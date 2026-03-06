CGTN: ścieżka rozwoju Chin wzorem dla świata

PEKIN, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- W związku z rozpoczęciem dorocznych Dwóch Sesji w Chinach, CGTN opublikował artykuł analizujący wysokiej jakości rozwój kraju wynikający z zielonej transformacji i innowacji ostatnich lat, który pokazuje, że wdrożony model zrównoważonego rozwoju może stanowić wskazówkę dla wschodzących gospodarek i jednocześnie otwiera nowe możliwości dla gospodarki światowej.

Położone w dzielnicy Huangyan w Taizhou, w prowincji Zhejiang, Groty Huangyan dostarczały kamień od czasów dynastii Tang do budowy murów miejskich, dróg, mostów i domów, tworząc fizyczne fundamenty lokalnego rozwoju. W latach 80. XX wieku eksploatacja kamieniołomu ustała, pozostawiając po sobie ogromne, wydrążone komory.

Punkt zwrotny nastąpił w 2023 roku, kiedy zespół projektowy z Uniwersytetu Tsinghua dołączył do działań rewitalizacyjnych. Dzięki wzmocnieniu konstrukcji, przywróceniu równowagi ekologicznej i kreatywnemu przeprojektowaniu, opuszczony kamieniołom przekształcono w sieć przestrzeni artystycznych, sal koncertowych i kawiarni. Od momentu otwarcia w lutym bieżącego roku miejsce to przyciągnęło ponad 500 000 odwiedzających, generując do listopada przychody z turystyki w wysokości 11 milionów juanów (ok. 1,6 miliona USD).

„Rozwój jest kluczem do poprawy jakości życia ludzi" - podkreślił prezydent Chin Xi Jinping podczas debaty ogólnej w ramach 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2021 r.

Podczas spotkania Xi przedstawił propozycję Globalnej Inicjatywy Rozwoju, która zakłada priorytetowy rozwój, podejście skoncentrowane na człowieku, wspieranie innowacji, promowanie harmonii między człowiekiem a naturą oraz dążenie do praktycznych rezultatów w celu przyspieszenia realizacji Agendy ONZ 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Od 2013 r. Chiny zwiększyły wysiłki na rzecz modernizacji tradycyjnego modelu wzrostu, stopniowo kształtując nowoczesne podejście do zarządzania gospodarką oparte na zielonym rozwoju, z filozofią skoncentrowaną na człowieku i wspieraną innowacjami.

Model rozwoju oparty na zielonym wzroście skoncentrowanym na ludziach

Sytuacja Grot Huangyan jest przykładem tej transformacji i nie stanowi odosobnionego przypadku. W całych Chinach miasta i regiony dostosowują strategie do lokalnych uwarunkowań, wykorzystując unikalne zasoby w celu modernizacji przemysłu i osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

W Panzhihua, które jest miastem górniczym, branże związane z węglem stanowiły niegdyś 78% wartości przemysłowej w Zachodnim Dystrykcie, co było typowym modelem wzrostu zależnym od zasobów. Gdy ta droga stała się nie do utrzymania, dzielnica zdecydowanie przeszła na transformację ekologiczną:

Wycofano 13 przedsiębiorstw o przestarzałej mocy produkcyjnej, zamknięto 133 firmy zanieczyszczające środowisko i zlikwidowano 109 składowisk przemysłowych. Równocześnie branże przeszły modernizację w kierunku nowych materiałów, energii odnawialnej, zaawansowanego przetwarzania stali wanadowo-tytanowej i recyklingu surowców.

Rezultaty są imponujące: w latach 2022-2024 zarówno emisje CO2, jak i ich intensywność systematycznie malały. W 2024 r. emisje wyniosły ok. 303 500 ton dwutlenku węgla, przy spadku intensywności o 24,8% rocznie. Dzielnica dąży teraz do stania się strefą przemysłową o zerowej emisji w ciągu trzech lat i koncentruje się na rozwijaniu strategicznych branż w dziedzinie zaawansowanych materiałów i energii odnawialnej.

Poza transformacją przemysłową inne regiony w Chinach aktywnie wykorzystują swoje zasoby kulturowe na rzecz rozwoju:

W prowincji Guizhou na południowym zachodzie kraju, lokalna liga piłki nożnej „Cun Chao" przekształciła się w ogólnokrajowy fenomen kulturowy, przyciągając ponad 5,19 miliona turystów, generując niemal 5,99 miliarda juanów przychodów i tworząc ponad 12 000 elastycznych miejsc pracy. W Beidaihe, w prowincji Hebei na wschodzie, społeczność nadmorska Aranya rozwinęła się w kreatywne centrum organizujące festiwale teatralne, muzyczne i taneczne, przyciągając projektantów i artystów z całego kraju.

Gyula Thürmer, przewodniczący Węgierskiej Partii Pracujących, zauważył, że mimo globalnej niepewności gospodarczej, chińska gospodarka wykazuje dużą odporność. Podkreślił, że chińskie podejście do zarządzania - oparte na polityce skoncentrowanej na człowieku i długoterminowej wizji - stanowi inspirujący przykład dla krajów zmagających się ze złożonymi wyzwaniami globalnymi.

Tworzenie szans dla globalnego wzrostu

W obliczu rosnącej niepewności gospodarczej, protekcjonizmu i napięć geopolitycznych, Chiny dążą do zapewnienia stabilności poprzez stały wzrost krajowy i dalsze otwarcie na świat, oferując więcej możliwości globalnym partnerom.

W ciągu ostatnich pięciu lat Chiny średnio wnoszą około 30% rocznego wzrostu gospodarczego na świecie, plasując się wśród czołowych krajów w skali globalnej. Rynek liczący 1,4 miliarda osób oferuje ogromny potencjał dla towarów, usług i inwestycji, a kraj utrzymuje pozycję największego na świecie eksportera towarów od wielu lat.

W zakresie współpracy międzynarodowej, projekty w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, takie jak kolej dużych prędkości Dżakarta-Bandung, kolej Chiny-Laos czy port w Pireusie w Grecji, wspierają modernizację infrastruktury, tworzenie miejsc pracy i ożywienie gospodarcze w krajach partnerskich.

Chiny kontynuują także skracanie czarnej listy dla inwestycji zagranicznych i organizują platformy takie jak China International Import Expo, aby dzielić się możliwościami rynkowymi z globalnymi przedsiębiorstwami.

Hamid Moghadam, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Prologis, podkreślił, że rosnące zapotrzebowanie chińskich konsumentów stanowi „ogromną szansę", a rozkwit chińskiego rynku bezpośrednio napędza rozwój jego firmy.

Rebeca Grynspan, sekretarz generalna Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), określiła Chiny jako „bardzo ważny przykład rozwoju XX i XXI wieku", zaznaczając, że UNCTAD „uczy się z doświadczeń Chin".

Więcej informacji pod adresem: https://news.cgtn.com/news/2026-03-04/How-China-s-development-path-provides-a-model-for-global-growth-1Lf81YHvsKQ/p.html