefere Wahrheit: Der „Blind Spot" ist nicht bloß eine statistische Lücke; er ist die zugrunde liegende Struktur der Daten und der grundlegende Hebel, um Zugang zur Marktwahrheit zu erlangen.

Von seinem Schöpfer Thierry Ehrmann neu konzipiert, hat sich Blind Spot zu einer 360-Grad-Analyseplattform entwickelt, die in der Lage ist, Aspekte zu erkennen und zu beleuchten, die bei herkömmlichen Modellierungen in wesentlichen Dimensionen unberücksichtigt bleiben:

Biografische und korpusbezogene Konsistenz: In Bezug auf künstlerische Karriereverläufe analysiert Blind Spot eine ungewöhnliche Häufung von Werken, die nicht mit der dokumentierten Biografie eines Künstlers übereinstimmen. Die Biografie eines Künstlers ist nicht nur eine historische Darstellung; sie legt die zeitlichen Grenzen des Schaffens fest, identifiziert kreative Wandlungen und hebt Schaffenshöhepunkte hervor – jene Schlüsselphasen, nach denen Sammler suchen. Durch den Abgleich von Marktvolumenindizes mit dem tatsächlichen biografischen Verlauf erkennt die KI sofort Abweichungen im Schaffensfluss und bestätigt die Seltenheit.

In Bezug auf künstlerische Karriereverläufe analysiert eine ungewöhnliche Häufung von Werken, die nicht mit der dokumentierten Biografie eines Künstlers übereinstimmen. Die Biografie eines Künstlers ist nicht nur eine historische Darstellung; sie legt die zeitlichen Grenzen des Schaffens fest, identifiziert kreative Wandlungen und hebt Schaffenshöhepunkte hervor – jene Schlüsselphasen, nach denen Sammler suchen. Durch den Abgleich von Marktvolumenindizes mit dem tatsächlichen biografischen Verlauf erkennt die KI sofort Abweichungen im Schaffensfluss und bestätigt die Seltenheit. Makroökonomische und geopolitische Faktoren: Auf globaler Marktebene identifiziert Blind Spot exogene Faktoren, die plötzliche Einbrüche der Marktaktivität eines Finanzzentrums oder eines Landes erklären. Während herkömmliche Analysen Schwankungen feststellen, ohne deren Ursachen zu erfassen, gleicht das System schwache Signale (regulatorischer, steuerlicher und gesellschaftspolitischer Art) miteinander ab, um Trendbrüche zu erklären und geografische Verschiebungen des Kapitals vorherzusehen.

Auf globaler Marktebene identifiziert exogene Faktoren, die plötzliche Einbrüche der Marktaktivität eines Finanzzentrums oder eines Landes erklären. Während herkömmliche Analysen Schwankungen feststellen, ohne deren Ursachen zu erfassen, gleicht das System schwache Signale (regulatorischer, steuerlicher und gesellschaftspolitischer Art) miteinander ab, um Trendbrüche zu erklären und geografische Verschiebungen des Kapitals vorherzusehen. Ästhetik und übergreifende Empfehlungen: Auf der Ebene des Verhaltens bleiben Sammler häufig in starren Klassifizierungen offizieller künstlerischer Strömungen gefangen. Blind Spot durchbricht diese konzeptionellen Silos, indem es formale, materielle oder konzeptionelle Gemeinsamkeiten zwischen Künstlern aus scheinbar unterschiedlichen Strömungen aufzeigt. Indem das System diese für das menschliche Auge unsichtbaren Wahlverwandtschaften aufzeigt, empfiehlt es Werke außerhalb des üblichen Spektrums der Sammler, die perfekt mit der tiefgründigen Sensibilität ihrer Sammlungen im Einklang stehen.

Auf der Ebene des Verhaltens bleiben Sammler häufig in starren Klassifizierungen offizieller künstlerischer Strömungen gefangen. durchbricht diese konzeptionellen Silos, indem es formale, materielle oder konzeptionelle Gemeinsamkeiten zwischen Künstlern aus scheinbar unterschiedlichen Strömungen aufzeigt. Indem das System diese für das menschliche Auge unsichtbaren Wahlverwandtschaften aufzeigt, empfiehlt es Werke außerhalb des üblichen Spektrums der Sammler, die perfekt mit der tiefgründigen Sensibilität ihrer Sammlungen im Einklang stehen. Abstimmung von Betriebsabläufen und Terminen: Bei der Verarbeitung riesiger globaler Datenströme blieben bestimmte Verzögerungen oder Erfassungspausen bislang ungeklärt. Durch die Integration aller kulturellen, zivilen, nationalen und religiösen Kalender in den Kern des Modells hat die KI die zeitlichen Lücken aufgezeigt, die für diese Flauten verantwortlich sind. Dieses detaillierte Verständnis gesellschaftlicher Zyklen ermöglicht Anpassungen vor und nach der Erfassung, wodurch algorithmische Lücken dauerhaft geschlossen werden.

Bei der Verarbeitung riesiger globaler Datenströme blieben bestimmte Verzögerungen oder Erfassungspausen bislang ungeklärt. Durch die Integration aller kulturellen, zivilen, nationalen und religiösen Kalender in den Kern des Modells hat die KI die zeitlichen Lücken aufgezeigt, die für diese Flauten verantwortlich sind. Dieses detaillierte Verständnis gesellschaftlicher Zyklen ermöglicht Anpassungen vor und nach der Erfassung, wodurch algorithmische Lücken dauerhaft geschlossen werden. Funktionsübergreifende Innovation in unseren Teams: Auf die interne Organisation ausgeweitet, hat das Konzept Blind Spot das Personalmanagement grundlegend verändert. In komplexen Organisationen setzen sich bahnbrechende Ideen selten durch, wenn sie von Mitarbeitern außerhalb der zuständigen Abteilung vorgeschlagen werden. Durch die Identifizierung dieser organisatorischen blinden Flecken erschließt das Unternehmen funktionsübergreifende Kompetenzen, ermutigt die Mitarbeiter, Visionen über ihren eigenen Zuständigkeitsbereich hinaus zu äußern, bereichert die kollektive Intelligenz und treibt beispiellose qualitative Sprünge voran.

Heute überbrückt Blind Spot nicht mehr nur die Kluft zwischen zwei Marktbewertungen desselben Werks: Es ist zum Leitprinzip einer globalen Vision geworden, das jede Grauzone des Marktes, der Daten und der Organisation in einen hochwertigen strategischen Vermögenswert verwandelt.

Einsatz deterministischer und probabilistischer KI-Agenten zur Eroberung des globalen und des US-Marktes

Die technologische Infrastruktur des Konzerns erreicht einen entscheidenden Meilenstein in ihrer Strategie zur Gewinnung und Maximierung hochwertiger Informationen durch den Einsatz zweier sich ergänzender agentenbasierter Architekturen: deterministische KI für die Erfassung strukturierter Daten und probabilistische KI für die strategische geschäftliche Expansion.

Deterministische agentische Agenten: Sovereign Collection & Datenexklusivität

Ausgehend von unseren ursprünglichen Web-Scraping- und Crawler-Systemen haben wir bereits eine Generation deterministischer, agentenbasierter Systeme implementiert. Diese Agenten sind so konzipiert, dass sie ohne Abweichungen oder Interpretationen arbeiten, und interagieren ausschließlich im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen und formeller Partnerschaften mit unserem globalen Netzwerk aus 7.200 Auktionshauspartnern. Ihre Aufgabe besteht darin, einen beispiellos umfangreichen Datenkorpus zu extrahieren, zu indexieren und zu strukturieren, der wichtige vertrauliche Informationen enthält, die im offenen Internet gänzlich fehlen. Indem wir in dieser Erfassungsphase bewusst auf jeglichen probabilistischen Ansatz verzichten, garantieren wir die wissenschaftliche Genauigkeit und absolute Zuverlässigkeit unserer Datenbanken. Probabilistische agentische Agenten: Hochpräzise Zielausrichtung auf dem US-Markt

Um unsere Expansionsziele auf dem US-Markt – dem weltweit führenden Kunstmarkt mit enormem Umsatzpotenzial – voranzutreiben, setzen wir derzeit eine ganze Flotte probabilistischer, agentenbasierter Agenten mit Algorithmen ein, die eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Diese Agenten sind speziell auf die lokalen, sprachlichen und kulturellen Besonderheiten der einzelnen US-Bundesstaaten zugeschnitten und modellieren Verhaltensmuster, um bedeutende Sammler, Fachleute und Institutionen, die außerhalb traditioneller Vertriebskanäle agieren, mit chirurgischer Präzision zu identifizieren. Medien-Synergie: Die Auswirkungen von Artprice News

Dieses Akquisitionskonzept wird durch Synergien mit Artprice News, unserer globalen Nachrichtenagentur für den Kunstmarkt, verstärkt. Die Agentur veröffentlicht nahezu stündlich Echtzeit-Meldungen mit einem starken Fokus auf das nordamerikanische Ökosystem; sie und ihr Redaktionsteam stehen in ständigem Austausch mit Entscheidungsträgern. Die Kombination aus der deterministischen Tiefe unserer Daten und der probabilistischen Marktdurchdringung unserer Agenten schafft einen beispiellosen Motor zur Kundengewinnung.

Copyright 1987–2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

Zur Information: Thierry Ehrmann hat die Arbeit an einem 1.800 Seiten umfassenden philosophisch-wissenschaftlichen Werk abgeschlossen, das sich mit der künstlichen Intelligenz von 1987 bis heute befasst. Die zentralen Kapitel dieses Werks zeichnen die wenig bekannte Geschichte von Artprice nach und führen zum Aufbau eines universellen Gedächtnisses des Kunstmarktes auf globaler Ebene, das durch wegweisende Begegnungen mit Pionieren der Kunstmarktsoziologie und historischen Persönlichkeiten des Kunstmarktes geprägt wurde. Dieses mehrsprachige Werk wird weltweit in digitaler und gedruckter Form erscheinen, wobei die englische Fassung bereits vor der Veröffentlichung der französischen Ausgabe vorab erhältlich sein wird.

Die Ökonometrie-Abteilung von Artprice beantwortet alle Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen: [email protected]

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen bei einer kostenlosen Demonstration mit dem Künstler: https://artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die aktuelle TPI-Analyse umfasst mehr als 18.000 Einzelaktionäre, ausgenommen ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCPs und OGAW: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Sehen Sie sich ein Video über Artmarket.com und seine Abteilung Artprice an: https://artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem CEO des Unternehmens, gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert. Siehe die zertifizierte Biografie aus Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt und verfügt unter anderem über seine Artprice-Abteilung, die weltweit führend in der Sammlung, Verwaltung und Auswertung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen ist (die im Laufe der Jahre erworbenen Originaldokumente, Kodex-Manuskripte, kommentierte Bücher und Auktionskataloge) in Datenbanken mit über 30 Millionen Einträgen und Auktionsergebnissen, die mehr als 915.300 Künstler umfassen.

Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur weltweit größten Bilddatenbank des Kunstmarktes mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Bildern von Fotografien oder gestochenen Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.

Artmarket mit seiner Abteilung Artprice erweitert ständig seine Datenbanken aus 7200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen sowie Pressetitel weltweit in 121 Ländern und 11 Sprachen.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder-Login) die Inserate seiner Mitglieder zur Verfügung, die nun den ersten globalen standardisierten Marktplatz® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu festen Preisen bilden.

Intuitive Artmarket® AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung „innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2025 Global Art Market Annual Report, der im März 2026 veröffentlicht wird:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2025 Contemporary Art Market Report:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Zusammenfassung der Pressemitteilungen von Artmarket mit seiner Abteilung Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten zum Kunstmarkt in Echtzeit mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 6,4 Millionen Abonnenten)

x.com/artmarketdotcom

x.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Magie und die Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice https://www.artprice.com/video

Sein Hauptsitz ist das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst, auch bekannt als „Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos" (Heimstätte des Chaos):

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati hat La Demeure du Chaos (Die Wohnstätte des Choais) von Thierry Ehrmann als „Gesamtkunstwerk" und weltweiten Hauptsitz von Artprice by Artmarket offiziell gewürdigt.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Gesamtkunstwerk und einzigartige Architektur.

Vertrauliche zweisprachige Arbeit, die jetzt veröffentlicht wird: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs – The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mehr als 4,1 Millionen Abonnenten)

https://vimeo.com/124643720

Kontakt: Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung – Kontakt: [email protected]