Continuity Biosciences anuncia el primer ensayo clínico en humanos para el cáncer de páncreas

- Continuity Biosciences anuncia el primer ensayo clínico en humanos de su plataforma de administración de fármacos de precisión para el cáncer de páncreas

Ya está abierto el plazo de inscripción para estudiar en los principales centros médicos académicos

CARY, N.C. y BRADENTON, Fla., 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences, LLC, una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla plataformas de administración de fármacos de precisión, anunció hoy el inicio de un ensayo clínico de fase I, el primero en humanos, para evaluar la gemcitabina administrada a través de su plataforma oncológica iontoforética (IOP) para el tratamiento del cáncer de páncreas.

El estudio, que figura en ClinicalTrials.gov (NCT07481383), ya está abierto a la inscripción en los principales centros médicos académicos, incluidos el WVU Medicine J.W. Ruby Memorial Hospital, el centro médico académico de la Universidad de Virginia Occidental (Morgantown, WV), y el Taubman Ctr Univ Michigan Medicine, el centro médico académico de la Universidad de Michigan (Ann Arbor, MI).

Diseñada para permitir la administración localizada y controlada de terapias directamente en tumores pancreáticos, la plataforma IOP patentada de Continuity Biosciences busca abordar los problemas persistentes de penetración de fármacos y toxicidad sistémica que han limitado la eficacia de los tratamientos convencionales. Al aumentar la concentración intratumoral del fármaco y minimizar la exposición sistémica, la plataforma IOP pretende respaldar un uso más eficaz de las terapias oncológicas existentes y emergentes.

"Este primer estudio en humanos representa un hito importante en nuestra misión de transformar la forma en que se administran las terapias a los tumores sólidos", declaró Ramakrishna "Krishna" Venugopalan, consejero delegado de Continuity Biosciences. "Al permitir una administración precisa y localizada, creemos que nuestra plataforma tiene el potencial de mejorar la eficacia de las terapias existentes y servir de base para enfoques de tratamiento combinados en diversos tipos de tumores".

El cáncer de páncreas sigue siendo una de las principales causas de mortalidad relacionada con el cáncer, con tasas de supervivencia a cinco años que se mantienen en cifras bajas de dos dígitos. A pesar de los avances en las terapias sistémicas, la administración eficaz de fármacos a los tumores pancreáticos continúa siendo un obstáculo importante para mejorar los resultados.

"El cáncer de páncreas sigue siendo uno de los más difíciles de tratar, y los pacientes necesitan urgentemente mejores opciones", indicó la doctora Jen Jen Yeh, directora del Centro de Excelencia para el Cáncer de Páncreas del Centro Oncológico Integral Lineberger de la Universidad de Carolina del Norte. "Los enfoques que administran la terapia de forma eficaz y precisa al tumor, preservando el resto del cuerpo, podrían cambiar significativamente el pronóstico de los pacientes".

"Este ensayo representa un paso fundamental hacia una administración más segura y eficaz de gemcitabina para pacientes con cáncer de páncreas", explicó el doctor Brian Boone, oncólogo quirúrgico del Instituto Oncológico de la WVU e investigador principal del ensayo de WVU Medicine. "Al dirigir la terapia directamente al tumor, esperamos mejorar los resultados y, al mismo tiempo, reducir los efectos secundarios que con tanta frecuencia limitan el tratamiento en casos de enfermedad avanzada".

"Uno de los principales desafíos en el tratamiento del cáncer de páncreas es lograr que llegue suficiente fármaco al tumor sin dañar el resto del cuerpo", afirmó el doctor Benjamin Ferguson, médico, doctor en filosofía, profesor clínico adjunto de cirugía y oncólogo quirúrgico del Centro Médico de la Universidad de Michigan. "Este estudio nos indicará si la administración dirigida y localizada puede superar esa barrera para la gemcitabina y, potencialmente, abrir la puerta a mejores estrategias de tratamiento para pacientes con opciones limitadas".

Más allá del cáncer de páncreas, Continuity Biosciences está explorando la aplicabilidad más amplia de su plataforma IOP en otros ámbitos oncológicos, incluida la administración localizada de carboplatino en cánceres orales de cabeza y cuello.

Acerca de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences es una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla plataformas de administración de fármacos de precisión diseñadas para permitir terapias dirigidas y localizadas en diversas enfermedades. Las tecnologías de la empresa buscan superar las principales barreras traslacionales al mejorar la forma en que se administran, distribuyen y mantienen las terapias, con aplicaciones en oncología, endocrinología y otras áreas, transformando la innovación en la administración de precisión en soluciones terapéuticas prácticas para pacientes de todo el mundo.

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