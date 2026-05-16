Artmarket.com: بيان Artprice: 22 قاعدة لسوق فنية منظمة وشفافة في عصر الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يعيد توزيع قيمة المعلومات بوتيرة غير مسبوقة

The Art Market in 2025

باريس, 15 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- نحن نعيش خلال واحدة من تلك الفترات التي تعيد تعريف المفاهيم؛ حيث يعيد الذكاء الاصطناعي توزيع قيمة المعلومات بوتيرة غير مسبوقة. تشكل البيانات الاصطناعية الآن غالبية الإنترنت ، بعد أن تجاوزت "ذروة البيانات" في عام 2024 (ظاهرة تعكس تشبع البيانات عالية الجودة المتاحة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة للذكاء الاصطناعي) ، ووصلت إلى نقطة حيث يؤدي فيها منحدر الذكاء الاصطناعي (محتوى فيديو أو صور تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي) الآن إلى إضعاف الخط الفاصل بين الحقيقة الموثقة وإعادة البناء الخوارزمية. في عالم مليء بالمعلومات تحت ضغط شديد، في مواجهة أكبر صدمة طاقة تعرض لها الاقتصاد العالمي على الإطلاق ، وخطر أزمة غذائية شديدة وفقًا للأمم المتحدة ، وعدم اليقين الجيوسياسي الهيكلي ، وتوترات السوق التي تعيد تحديد سلوكيات تخصيص الأصول، أصبحت جودة المصدر أكثر أهمية من أي وقت مضى.

على مدار 27 عامًا ، قامت "آرت برايس" (Artprice) بصبر ببناء ما يمكن مقارنته بمكتبة الإسكندرية لسوق الفن؛ وهو ذاكرة مادية ووثائقية تقتفي أثر المخطوطات التي ترسم مخططات لتاريخ ولادة السوق في أوروبا والولايات المتحدة من عام 1700 ، وصولاً إلى ملايين الأعمال الفنية المتبادلة كل عام في دور المزادات في جميع أنحاء العالم. هذا يمثل أكثر من 210 مليون ورقة أو صفحة من ورق البرشمان تم الحفاظ عليها بدقة كمخطوطات يدوية وكتالوجات فعلية. إنه أرشيف حي لا يمكن استبداله غير موجود في أي مكان آخر في العالم في كل من الأشكال المادية والرقمية بمثل هذه الشمولية؛ حيث يضم:

907،100 فنان ، و30 مليون مؤشر وأسعار مزادات منذ عام 1987 ، و 1.39 مليون قطعة مرجعية خلال الأشهر الـ 12 الماضية عبر 180 قاعدة بيانات.

في إطار هذا المنطق من التسارع الأسّي لسوق الفن، الذي تقوده المزادات العامة عبر الإنترنت والتوسع في جميع القارات السبع ، وُلِدت Artprice News في سبتمبر 2025. باعتبارها وكالة الأخبار في الوقت الفعلي التابعة لـ "قسم آرت برايس التابع لشركة آرت ماركت" (Artprice by Artmarket)، فقد استوعبت جزئيًا كتاب الأعمدة، والمحررين، والأرشيف الوثائقي المرموق الممتد لمدة 25 عامًا للمساهمين البارزين من ArtMarket Insight ، وهي وكالة إخبارية عالمية متخصصة تأسست في عام 2001 في شكل أسبوعي. تفتخر وكالة أخبار Artprice News بتغطية عالمية طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع في 122 دولة وبـ 11 لغة.

يمثل هذا الطرح الإستراتيجي تحولاً رئيسيًا في نموذج الأعمال: ينتقل قسم Artprice من جدول أسبوعي في وكالة الصحافة التابعة له ArtMarket Insight®، والتي ستستمر في العمل، إلى تدفّق يومي ومستمر من الأخبار العالمية عبر Artprice News في 122 دولة و11 لغة، وذلك بالشراكة مع شريكيها طويلي الأمد "سيجن بي آر نيوزواير" (Cision PR Newswire) و"إكس" (X).

اليوم ، تتحدث Artprice by Artmarket لتوضيح واجبها الأخلاقي والقيم الأساسية لشركتها الأم ، Server Group ، وهي رائدة في الإنترنت، وقواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي منذ عام 1987 ، والتي تحدد أيضًا توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي العمودية المملوكة لـ آرت برايس".

مع كونها مدرجة باستمرار في السوق المنظمة Euronext ، تتبنّى Artprice by Artmarket بالكامل الالتزامات التي تأتي مع الوصول إلى الأسواق المالية المنظمة، والتي تتمثل في الشفافية ، والصرامة ، والاتساق بين الالتزامات والإجراءات. بعد الشطب من البورصة من خلال "عروض الشراء العامة" (OPR) لشركتين متعلقتين بسوق الفن، ولا سيما "سوذابيز" (Sotheby's)، تعد Artprice by Artmarket هي الآن الشركة الوحيدة المدرجة باستمرار في سوق منظمة في جميع أنحاء العالم مخصصة لمعلومات سوق الفن العالمية. وهذا يجعلها في الواقع المعيار الأساسي لهذه المنظومة بأكملها.

بصفتها الرائدة عالميًا في معلومات سوق الفن وناشر تقارير مرجعية موثوقة عن سوق الفن العالمية منذ ما يقرب من 30 عامًا ، متصلةً بـ 7200 دار مزاد شريك عبر شبكتها الداخلية المخصصة والآمنة ، لا يقتصر عمل "آرت برايس" على مجرد تقديم البيانات؛ فهي تنتج إطارًا للتفاهم والثقة يؤثر على لاعبي السوق، والتقييمات، وتدفقات رأس المال الدولية ، مدفوعةً بشكل خاص بأنظمة الذكاء الاصطناعي العمودية المملوكة لها ، وهي Intuitive Artmarket® و Blind Spot®.

في بيئتنا الحالية من العولمة المتسارعة ، والمعاملات الرقمية ، وصعود الذكاء الاصطناعي المطبق على البيانات الثقافية ، فإن الفشل في اتخاذ موقف سيترك المجال مفتوحًا على نطاق واسع للغموض، والشائعات، والممارسات المنحازة. سيكون هذا إهمالاً للواجب تجاه السوق، والمؤسسات، وهواة جمع الأعمال الفنية، والمساهمين.

هذا البيان المكون من 22 قاعدة يجسد استجابة Artprice by Artmarket تجاه كلٍ من هذه المسؤولية ، وواجبها الأخلاقي ، والقيم غير الملموسة لتوافقها في إطار الذكاء الاصطناعي.

من خلال هذا البيان، نقوم رسميًا بتشكيل موقف واضح وحازم؛ للدفاع عن الذاكرة الوثائقية ، وقابلية تعقب الأعمال الفنية ، وشفافية بيانات سوق الفن ، والتكامل الصارم لتاريخ الفن ، واقتصاد الفن ، ومفاهيم علم الاجتماع في إطار سوق الفن ، كشرط أساسي لسوق أكثر وضوحًا، وعدالة، ومسؤولية.

هذا البيان هو الوثيقة المرجعية التي تبيّن تفصيليًا مهمة الشركة، ومخاطر سيادة البيانات، ومسؤولية الشركة تجاه التراث الفني العالمي.

بيان Artprice: 22 قاعدة لسوق فنية منظمة وشفافة

سوق الفن يحتاج إلى ذاكرة. بدون أرشيفات شاملة، وقابلية للتتبع، وسجل تاريخي عام ، لا يمكن أن يكون هناك ثقة دائمة، أو تسعير عادل، أو ذكاء جماعي. بيانات الفن المؤهلة ليست رفاهية. إنها البنية التحتية الأدنى للسوق العالمية التي نمت بشكل واسع للغاية، وسريع للغاية، وغامض للغاية بما لا يسمح بالاستمرار في العمل بناءً على الحدس وحده. لم تعد سوق الفن محمية حصرية للغرب ؛ فهي تشهد نموًا سريعًا في "الجنوب العالمي". الصورة فقط ليست كافية. يتم تخليد العمل الفني أيضًا من خلال مصدره، وتاريخ المعرض، وسيرته التوثيقية، ونتائج المزادات العامة، والتداول، والاستقبال النقدي. رأس المال الثقافي يستحق نفس الصرامة التحليلية مثل فئات الأصول الأخرى. قياس السوق لا يفسد الفن ؛ بل يمنحه لغة مشتركة. الغموض ليس علامة على الأناقة. في كثير من الأحيان ، يكون مجرد امتياز فئوي ، أو ميزة داخلية، أو طريقة للحفاظ على عدم التناظر في المعلومات. الواجب الأساسي للبنية التحتية لسوق الفن هو الحد من هذا التباين. لتحويل المعطيات المتناثرة إلى حقيقة واضحة، وتوصيل ما كان مجزأً ، وتوضيح سياق ما كان مجرد معلومات خام. الشفافية لا تدمر الرغبة. على العكس من ذلك ، فإنه يسمح ببناء الثقة، وإجراء المقارنة، وبناء القناعة على أسس أكثر صلابة بكثير. يجب عدم فصل تاريخ الفن واقتصاد الفن بعد الآن. الأول يوفر المعنى؛ والأخير يوفر القياس؛ معًا، فهما يجعلان السوق مفهومًا. التكنولوجيا الرقمية لا تهدف إلى استبدال العين البشرية. يجب أن توسع نطاق الخبرة ، وتوثق الندرة ، وتوفر معلومات لعملية صنع القرار ، وتحافظ على الذاكرة. كل سوق اقتصادية تتشابه في نهاية المطاف مع نظام المعلومات الخاص بها. السوق غير الموثقة بشكل جيد تولد الشائعات؛ أما السوق الموثقة بشكل جيد فتعزز المساءلة والشفافية. عالم الفن لم يعد قادرًا على المطالبة بالعالمية مع بقائه غير قابل للاستيضاح بالنسبة للأغلبية العظمى. تعد إمكانية الوصول إلى المعلومات شرطًا أساسيًا للانفتاح الحقيقي ، ولا سيما لدول "الجنوب العالمي". الفنانون بحاجة إلى رؤية موثقة ، وليس مجرد ظهور في وسائل الإعلام. تُبنى المسيرة المهنية أيضًا داخل قواعد البيانات، والسير الذاتية، والمؤشرات، والأرشيفات، والمقارنات. هواة جمع الأعمال الفنية لا يشترونها فحسب ؛ إنهم يحكّمون بين التاريخ، والندرة، والجودة، والسيولة، والمكانة الرفيعة، والقيمة طويلة الأجل. لديهم حق مشروع في الحصول على المعلومات المنظمة. دور المزادات، والمعارض، وهواة جمع الأعمال الفنية، والخبراء، والمؤسسات، وشركات التأمين، والمتاحف، ومسؤولي الجمارك، والبنوك، والمؤسسات المالية لا ينتمون جميعًا إلى نفس المنظومة المعلوماتية. عندما تتدفق البيانات بشكل أفضل ، يكتسب السوق بأكمله نضجًا. عولمة سوق الفن تتطلب توثيقًا معلوماتيًا مستمرًا. رؤوس الأموال تتبدَّل، المشاهد تظهر ، التسلسل الهرمي يتغير، والسرديات تُعاد صياغتها. يجب ألا تتخلى فرنسا، وأوروبا، ومؤسساتها الثقافية عن السيطرة على بياناتها الفنية . يتم تحقيق السيادة الثقافية أيضًا من خلال قواعد البيانات، والمؤشرات، والمنصات. الذكاء الاصطناعي قيّم فقط بقدر جودة مجموعات البيانات التي يعالجها. في الفن ، كما في أماكن أخرى ، لا تُنتِج خوارزمية الذكاء الاصطناعي بدون الاعتماد على أرشيفات قوية سوى وهم المعرفة. التقدم التكنولوجي الحقيقي في سوق الفن لا يتعلق بالضوضاء. إنها القدرة على تحويل ملايين الإشارات المتناثرة إلى معايير مرجعية مفهومة وقابلة للتنفيذ. الأسعار لا تخبر القصة بأكملها ، لكنها تخبر قصة. تجاهلها من حيث المبدأ يعني السماح للتعليق باستبدال التحليل، والسماح للموقف باستبدال الملاحظة. الثقة في سوق الفن في القرن الحادي والعشرين تعتمد على الأدلة والعمق الوثائقي ، والوصول السريع إلى المعلومات ذات الصلة بتكلفة منخفضة. العمل الفني ليس مجرد سلعة ، ولكن رفض الاعتراف بأنه يُتداول داخل سوق عالمية لا يرتقي بالنقاش ؛ إنه يجعل فقط أقل صدقًا وواقعية. Artprice تدافع عن قناعة بسيطة : في عالم مشبّع بالصور ، ستنتمي القيمة إلى أولئك الذين يعرفون كيفية ربط العمل الفني، والتاريخ، والبيانات، والعنصر البشري ، والذكاء الاصطناعي المملوك لأصحابه، الذي يحافظ على ملكية حقوق الطبع والنشر الكاملة ويتحمل المسؤولية الكاملة عن بياناته، والسوق الفنية.

حقوق التأليف والنشر في 1987-2026 محفوظة لـ thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

يمكن لقسم القياسات الاقتصادية في Artprice الإجابة عن جميع أسئلتكم المتعلقة بالإحصائيات والتحليلات المُخصصة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

اعرف المزيد حول خدماتنا مع الفنانين في عرض توضيحي مجاني: https://artprice.com/demo

خدماتنا: https://artprice.com/subscription

نبذة عن Artmarket.com:

تم إدراج Artmarket.com في سوق Eurolist التابع لبورصة Euronext Paris. ويشمل أحدث تحليل لـ "تحديد الهوية الشفاف والدائم لحاملي الأسهم" (TPI) للشركة أكثر من 18,000 مساهم فردي، باستثناء المساهمين الأجانب، والشركات، والبنوك، وصناديق الاستثمار المشترك (FCP)، وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS): Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

شاهد مقطع فيديو حول Artmarket.com وقسم Artprice التابع لها: https://artprice.com/video

تأسَّست شركة Artmarket وقسم Artprice التابع لها في عام 1997 على يد thierry Ehrmann، الرئيس التنفيذي للشركة. تخضع الشركة لإدارة شركة Groupe Serveur (التي تأسست عام 1987). لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى السيرة الذاتية المعتمدة في دليل ©Who's Who In France:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket هي لاعب عالمي في سوق الفن، من بين هياكلها الأخرى قسم Artprice، الرائد العالمي في تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية وإدارتها واستغلالها (عن طريق الأرشيفات الوثائقية الأصلية، والمخطوطات اليدوية القديمة، والكتب المشروحة، وكتالوجات المزادات التي تم الحصول عليها على مر السنين) في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتيجة مزاد، ويغطي أكثر من 901000 فنان.

تُتيح ®Artprice Images وصولاً غير محدود إلى أكبر بنك صور في سوق الفن في العالم يضم ما لا يقل عن 181 مليون صورة رقمية لصورٍ فوتوغرافية أو نُسَخ محفورة لأعمال فنية من عام 1700 حتى يومنا هذا، مع تعليقات من مؤرخي الفن لدينا.

تعمل Artmarket، من خلال قسم Artprice الخاص بها، على إثراء قواعد بياناتها باستمرار والمأخوذة من 7,200 دار مزادات، وتنشر باستمرار توجهات سوق الفن لصالح الوكالات الرئيسية والناشرين في العالم في 121 دولة وبـ 11 لغة.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

تُوفر شركة Artmarket.com لمجتمعها الذي يضم 9.3 مليون عضو (يقومون بتسجيل الدخول) إمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها الأعضاء أنفسهم، والذين يشكلون اليوم أول سوق موحد عالمي (®Standardized Marketplace) لبيع وشراء الأعمال الفنية بأسعار ثابتة.

حاليًا، أصبح لسوق الفن مُستقبل مع الذكاء الاصطناعي البديهي ®Intuitive Artmarket من Artprice.

حصلت Artmarket، من خلال قسمها Artprice، على تصنيف "شركة مبتكرة" من "بنك الاستثمار العام الفرنسي" (BPI)، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

للتواصل مع Artmarket.com وقسم Artprice التابع لها - Thierry Ehrmann، [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2979717/Artmarket_com_Photo.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg