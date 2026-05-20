Continuity Biosciences 宣佈用於胰臟癌的精準藥物遞送平台進行首次人體臨床試驗

研究現於頂尖學術醫療中心開放招募受試者

北卡羅來納州卡里及佛羅里達州布雷登頓2026年5月20日 /美通社/ -- 臨床階段生物科技公司 Continuity Biosciences, LLC 致力發展精準藥物遞送平台，今天宣佈已啟動一項 I 期首次人體臨床試驗，評估透過其離子電滲腫瘤平台 (IOP) 遞送吉西他濱 (gemcitabine) 以治療胰臟癌。

這項研究已列在 ClinicalTrials.gov (NCT07481383) 上，現於多間頂尖學術醫療中心開放報名，當中包括 WVU Medicine J.W. Ruby Memorial Hospital、West Virginia University 的學術醫療中心（西維珍尼亞州摩根敦），以及 Taubman Ctr Univ Michigan Medicine、University of Michigan 的學術醫療中心（密歇根州安娜堡）。

Continuity Biosciences 旗下的專屬離子電滲腫瘤平台，旨在將治療藥物精準可控地局部遞送直達胰腺腫瘤，藉此破解藥物穿透力不足及全身毒性這兩大長期挑戰，這些難題一直制約傳統療法的成效。 離子電滲腫瘤平台能提高腫瘤內的藥物濃度，同時將藥物在全身的擴散減至最少，以助更有效地使用現有及新興的腫瘤療法。

Continuity Biosciences 行政總裁 Ramakrishna "Krishna" Venugopalan 說：「我們的使命是改變治療藥物送達實體腫瘤的方式，而這項首次人體研究正是一大重要里程碑。 我們相信，透過實現精準的局部遞送，平台有潛力提高現有療效，並成為多種腫瘤類型聯合治療方案的基礎。」

胰臟癌仍是導致癌症死亡的一大頭號原因，其五年存活率僅維持在偏低的雙位數水平。 雖然全身性療法已有進步，但能否有效地將藥物遞送到胰腺腫瘤，仍是改善療效的一大障礙。

University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center 的 Pancreatic Cancer Center of Excellence 主任 Jen Jen Yeh 醫學博士表示：「胰臟癌仍是極為棘手的癌症，病人急需更理想的治療方案。 若能將治療藥物精準送達腫瘤，而不傷害身體其他部位，將有望顯著改善對病人的療效。

WVU Cancer Institute 的腫瘤外科醫生兼 WVU Medicine 試驗首席研究員 Brian Boone 醫學博士說：「這項試驗是關鍵的一步，讓我們能為胰臟癌病人更安全有效地遞送吉西他濱。 透過將治療直接對準腫瘤，既能改善療效，又能減少副作用，這些副作用往往限制晚期疾病的治療。」

University of Michigan Medical Center 外科臨床助理教授兼腫瘤外科醫生 Benjamin Ferguson 醫學博士、哲學博士表示：「治療胰臟癌的一大核心難題，正是如何在絲毫不損身體其他部位的前提下，將足夠藥物送達腫瘤內部。 此研究將會解答，標靶式局部藥物遞送能否為吉西他濱克服障礙，並有望為選擇不多的病人帶來更佳的治療策略。」

除胰臟癌外，Continuity Biosciences 亦正研究其離子電滲腫瘤平台 (IOP) 在其他腫瘤領域的廣泛應用，例如在口腔、頭頸癌中局部遞送卡鉑 (carboplatin)。

關於 Continuity Biosciences

Continuity Biosciences 是臨床階段生物科技公司，正在開發精準藥物遞送平台，致力實現針對多種疾病的標靶式局部治療。 公司技術旨在透過改善治療藥物的遞送、分佈和維持方式，來克服關鍵的轉化障礙——應用領域包括腫瘤學、內分泌學及其他範疇——將精準遞送的創新成果轉化為全球病人可用的實際治療方案。

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www.continuitybiosciences.com

SOURCE Continuity Biosciences LLC