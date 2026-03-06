CGTN : Comment la trajectoire de développement de la Chine constitue un modèle pour la croissance mondiale

PÉKIN, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les Deux Sessions annuelles de la Chine débutent, CGTN publie un article analysant la manière dont le pays a fait progresser le développement de haute qualité par la transformation verte et l'innovation au cours des dernières années et comment son modèle de croissance durable offre une voie de développement pour les économies émergentes tout en créant de nouvelles opportunités pour l'économie mondiale.

Situées dans le district de Huangyan à Taizhou, dans la province du Zhejiang, les grottes de Huangyan ont fourni de la pierre depuis la dynastie Tang pour les murs de la ville, les routes, les ponts et les maisons, jetant ainsi les bases physiques du développement local. Dans les années 1980, l'exploitation des carrières a pris fin, laissant derrière elle de vastes cavernes creusées.

Le tournant s'est produit en 2023, lorsqu'une équipe de concepteurs de l'université de Tsinghua s'est jointe à l'effort de revitalisation. Grâce au renforcement structurel, à la restauration écologique et au réaménagement créatif, la carrière abandonnée a été transformée en un réseau d'espaces artistiques, de salles de concert et de cafés. Depuis son ouverture en février de cette année, le site a attiré plus de 500 000 visiteurs, générant 11 millions de yuans (environ 1,6 million de dollars) de recettes touristiques (novembre).

« Le développement est la clé de l'amélioration des moyens de subsistance des populations », souligne le président chinois Xi Jinping lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2021.

Lors de la réunion, il a proposé l'Initiative mondiale pour le développement, qui appelle à donner la priorité au développement, à adopter une approche centrée sur les personnes, à soutenir l'innovation, à promouvoir l'harmonie entre l'humanité et la nature, et à rechercher des résultats pratiques pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable.

Depuis 2013, la Chine a redoublé d'efforts pour moderniser son modèle de croissance traditionnel, formant progressivement une approche de gouvernance économique moderne ancrée dans le développement vert, engagée dans une philosophie centrée sur l'être humain et alimentée par l'innovation.

Un modèle de développement ancré dans une croissance verte et centrée sur l'humain

L'expérience des grottes de Huangyan illustre cette transformation, et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Dans toute la Chine, les villes et les régions adaptent leurs stratégies aux conditions locales, en tirant parti de leurs ressources uniques pour parvenir à une modernisation industrielle et à une croissance durable.

À Panzhihua, ville minière, les industries liées au charbon représentaient autrefois 78 % de la valeur industrielle dans le district ouest, ce qui est typique d'un modèle de croissance dépendant des ressources. Cette voie n'étant plus viable, le district s'est résolument orienté vers une transformation verte.

Le district a progressivement mis un terme à 13 entreprises aux capacités dépassées, fermé 133 entreprises polluantes et démantelé 109 parcs à bestiaux industriels. Dans le même temps, elle a fait évoluer ses industries vers les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies, le traitement avancé de l'acier au vanadium et au titane et le recyclage des ressources.

Les résultats sont remarquables : de 2022 à 2024, les émissions de carbone et l'intensité ont diminué sans discontinuité. En 2024, les émissions étaient d'environ 303 500 tonnes de dioxyde de carbone, l'intensité diminuant de 24,8 % par an. Le district a désormais pour objectif de devenir une zone industrielle sans carbone d'ici trois ans et se positionne pour cultiver des industries stratégiques dans le domaine des matériaux avancés et des nouvelles énergies.

Au-delà de la transformation industrielle, d'autres régions de Chine ont également tiré activement parti de leurs propres atouts culturels pour stimuler le développement.

Dans la province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine, la ligue de football connue sous le nom de « Cun Chao » est devenue un phénomène culturel national, attirant plus de 5,19 millions de visiteurs, générant près de 5,99 milliards de yuans de recettes touristiques et créant plus de 12 000 emplois flexibles. À Beidaihe, dans la province de Hebei, à l'est de la Chine, la communauté Aranya, construite en bord de mer, s'est transformée en un pôle créatif, accueillant des festivals de théâtre, de musique et de danse et attirant des designers et des artistes de tout le pays.

Gyula Thurmer, président du Parti des travailleurs hongrois, a souligné qu'en dépit de l'incertitude économique mondiale, l'économie chinoise a fait preuve d'une forte résilience. Il a déclaré que l'approche de la Chine en matière de gouvernance - fondée sur des politiques centrées sur les personnes et une vision à long terme - offre un exemple convaincant pour les nations confrontées à des défis mondiaux complexes.

Offrir des opportunités à la croissance mondiale

Alors que l'économie mondiale est confrontée à une incertitude croissante en raison de la montée du protectionnisme et des tensions géopolitiques, la Chine s'est efforcée d'injecter de la stabilité par le biais d'une croissance intérieure régulière et d'une ouverture continue, offrant ainsi davantage d'opportunités au monde.

Au cours des cinq dernières années, la Chine a contribué à environ 30 % de la croissance économique mondiale en moyenne annuelle, se classant ainsi parmi les premiers contributeurs mondiaux. Son marché de 1,4 milliard d'habitants offre un vaste potentiel de biens, de services et d'investissements, et le pays reste depuis des années le plus grand négociant de marchandises au monde.

En termes de coopération internationale, les projets phares de l'initiative « la Ceinture et la Route », notamment le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung, le chemin de fer Chine-Laos et le port grec du Pirée, ont soutenu la modernisation des infrastructures, la création d'emplois et la reprise économique dans les pays partenaires.

Dans le même temps, la Chine continue de raccourcir sa liste négative pour les investissements étrangers et accueille des plateformes majeures telles que l'Exposition internationale d'importation de la Chine pour partager les opportunités de marché avec les entreprises mondiales.

Hamid Moghadam, cofondateur et CEO de Prologis, a déclaré que la demande croissante des consommateurs chinois représente « une formidable opportunité » et que la prospérité du marché chinois était le moteur direct de la croissance continue de son entreprise.

Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), a décrit la Chine comme un « exemple très important de développement aux XXe et XXIe siècles », notant que la CNUCED « s'inspire de l'expérience de la Chine ».

Pour plus d'informations, cliquez ici :

https://news.cgtn.com/news/2026-03-04/How-China-s-development-path-provides-a-model-for-global-growth-1Lf81YHvsKQ/p.html