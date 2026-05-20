Continuity Biosciences annonce le premier essai clinique humain d'une plateforme d'administration de médicaments de précision pour le cancer du pancréas

L'étude est désormais ouverte au recrutement dans les principaux centres médicaux universitaires

CARY, Caroline du Nord et BRADENTON, Floride, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences, LLC, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des plateformes d'administration de médicaments de précision, a annoncé aujourd'hui le début d'un essai clinique de phase I, le premier chez l'homme, évaluant la gemcitabine administrée par sa plateforme iontophorétique d'oncologie (IOP) pour le traitement du cancer du pancréas.

L'étude, répertoriée sur ClinicalTrials.gov (NCT07481383), est maintenant ouverte au recrutement dans les principaux centres médicaux universitaires, y compris WVU Medicine J.W. Ruby Memorial Hospital, le centre médical universitaire de l'université de Virginie occidentale (Morgantown, WV) et Taubman Ctr Univ Michigan Medicine, le centre médical universitaire de l'université du Michigan (Ann Arbor, Michigan).

Conçue pour permettre l'administration localisée et contrôlée de médicaments directement dans les tumeurs du pancréas, la plateforme IOP exclusive de Continuity Biosciences a pour objectif de résoudre les problèmes de longue date liés à la pénétration des médicaments et à la toxicité systémique, qui ont limité l'efficacité des approches thérapeutiques conventionnelles. En augmentant la concentration intratumorale du médicament tout en minimisant l'exposition systémique, la plateforme IOP favorise une utilisation plus efficace des thérapies oncologiques existantes et émergentes.

« Cette première étude chez l'homme représente une étape importante dans notre mission visant à transformer la manière dont les traitements sont administrées pour les tumeurs solides », a déclaré Ramakrishna « Krishna » Venugopalan, président-directeur général de Continuity Biosciences. « En permettant une administration précise et localisée, nous pensons que notre plateforme peut potentiellement améliorer l'efficacité des traitements existants et de servir de base à des approches thérapeutiques combinées pour de multiples types de tumeurs. »

Le cancer du pancréas reste l'une des principales causes de mortalité liée au cancer, avec des taux de survie à cinq ans dépassant juste les dix pourcent. Malgré les progrès des thérapies systémiques, l'administration efficace de médicaments dans les tumeurs du pancréas reste un obstacle majeur à l'amélioration des résultats.

« Le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus difficiles à traiter et les patients ont besoin de toute urgence de meilleures options », a déclaré Jen Jen Yeh, MD, directeur du Centre d'excellence pour le cancer du pancréas au Lineberger Comprehensive Cancer Center de l'Université de Caroline du Nord. « Les approches qui permettent d'administrer le traitement avec précision dans la tumeur tout en épargnant le reste du corps pourraient modifier considérablement les résultats pour les patients. »

« Cet essai est une étape décisive pour une administration plus sûre et plus efficace de la gemcitabine pour les patients atteints de cancer du pancréas », a déclaré le docteur Brian Boone, chirurgien oncologue à l'Institut du cancer de l'Université de Virginie et investigateur principal de l'essai de la WVU Medicine. « En ciblant le traitement directement sur la tumeur, nous espérons améliorer les résultats tout en réduisant les effets secondaires qui limitent si souvent le traitement dans les cas de maladie avancée. »

« L'un des principaux défis du traitement du cancer du pancréas est d'administrer suffisamment de médicaments dans la tumeur sans nuire au reste de l'organisme », a déclaré le Dr Benjamin Ferguson, M.D., PhD, professeur adjoint de chirurgie clinique et chirurgien oncologue au Centre médical de l'Université du Michigan. « Cette étude va nous indiquer si l'administration ciblée et localisée peut surmonter cet obstacle pour la gemcitabine et potentiellement ouvrir la voie à de meilleures stratégies de traitement pour les patients dont les options sont limitées. »

Au-delà du cancer du pancréas, Continuity Biosciences explore l'applicabilité plus large de sa plateforme IOP dans d'autres contextes oncologiques, y compris l'administration localisée de carboplatine dans les cancers de la tête, du cou et buccaux.

À propos de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des plates-formes d'administration de médicaments de précision conçues pour permettre une thérapie ciblée et localisée dans toute une série de maladies. Les technologies de l'entreprise sont destinées à surmonter les principaux obstacles translationnels en améliorant la manière dont les thérapies sont délivrées, distribuées et maintenues - avec des applications couvrant l'oncologie, l'endocrinologie et au-delà - traduisant l'innovation en matière de délivrance de précision en solutions thérapeutiques pratiques pour les patients du monde entier.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter

www.continuitybiosciences.com

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