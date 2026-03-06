CGTN : كيف يقدّم مسار التنمية في الصين نموذجًا للنمو العالمي

بكين، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- مع انطلاق أعمال «الدورتين السنويتين» في الصين، نشرت CGTN مقالًا يحلل كيف أحرزت البلاد تقدمًا في التنمية عالية الجودة من خلال التحول الأخضر والابتكار خلال السنوات الأخيرة، وكيف يقدّم نموذجها للنمو المستدام مسارًا تنمويًا للاقتصادات الناشئة، مع إتاحة فرص جديدة للاقتصاد العالمي.

تقع كهوف هوانغيان في منطقة هوانغيان التابعة لمدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ، وقد زوّدت المنطقة بالحجر منذ عهد أسرة تانغ لبناء أسوار المدن والطرق والجسور والمنازل، ما أرسى الأسس المادية للتنمية المحلية. غير أنه بحلول ثمانينيات القرن الماضي، توقفت أعمال المحاجر، تاركة وراءها تجاويف واسعة محفورة.

وجاءت نقطة التحول في عام 2023، عندما انضم فريق تصميم من جامعة تسينغهوا إلى جهود إحياء الموقع. ومن خلال التدعيم الهيكلي والترميم البيئي وإعادة التصميم الإبداعي، تحوّل المحجر المهجور إلى شبكة من المساحات الفنية وقاعات الحفلات الموسيقية والمقاهي. ومنذ افتتاح الموقع في فبراير من العام الجاري، استقطب أكثر من 500,000 زائر، وحقق 11 مليون يوان (نحو 1.6 مليون دولار) من عائدات السياحة بحلول نوفمبر.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2021 أن «التنمية هي المفتاح لتحسين سبل عيش الشعوب».

وخلال الاجتماع، طرح مبادرة التنمية العالمية، التي تدعو إلى إعطاء الأولوية للتنمية، واعتماد نهج يركز على الإنسان، وتعزيز الابتكار، وتشجيع الانسجام بين الإنسان والطبيعة، والسعي إلى تحقيق نتائج عملية لتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

ومنذ عام 2013، كثفت الصين جهودها لتحديث نموذج نموها التقليدي، وشكلت تدريجيًا نهجًا حديثًا للحوكمة الاقتصادية متجذرًا في التنمية الخضراء، وملتزمًا بفلسفة تركز على الإنسان، ومدفوعًا بالابتكار.

نموذج تنموي متجذر في النمو الأخضر والتنمية التي تركز على الإنسان

تجسد تجربة كهوف هوانغيان هذا التحول، وهي ليست حالة معزولة. ففي مختلف أنحاء الصين، تعمل المدن والمناطق على تكييف استراتيجياتها وفقًا للظروف المحلية، مستفيدة من مواردها الفريدة لتحقيق الارتقاء الصناعي والنمو المستدام.

وفي مدينة بانتشيهوا التعدينية، كانت الصناعات المرتبطة بالفحم تمثل في وقت ما 78 بالمئة من القيمة الصناعية في المنطقة الغربية، بما يجسد نموذج نمو يعتمد على الموارد. ومع تحول هذا المسار إلى نموذج غير مستدام، اتجهت المنطقة بحزم نحو التحول الأخضر.

وأوقفت المنطقة 13 مؤسسة ذات قدرات إنتاجية متقادمة، وأغلقت 133 شركة ملوثة، وفككت 109 ساحات تخزين صناعية. وفي الوقت نفسه، حدّثت صناعاتها باتجاه المواد الجديدة والطاقة الجديدة والمعالجة المتقدمة لفولاذ الفاناديوم والتيتانيوم وإعادة تدوير الموارد.

وكانت النتائج لافتة، إذ تراجعت كل من انبعاثات الكربون وكثافة الانبعاثات الكربونية بشكل مطرد من عام 2022 إلى عام 2024. وفي عام 2024، بلغت الانبعاثات نحو 303,500 طن من ثاني أكسيد الكربون، بينما انخفضت الكثافة بنسبة 24.8 بالمئة سنويًا. وتستهدف المنطقة الآن أن تصبح منطقة صناعية خالية من الكربون خلال ثلاث سنوات، كما تعمل على ترسيخ موقعها لتنمية صناعات استراتيجية في مجالَي المواد المتقدمة والطاقة الجديدة.

وبعيدًا عن التحول الصناعي، استفادت مناطق أخرى في الصين أيضًا بنشاط من عناصر قوتها الثقافية الخاصة لدفع عجلة التنمية.

ففي مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، نما الدوري الشعبي لكرة القدم المعروف باسم «دوري القرية الممتاز» ليصبح ظاهرة ثقافية على مستوى البلاد، إذ استقطب أكثر من 5.19 مليون زائر، وحقق ما يقرب من 5.99 مليار يوان من عائدات السياحة، ووفّر أكثر من 12,000 وظيفة مرنة. وفي بيدايخه بمقاطعة خبى في شرق الصين، تطور مجتمع Aranya المشيّد على شاطئ البحر إلى مركز إبداعي يستضيف مهرجانات للمسرح والموسيقى والرقص، ويجذب المصممين والفنانين من مختلف أنحاء البلاد.

وأشار غيولا ثورمر، رئيس الحزب العمالي المجري، إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة قوية. وقال إن نهج الحوكمة في الصين، المتجذر في السياسات التي تركز على الإنسان والرؤية الطويلة الأمد، يقدّم مثالًا مقنعًا للدول التي تواجه تحديات عالمية معقدة.

إتاحة فرص للنمو العالمي

في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي حالة متزايدة من عدم اليقين وسط تصاعد الحمائية والتوترات الجيوسياسية، سعت الصين إلى إضفاء الاستقرار من خلال نمو محلي مطرد ومواصلة الانفتاح، بما يتيح مزيدًا من الفرص للعالم.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ساهمت الصين في المتوسط بنحو 30 بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي سنويًا، ما جعلها من بين أكبر المساهمين في العالم. ويوفر سوقها، الذي يضم 1.4 مليار نسمة، إمكانات هائلة للسلع والخدمات والاستثمار، كما ظلت البلاد لسنوات أكبر تاجر للسلع في العالم.

وفي مجال التعاون الدولي، دعمت مشروعات بارزة ضمن مبادرة الحزام والطريق، من بينها خط السكك الحديدية فائق السرعة بين جاكرتا وباندونغ، وخط سكة الحديد بين الصين ولاوس، وميناء بيرايوس في اليونان، تحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل والتعافي الاقتصادي في الدول الشريكة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الصين تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وتستضيف منصات رئيسية مثل المعرض الصيني الدولي للاستيراد، من أجل تقاسم فرص السوق مع الشركات العالمية.

وقال حميد مقدم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Prologis، إن الطلب المتزايد من المستهلكين الصينيين يمثل «فرصة هائلة»، وإن ازدهار السوق الصينية يدفع بشكل مباشر النمو المتواصل لشركته.

كما وصفت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الصين بأنها «مثال بالغ الأهمية على التنمية في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين»، مشيرة إلى أن «أونكتاد» «تتعلم من تجربة الصين».

