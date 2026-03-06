CGTN: Ako cesta rozvoja Číny poskytuje model pre globálny rast
Mar 06, 2026, 08:57 ET
PEKING, 6. marca 2026 /PRNewswire/ -- S príchodom každoročných dvoch zasadnutí v Číne publikovala televízia CGTN článok, ktorý analyzuje, ako krajina v posledných rokoch pokročila v oblasti vysokokvalitného rozvoja prostredníctvom zelenej transformácie a inovácií a ako jej model udržateľného rastu ponúka cestu rozvoja pre rozvíjajúce sa ekonomiky a zároveň vytvára nové príležitosti pre globálne hospodárstvo.
Jaskyne Huangyan, ktoré sa nachádzajú v okrese Huangyan v meste Tchaj-čou v provincii Če-ťiang, poskytovali kameň už od dynastie Tang na mestské hradby, cesty, mosty a domy, čím kládli fyzické základy miestneho rozvoja. V 80. rokoch 20. storočia sa však ťažba skončila a zanechala po sebe rozsiahle vyhĺbené priestory pod zemou.
Zlom nastal v roku 2023, keď sa k revitalizačnému úsiliu pridal dizajnérsky tím z Univerzity Tsinghua. Prostredníctvom štrukturálneho posilnenia, ekologickej obnovy a kreatívneho prepracovania sa opustený lom premenil na sieť umeleckých priestorov, koncertných sál a kaviarní. Od otvorenia vo februári tohto roku prilákalo miesto viac ako 500 000 návštevníkov, čo do novembra vygenerovalo príjmy z cestovného ruchu vo výške 11 miliónov juanov (približne 1,6 milióna USD).
„Rozvoj je kľúčom k zlepšeniu živobytia ľudí," zdôraznil čínsky prezident Si Ťin-pching na všeobecnej rozprave 76. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v septembri 2021.
Na stretnutí navrhol Globálnu rozvojovú iniciatívu, ktorá vyzýva na uprednostnenie rozvoja, prijatie prístupu zameraného na ľudí, podporu inovácií, podporu harmónie medzi ľudstvom a prírodou a snahu o dosiahnutie praktických výsledkov s cieľom urýchliť uplatňovanie Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.
Od roku 2013 Čína zintenzívnila úsilie o modernizáciu svojho tradičného modelu rastu a postupne formuje moderný prístup k hospodárskemu riadeniu, ktorý je založený na zelenom rozvoji, je zameraný na ľudí a poháňaný inováciami.
Rozvojový model založený na zelenom raste zameranom na ľudí
Skúsenosti s jaskyňami Huangyan ilustrujú túto transformáciu a nie je to ojedinelý prípad. Mestá a regióny v celej Číne prispôsobujú stratégie miestnym podmienkam a využívajú svoje jedinečné zdroje na dosiahnutie modernizácie priemyslu a udržateľného rastu.
V banskom meste Pchan-č'-chua kedysi tvoril uhoľný priemysel 78 percent priemyselnej hodnoty v západnom okrese, čo je typickým príkladom modelu rastu závislého od zdrojov. Keďže sa táto cesta stala neudržateľnou, okres sa rozhodol posunúť smerom k zelenej transformácii.
Postupne zrušil 13 podnikov so zastaranou kapacitou, zatvoril 133 znečisťujúcich spoločností a demontoval 109 priemyselných skladov odpadu. Zároveň modernizoval svoje priemyselné odvetvia smerom k novým materiálom, novým zdrojom energie, pokročilému spracovaniu vanádovo-titánovej ocele a recyklácii zdrojov.
Výsledky sú pozoruhodné: od roku 2022 do roku 2024 emisie uhlíka aj intenzita neustále klesali. V roku 2024 predstavovali emisie približne 303 500 ton oxidu uhličitého, pričom ich intenzita klesala o 24,8 percenta ročne. Okres sa teraz snaží do troch rokov stať priemyselnou zónou s nulovými emisiami uhlíka a pripravuje sa na rozvoj strategických odvetví v oblasti pokročilých materiálov a nových zdrojov energií.
Aj iné regióny v Číne aktívne využívajú okrem priemyselnej transformácie svoje vlastné kultúrne silné stránky na podporu rozvoja.
V juhozápadnej čínskej provincii Kuej-čou sa futbalová liga známa ako „Cun Chao" rozrástla na celoštátny kultúrny fenomén, ktorý prilákal viac ako 5,19 milióna návštevníkov, vygeneroval príjmy z cestovného ruchu vo výške takmer 5,99 miliardy juanov a vytvoril viac ako 12 000 flexibilných pracovných miest. V Beidaihe, vo východnej čínskej provincii Che-pej, sa komunita Aranya vybudovaná pri mori vyvinula na kreatívne centrum, ktoré organizuje divadelné, hudobné a tanečné festivaly a láka dizajnérov a umelcov z celej krajiny.
Gyula Thurmer, predseda Maďarskej robotníckej strany, poznamenal, že napriek globálnej hospodárskej neistote preukázala čínska ekonomika silnú odolnosť. Povedal, že čínsky prístup k riadeniu – zakorenený v politikách zameraných na ľudí a dlhodobej vízii – ponúka presvedčivý príklad pre národy čeliace zložitým globálnym výzvam.
Príležitosti pre globálny rast
Keďže globálne hospodárstvo čelí rastúcej neistote uprostred rastúceho protekcionizmu a geopolitického napätia, Čína sa snaží vniesť stabilitu prostredníctvom stabilného domáceho rastu a pokračujúceho otvárania sa svetu, čím poskytuje svetu viac príležitostí.
Za posledných päť rokov Čína v priemere prispela ku globálnemu hospodárskemu rastu ročne približne 30 percentami, čím sa zaradila medzi najväčších prispievateľov na svete. Jej 1,4 miliardový silný trh ponúka obrovský potenciál pre tovary, služby a investície a krajina už roky zostáva najväčším obchodníkom s tovarom na svete.
Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, významné projekty v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta – vrátane vysokorýchlostnej železnice z Jakarty do Bandungu, železnice z Číny do Laosu a gréckeho prístavu Pireus – podporili modernizáciu infraštruktúry, vytváranie pracovných miest a hospodárske oživenie v partnerských krajinách.
Čína medzitým naďalej skracuje svoj negatívny zoznam pre zahraničné investície a hostí významné platformy, ako napríklad China International Import Expo, aby sa podelila o trhové príležitosti s podnikmi z celého sveta.
Hamid Moghadam, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Prologis, uviedol, že rastúci dopyt zo strany čínskych spotrebiteľov predstavuje „obrovskú príležitosť" a že prosperita čínskeho trhu priamo poháňa ďalší rast jeho spoločnosti.
Rebeca Grynspanvá, generálna tajomníčka Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD), označila Čínu za „veľmi dôležitý príklad rozvoja v 20. a 21. storočí" a poznamenala, že UNCTAD „sa učí z čínskych skúseností".
