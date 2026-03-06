CGTN: Como o caminho de desenvolvimento da China fornece um modelo para o crescimento global

PEQUIM, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que as Duas Sessões anuais da China começam, a CGTN publicou um artigo analisando como o país avançou o desenvolvimento de alta qualidade nos últimos anos por meio da transformação verde e inovação, e como seu modelo de crescimento sustentável oferece um caminho de desenvolvimento para economias emergentes, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para a economia global.

As Grutas de Huangyan, localizadas no distrito de Huangyan, na cidade de Taizhou, província de Zhejiang, fornecem pedra desde a Dinastia Tang para a construção de muralhas, estradas, pontes e residências, lançando as bases físicas do desenvolvimento local. Na década de 1980, porém, a extração terminou, abandonando vastas cavernas ocas.

O ponto de virada veio em 2023, quando uma equipe de design da Universidade Tsinghua se juntou ao esforço de revitalização. Por meio de reforços estruturais, restauração ecológica e redesenho criativo, a pedreira abandonada foi transformada em uma rede de espaços de arte, salas de concerto e cafés. Desde a sua inauguração em fevereiro deste ano, o local já atraiu mais de 500.000 visitantes, gerando 11 milhões de yuans (cerca de US$ 1,6 milhão) em receita turística até novembro.

"O desenvolvimento é o segredo para melhorar o sustento das pessoas", afirmou o presidente chinês Xi Jinping no debate geral da 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2021.

Na reunião, ele propôs a Iniciativa de Global de Desenvolvimento, que defende priorizar o desenvolvimento, adotar uma abordagem centrada nas pessoas, fomentar a inovação, promover a harmonia entre a humanidade e natureza e buscar resultados práticos para acelerar a implementação da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

Desde 2013, a China intensificou os esforços para atualizar seu modelo tradicional de crescimento, formulando gradualmente uma abordagem moderna de governança econômica enraizada no desenvolvimento sustentável, comprometida com uma filosofia centrada nas pessoas e alavancada pela inovação.

Um modelo de desenvolvimento enraizado no crescimento ecologicamente sustentável e centrado nas pessoas

A experiência das Grutas Huangyan ilustra essa transformação, e não é um caso isolado. Em toda a China, cidades e regiões estão adaptando estratégias às condições locais, aproveitando seus recursos únicos para alcançar a modernização industrial e o crescimento sustentável.

Em Panzhihua, uma cidade cuja economia se baseia na mineração, as indústrias relacionadas ao carvão já representaram 78% do valor industrial do Distrito Oeste, exemplificando um modelo de crescimento dependente de recursos. À medida que esse caminho se tornou insustentável, o distrito mudou decisivamente para a transformacão ecologicamente sustentável.

Eliminou 13 empresas com capacidade desatualizada, fechou 133 empresas poluentes e desmantelou 109 depósitos industriais. Ao mesmo tempo, modernizou suas indústrias para novos materiais, novas fontes de energia, processamento avançado de aço vanádio-titânio e reciclagem de recursos.

Os resultados são notáveis: de 2022 a 2024, tanto as emissões quanto a intensidade de carbono diminuíram de forma constante. Em 2024, as emissões foram de cerca de 303.500 toneladas de dióxido de carbono, com a intensidade caindo 24,8% ao ano. O distrito agora visa se tornar uma zona industrial de carbono zero em três anos e está se posicionando para cultivar indústrias estratégicas em materiais avançados e novas energias.

Além da transformação industrial, outras regiões da China também têm aproveitado ativamente seus atrativos culturais para fomentar o desenvolvimento.

Na província de Guizhou, no sudoeste da China, a liga de futebol de base conhecida como "Cun Chao" cresceu e se tornou um fenômeno cultural nacional, atraindo mais de 5,19 milhões de visitantes, gerando quase 5,99 bilhões de yuans em receitas turísticas e criando mais de 12.000 empregos informais. Em Beidaihe, província de Hebei, no leste da China, a comunidade Aranya, situada à beira-mar, evoluiu para um centro cultural criativo, que acolhe festivais de teatro, música e dança e atraindo designers e artistas de todo o país.

Gyula Thurmer, presidente do Partido dos Trabalhadores da Hungria, observou que, apesar da incerteza econômica global, a economia da China demonstrou forte resiliência. Ele afirmou que a abordagem de governança da China — baseada em políticas centradas nas pessoas e visão de longo prazo — oferece um exemplo convincente para nações que enfrentam desafios globais complexos.

Oferecendo oportunidades para o crescimento global

À medida que a economia mundial enfrenta a crescente incerteza em meio ao protecionismo e tensões geopolíticas, a China tem tentado promover a estabilidade através de um crescimento interno estável e da abertura contínua, proporcionando mais oportunidades ao mundo.

Nos últimos cinco anos, a China contribuiu com aproximadamente 30% do crescimento econômico global anual, em média, ficando entre os principais contribuintes do mundo. Seu mercado, com 1,4 bilhão de pessoas, oferece um vasto potencial para bens, serviços e investimentos, e o país permanece como o maior comerciante mundial de bens há anos.

Em termos de cooperação internacional, projetos de referência no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota — incluindo a ferrovia de alta velocidade Jacarta-Bandung, a ferrovia China-Laos e o porto de Pireu, na Grécia — apoiaram melhorias de infraestrutura, criação de empregos e recuperação econômica em países parceiros.

Enquanto isso, a China continua diminuindo sua lista negativa para investimentos estrangeiros e abriga grandes plataformas, como a China International Import Expo, para compartilhar oportunidades de mercado com empresas globais.

Hamid Moghadam, cofundador e CEO da Prologis, observou que a crescente demanda dos consumidores chineses representa "uma oportunidade extraordinária" e que a prosperidade do mercado chinês contribui diretamente para o crescimento contínuo de sua empresa.

Rebeca Grynspan, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), referiu-se à China como um "exemplo muito importante de desenvolvimento nos séculos XX e XXI", observando que a UNCTAD "aprende com a experiência da China".

