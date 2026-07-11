معرض Lyon Biennale الثامن عشر للفن المعاصر

19 سبتمبر – 13 ديسمبر 2026 للانتقال من حلم إلى آخر

المديرة العامة : Cécile Bourgeat

المديرة الفنية : Isabelle Bertolotti

المُقيّة الفنية : Catherine Nichols

باريس, 11 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ --

الفنانون الجدد

يدعو معرض Lyon Biennale للفن المعاصر في دورته المقبلة 45 فنانًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفنانين المشاركين في هذه الدورة الثامنة عشرة إلى 118 فنانًا، مؤكدًا انفتاحه على التنوع الواسع في الممارسات الفنية، والأجيال، والمجالات الجغرافية والثقافية للفن.

118 فنانًا (من بينهم 11 فنانًا ضمن برنامج الإبداع الدولي الشاب)

68% من المشاركين فنانات

29% من الفنانين فرنسيون

23 % من الفنانين تقل أعمارهم عن 35 عامًا

65 عملًا فنيًا جديدًا و12 عملًا مُعاد تكييفه

تمثيل من 42 جنسية : ألمانيا، وإنجلترا (المملكة المتحدة)، والأرجنتين، وأرمينيا، وأوتياروا/نيوزيلندا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، والكاميرون، وكندا، والصين، وكوريا الجنوبية، وكرواتيا، واسكتلندا (المملكة المتحدة)، وإسبانيا، وإستونيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وغانا، واليونان، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوسوفو، ولبنان، ومدغشقر، وأوغندا، وفلسطين، وهولندا، وبيرو، والبرتغال، وجمهورية موريشيوس، والسويد، والسنغال، وسوريا، وتوغو، وتركيا، وأوكرانيا، وفيتنام، وصربيا.

الهوية البصرية: Zoo ، مصممو الجرافيك

ينضم 45 فنانًا جديدًا إلى مختلف أماكن Biennale:

Carla Adra، وياسمين الداية، ومنيرة القادري، وJosefin Arnell، وOuassila Arras، وMercedes Azpilicueta، وLeilah Babirye، وPascal Bernier، وManon de Boer & Latifa Laâbissi، وGeorge Brecht، وLuz Broto، وLaia Estruch، وEVA & ADELE، وCharles-Arthur Feuvrier Fok-Shan [JCI]، وMaja Fredin [JCI]، وKarlos Gil، وHaonan He [JCI]، وDaphné Hérétakis، وGideon Horváth، وJoyce Joumaa [JCI]، وMaxime Jean-Baptiste، وKrye Andaziu، وGermaine Kruip Marine، وLanier *، وKatya Lesivela، وMichela de Mattei & Invernomuto، Mónica Mays، وAnnette Messager، وBrilant Milazimi، وJohn Miller، Katariin Mudist [JCI]، وWilhelm Mundt *، وMaria José Oliveira، وChristelle Oyiri، وAn Paenhuysen، وJoachim Pfeufer & Robert Filliou، وValentin Pinet [JCI]، وÉléonore Saintagnan، وSirag Sesetyan [JCI]، وFloraine Sintès [JCI]، وYehwan Song [JCI]، Thyself Agency، وCan Yıldırım & Lalin Mercan [JCI].

[JCI] = فنانو برنامج الإبداع الدولي الشاب (Jeune création internationale) * من بين الفنانين الذين أُعلن عن مشاركتهم حديثًا، تحظى Marine Lanier بدعم من Maison Ruinart لتقديم عملها ضمن إطار Biennale. كما أصبح عرض أعمال Wilhelm Mundt ممكنًا بفضل الإعارة الاستثنائية لأعمال فنية من مجموعة Société Générale، الشريك الرسمي لـ Lyon Biennale.

→ القائمة الكاملة للفنانين على labiennaledelyon.com

برنامج الإبداع الدولي الشاب (Jeune Création Internationale)

دورة 2026: 11 فنانًا واعدًا يستحقون المتابعة على مدى أكثر من 20 عامًا، دأب برنامج الإبداع الدولي الشاب على دعم الفنانين الناشئين وتسليط الضوء عليهم في قلب Lyon Biennale. يجمع هذا البرنامج الفريد في كل دورة نحو اثني عشر فنانًا من الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تتم دعوتهم لإنتاج أعمال جديدة في ظل ظروف احترافية للإبداع والعرض. ويُقام المعرض في المعهد للفن المعاصر بمدينة فيلوربان، ويُعد منصة انطلاق حقيقية للجيل الجديد من فناني الفن المعاصر. تُعد منطقة أوفيرني-رون-ألب الشريك الرئيسي لهذا البرنامج.

القيّمون الضيوف للاختيار الدولي:

Mojeanne Behzadi | مُقيّمة فنية | متحف مونتريال للفن المعاصر (كندا)

Caroline Gustafsson | مُقيّمة فنية - ورئيسة قسم المعارض والمجموعة الفنية Biennale الفن | متحف بوروس للفنون (السويد)

Kaarin Kivirähk | رئيسة قسم الاتصال والإستراتيجية | المركز الإستوني للفن المعاصر (إستونيا)

Sten Ojavee | مُقيّم فني | المركز الإستوني للفن المعاصر (إستونيا)

Sooyon Lee | مُقيّمة فنية | المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر (كوريا الجنوبية)

Ulya Soley | مُقيّمة فنية في SAHA | متحف هامبورغر بانهوف – المعرض الوطني للفن المعاصر (ألمانيا)

مكان جديد: فندق Cour des Loges Lyon

يكشف معرض Lyon Biennale عن مكان النسخة الحادية عشرة: ينضم Cour des Loges Lyon، أحد فنادق مجموعة Radisson Collection إلى المسار الرسمي للمعرض.

يُثري Lyon Biennale مساره الفني بإضافة هذا الموقع الاستثنائي الجديد في قلب مدينة ليون القديمة. هذا المعلم التراثي هو جوهرة حقيقية من عصر النهضة تقع في الدائرة الخامسة من مدينة ليون، وأحد أبرز رموز تاريخ الممرات الداخلية التاريخية (Traboules) في المدينة، فضاءً جديدًا يحتضن الإبداع الفني المعاصر.

وبفضل فنائه الفلورنسي المهيب، وممراته المعلقة، وتاريخه الممتد لسبعة قرون، يجسد Cour des Loges روح موضوع هذه الدورة "الانتقال من حلم إلى آخر". باعتباره مكانًا للعبور واللقاءات وتبادل الأفكار منذ عصر النهضة، يوسع هذا الموقع التجربة التي يقدمها Biennale، من خلال دعوة الزوار لاكتشاف الفن المعاصر في فضاء يلتقي فيه التراث والذاكرة والخيال في حوار متواصل.

معرض Biennale ينتشر عبر عدد من أبرز المواقع الرمزية

Les Grandes Locos

Musée des Tissus et des Arts décoratifs [مكان جديد]

macLYON - Musée d'art contemporain de Lyon

Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes

كما يشمل منشآت ومشروعات مجانية مفتوحة للجمهور في المواقع التالية:

Musée des Confluences

Traboules of the Croix-Rousse

Fondation Bullukian

Saint-Antoine LPA Parking

حديقة متحف الفنون الجميلة في ليون

محطة مترو بارت-ديو (الخط B )

Cour des Loges Lyon ، فندق Radisson Collection [مكان جديد]

معلومات عملية

الأيام المخصصة للمهنيين

"تُقام الأيام التمهيدية للدورة الثامنة عشرة من بينالي ليون للفن المعاصر يومي 17 و18 سبتمبر 2026.

يقتصر الدخول خلال هذين اليومين على حاملي الاعتماد فقط، ويشمل الاعتماد أيضًا حضور حفل الافتتاح الذي يُقام مساء يوم 18 سبتمبر".

البيع المسبق: تذاكر الحجز المبكر

خلال الفترة من الاثنين 29 يونيو إلى الأربعاء 15 يوليو 2026، يُطرح تصريح Biennale بسعر تفضيلي يبلغ 20 يورو بدلًا من 25 يورو. التصريح غير مرتبط بتاريخ محدد، ويمنح دخولًا لمرة واحدة إلى مواقع المعارض الأربعة الرئيسية المدفوعة (Les Grandes Locos وMusée des Tissus وmacLYON وIAC). للمزيد من المعلومات والحجز المسبق: labiennaledelyon.com

للتواصل الإعلامي

الصحافة الوطنية والدولية: وكالة Agence Claudine Colin Communication / شركة FINN Partners (السيد Harry Ancely والسيدة Pénélope Ponchelet)

الصحافة المحلية والإقليمية: Laura Lamboglia

العنوان: La Biennale de Lyon Les Grandes Locos 25 ter quai Pierre Sémard 69 350 La Mulatière

الصور:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img1-BAC26_VISUEL_V.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img2-BIENNALE_LYON_BAC26_BLOC-MARQUE_EN_DATES.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/LOGO-labiennaledelyon.jpg]

نبذة:

يتعاون قسم Artprice التابع لـ Artmarket وLa Demeure du Chaos (مسكن الفوضى) في شراكة مع معرض Lyon Biennale الثامن عشر للفن المعاصر، وفيه تتولى Catherine Nichols مهام التقييم الفني له، بينما تتولى Isabelle Bertolotti الإدارة الفنية.

تجمع هذه الشراكة بين اثنين من أبرز الفاعلين في عالم الفن، وكلاهما متجذر في مدينة ليون مع الحفاظ على حضور دولي قوي. على مدار أكثر من أربعين عامًا، دعم معرض Lyon Biennale تطور الفن المعاصر، وأسهم في ترسيخ مكانة منطقة ليون الكبرى كمنصة رائدة للفنانين، والمتخصصين في الفنون، والجمهور من مختلف أنحاء العالم. أما Artprice، الرائدة عالميًا في مجال معلومات سوق الفن، فقد وثّقت على مدى عقود التحولات التي شهدها المشهد الفني الدولي، والمسارات المهنية للفنانين الذين أسهموا في تشكيله.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3005480/Lyon_Biennale_2.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/3005481/La_biennale_de_Lyon_Logo.jpg

للتواصل: Thierry Ehrmann، البريد الإلكتروني: [email protected]