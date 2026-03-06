CGTN: Cómo el plan de desarrollo de China brinda un modelo para el crecimiento a nivel mundial

BEIJING, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras se llevan a cabo las dos sesiones anuales de China, CGTN publicó un artículo que analiza cómo el país ha avanzado en materia de desarrollo de alta calidad mediante la transformación ecológica y la innovación en los últimos años y cómo su modelo de crecimiento sostenible ofrece un plan de desarrollo para las economías emergentes a la vez que genera nuevas oportunidades para la economía a nivel mundial.

Ubicadas en el distrito Huangyan de Taizhou, provincia de Zhejiang, las Grutas de Huangyan han suministrado piedras para murallas de la ciudad, caminos, puentes y viviendas desde la dinastía Tang, lo que sentó las bases físicas del desarrollo local. Sin embargo, en la década de 1980, la explotación de canteras llegó a su fin y dejó tras de sí enormes cavernas ahuecadas.

El momento crucial llegó en 2023, cuando un equipo de diseño de la Universidad de Tsinghua se unió al esfuerzo de revitalización. Gracias al refuerzo estructural, la restauración ecológica y un nuevo diseño creativo, la cantera abandonada se transformó en una red de espacios de arte, salas de conciertos y bares. Desde su inauguración en febrero de este año, el sitio ha atraído a más de 500.000 visitantes, lo que generará 11 millones de yuanes (alrededor de 1,6 millones de dólares) en ingresos por turismo a noviembre.

"El desarrollo es la clave para mejorar las condiciones de vida de las personas", enfatizó el presidente chino, Xi Jinping, en el debate general del 76.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

En la reunión, propuso la Iniciativa de Desarrollo Mundial, que insta a priorizar el desarrollo, adoptar un enfoque centrado en las personas, fomentar la innovación, promover la armonía entre la humanidad y la naturaleza y buscar resultados prácticos para acelerar la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en materia de Desarrollo Sostenible.

Desde 2013, China ha intensificado sus esfuerzos para mejorar su modelo de crecimiento tradicional, al conformar gradualmente un enfoque de gobernanza económica moderna arraigada en el desarrollo ecológico, comprometida con una filosofía centrada en las personas e impulsada por la innovación.

Modelo de desarrollo basado en un crecimiento ecológico y centrado en las personas

La experiencia de las Grutas de Huangyan ilustra esta transformación y no es un caso aislado. En todo China, las ciudades y regiones están adaptando estrategias a las condiciones locales y aprovechan sus recursos únicos para lograr la modernización industrial y el crecimiento sostenible.

En Panzhihua, ciudad basada en la minería, las industrias relacionadas con el carbón alguna vez representaron el 78 por ciento del valor industrial del Distrito Oeste, lo que tipifica un modelo de crecimiento que depende de los recursos. Como este camino se volvió insostenible, el distrito optó decididamente por una transformación ecológica.

Se eliminaron de forma progresiva 13 empresas con capacidad obsoleta, se clausuraron 133 empresas contaminantes y se desmantelaron 109 parques industriales. Al mismo tiempo, se modernizaron sus industrias hacia nuevos materiales, nuevas energías, procesamiento avanzado del acero de vanadio, el titanio y el reciclaje de recursos.

Los resultados son impresionantes: entre 2022 y 2024, tanto las emisiones de carbono como su intensidad disminuyeron de forma constante. En 2024 las emisiones fueron de unas 303.500 toneladas de dióxido de carbono, con una intensidad que cayó un 24,8 por ciento anual. El distrito ahora aspira a convertirse en una zona industrial sin emisiones de carbono dentro de tres años y se está posicionando para cultivar industrias estratégicas en materiales avanzados y nuevas energías.

Más allá de la transformación industrial, otras regiones de China también han aprovechado activamente sus propias fortalezas culturales para impulsar el desarrollo.

En la provincia de Guizhou, al suroeste de China, la liga de fútbol de base conocida como "Cun Chao" se ha convertido en un fenómeno cultural a nivel nacional, que atrajo a más de 5,19 millones de visitantes, recaudó casi 5.990 millones de yuanes en ingresos por turismo y generó más de 12.000 puestos de trabajo flexibles. En Beidaihe, provincia de Hebei, al este de China, la comunidad Aranya construida a orillas del mar se ha convertido en un centro creativo que celebra festivales de teatro, música y danza y atrae a diseñadores y artistas de todo el país.

Gyula Thurmer, presidente del Partido de los Trabajadores Húngaros, señaló que a pesar de la incertidumbre económica mundial, la economía de China ha demostrado una fuerte resiliencia. Thurner señaló que el enfoque de gobernanza de China, basado en políticas centradas en las personas y una visión a largo plazo, ofrece un ejemplo convincente para las naciones que afrontan desafíos complejos a nivel mundial.

Brindando oportunidades para el crecimiento mundial

Mientras la economía mundial afronta una creciente incertidumbre en medio de un creciente proteccionismo y tensiones geopolíticas, China ha buscado inyectar estabilidad a través de un crecimiento interno sostenido y una apertura continua, lo que brinda más oportunidades al mundo.

En los últimos cinco años, China ha contribuido con aproximadamente un 30 por ciento del crecimiento económico mundial anualmente en promedio, lo que lo ubica entre los principales contribuyentes a nivel mundial. Su mercado de 1.400 millones de habitantes ofrece un enorme potencial para bienes, servicios e inversiones y el país ha seguido siendo el mayor comerciante de bienes del mundo durante años.

En términos de cooperación internacional, los proyectos emblemáticos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluido el ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung, el ferrocarril China-Laos y el puerto del Pireo en Grecia, han apoyado la modernización de infraestructura, la generación de empleo y la recuperación económica en los países aliados.

Mientras tanto, China continúa reduciendo su lista negativa para inversiones extranjeras y celebra importantes eventos como la Exposición Internacional de Importaciones de China para compartir oportunidades de mercado con empresas mundiales.

Hamid Moghadam, cofundador y director ejecutivo de Prologis, declaró que la creciente demanda de los consumidores chinos representa "una oportunidad espectacular" y que la prosperidad del mercado chino impulsa directamente el crecimiento continuo de su empresa.

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha descrito a China como un "ejemplo muy importante de desarrollo en los siglos XX y XXI", y señaló que la UNCTAD "aprende de la experiencia de China".

