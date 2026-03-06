CGTN -- Как путь развития Китая становится моделью для глобального роста

ПЕКИН, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В преддверии традиционных ежегодных «Двух сессий» CGTN опубликовала статью, которая анализирует опыт качественного развития страны за последние годы, опирающийся на «зеленую» трансформацию и инновации, и ее модель устойчивого роста, предлагающую путь развития для стран с развивающейся экономикой и создающую новые возможности для мировой экономики в целом.

Расположенные в районе Хуанъянь (Huangyan) округа Тайчжоу (Taizhou) в провинции Чжэцзян (Zhejiang), пещеры Хуанъянь со времен династии Тан служили источником камня для строительства городских стен, дорог, мостов и домов, тем самым закладывая материальную основу развития территории. Однако к 1980-м годам добыча камня была прекращена, оставив после себя огромные пустоты — выработанные каменные пещеры.

Переломный момент наступил в 2023 году, когда к проекту возрождения территории подключилась команда архитекторов и дизайнеров из Университета Цинхуа (Tsinghua University). Благодаря усилению конструкции, экологической реставрации и творческому перепроектированию заброшенный карьер превратился в сеть арт-пространств, концертных залов и кафе. С момента открытия в феврале этого года объект привлек более 500.000 посетителей, а к ноябрю доходы от туризма достигли 11 млн юаней (около 1,6 млн долларов США).

«Развитие — ключ к повышению уровня жизни людей», — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) в ходе общих дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года.

На этом заседании он выступил с Глобальной инициативой развития, которая предусматривает приоритетное внимание развитию, ориентацию на интересы людей, стимулирование инноваций, содействие гармонии между человеком и природой и направленность на практические результаты для ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

С 2013 года Китай активизировал усилия по модернизации своей традиционной модели роста, постепенно формируя современный подход к управлению экономикой, опирающийся на принципы экологичного развития, ориентированный на человека и движимый инновациями.

Модель развития, опирающаяся на принципы экологичного роста, ориентированного на человека

Опыт реконструкции пещер Хуанъянь иллюстрирует эту трансформацию, и это не единичный случай. Города и регионы на всей территории Китая разрабатывают стратегии, учитывающие местную специфику, используя свои уникальные ресурсы для модернизации промышленности и обеспечения устойчивого роста.

В городе Паньчжихуа (Panzhihua), экономика которого традиционно базировалась на горнодобывающей промышленности, отрасли, связанные с добычей угля, ранее обеспечивали 78% промышленной добавленной стоимости в Западном округе, что было характерным примером ресурсозависимой модели роста. Когда стало очевидно, что такой путь развития является неустойчивым, округ решительно перешел к «зеленой» трансформации.

Было закрыто 13 предприятий с устаревшими производственными мощностями, прекращена деятельность 133 загрязняющих компаний и демонтировано 109 промышленных складских площадок. Одновременно началась модернизация промышленности с переходом к производству новых материалов, к новой энергетике, к выпуску ванадий-титановой стали и рециркуляции отходов.

Результаты оказались впечатляющими: в период с 2022 по 2024 год как общий объем выбросов углерода, так и их интенсивность стабильно снижались. В 2024 году выбросы составили около 303.500 тонн углекислого газа, при этом интенсивность ежегодно сокращалась на 24,8%. В течение трех лет округ намерен стать промышленной зоной с нулевым уровнем выбросов углерода, а также развивать стратегические отрасли промышленности, связанные с передовыми материалами и новой энергетикой.

Помимо промышленной трансформации, другие регионы Китая также активно задействуют собственные культурные ресурсы для стимулирования развития.

В провинции Гуйчжоу (Guizhou) на юго-западе Китая любительская футбольная лига, известная как «Цунь Чао» (Cun Chao), превратилась в общенациональное культурное явление: ее матчи привлекли более 5,19 млн посетителей, принеся почти 5,99 млрд юаней доходов от туризма и создав более 12.000 гибких рабочих мест. В городе Бэйдайхэ (Beidaihe), расположенном в провинции Хэбэй (Hebei ) на востоке Китая, прибрежный поселок сообщества Аранья (Aranya) превратился в творческий центр, где проходят театральные, музыкальные и танцевальные фестивали, привлекающие дизайнеров и художников со всей страны.

Дьюла Турмер (Gyula Thurmer), президент Рабочей партии Венгрии, отметил, что, несмотря на глобальную экономическую неопределенность, экономика Китая демонстрирует высокую устойчивость. По его словам, модель управления Китая — основанная на ориентированной на человека политике и долгосрочном видении — является убедительным примером для стран, сталкивающихся со сложными глобальными проблемами.

Создание возможностей для глобального роста

В условиях, когда мировая экономика сталкивается с растущей неопределенностью на фоне услиления протекционизма и геополитической напряженности, Китай стремится обеспечить стабильность за счет устойчивого внутреннего роста и дальнейшего открытия экономики, создавая больше возможностей для мира в целом.

За последние пять лет Китай в среднем обеспечивал около 30% ежегодного роста мировой экономики, оставаясь одним из крупнейших его драйверов. Рынок страны с населением 1,4 млрд человек обладает огромным потенциалом для товаров, услуг и инвестиций, а Китай уже многие годы остается крупнейшим в мире торговцем товарами.

В плане международного сотрудничества, ключевые проекты в рамках инициативы «Пояс и путь» — включая высокоскоростную железную дорогу Джакарта-Бандунг, железную дорогу Китай-Лаос и порт Пирей в Греции — способствовали модернизации инфраструктуры, созданию рабочих мест и экономическому восстановлению в странах-партнерах.

Одновременно Китай продолжает сокращать свой негативный список для иностранных инвестиций и проводит крупные международные мероприятия, такие как Китайская международная выставка импорта (China International Import Expo), предлагая мировому бизнесу новые рыночные возможности.

Хамид Могадам (Hamid Moghadam), соучредитель и генеральный директор Prologis, отметил, что растущий спрос со стороны китайских потребителей представляет собой «огромную возможность», а процветание китайского рынка напрямую стимулиует дальнейший рост его компании.

Ребека Гринспан (Rebeca Grynspan), генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), охарактеризовала Китай как «очень важный пример развития в 20-м и 21-м веке», отметив, что ЮНКТАД «учится на опыте Китая».

