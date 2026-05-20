Continuity Biosciences gibt erste klinische Studie am Menschen zur Plattform für präzise Arzneimittelabgabe bei Bauchspeicheldrüsenkrebs bekannt

Studie jetzt an führenden akademischen medizinischen Zentren für den Patienteneinschluss geöffnet

CARY, North Carolina, und BRADENTON, Florida, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences, LLC, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das Plattformen für präzise Arzneimittelabgabe entwickelt, gab heute den Beginn einer klinischen Phase-I-Studie mit erstmaliger Anwendung am Menschen bekannt. In der Studie wird Gemcitabin untersucht, das über die iontophoretische Onkologie-Plattform (IOP) des Unternehmens zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs verabreicht wird.

Die auf ClinicalTrials.gov (NCT07481383) gelistete Studie ist jetzt an führenden akademischen medizinischen Zentren für den Patienteneinschluss geöffnet, darunter das WVU Medicine J.W. Ruby Memorial Hospital, das akademische medizinische Zentrum der West Virginia University (Morgantown, West Virginia), und das Taubman Ctr Univ Michigan Medicine, das akademische medizinische Zentrum der University of Michigan (Ann Arbor, Michigan).

Die firmeneigene IOP-Plattform von Continuity Biosciences wurde entwickelt, um eine lokale, kontrollierte Abgabe von Therapeutika direkt in Bauchspeicheldrüsentumoren zu unterstützen. Sie soll langjährige Herausforderungen bei der Wirkstoffpenetration und systemischen Toxizität überwinden, die herkömmliche Behandlungsansätze bislang in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt haben. Durch die Erhöhung der intratumoralen Wirkstoffkonzentration bei gleichzeitiger Minimierung der systemischen Exposition soll die IOP-Plattform eine wirksamere Nutzung sowohl bestehender als auch neuer onkologischer Therapien unterstützen.

„Diese Studie mit erstmaliger Anwendung am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Art und Weise zu verändern, wie Therapien an solide Tumoren abgegeben werden", sagte Ramakrishna „Krishna" Venugopalan, Geschäftsführer von Continuity Biosciences. „Durch die präzise, lokale Abgabe kann unsere Plattform aus unserer Sicht die Wirksamkeit bestehender Therapien verbessern und als Grundlage für Kombinationstherapien bei mehreren Tumorarten dienen."

Bauchspeicheldrüsenkrebs zählt weiterhin zu den häufigsten Ursachen krebsbedingter Sterblichkeit, wobei die Fünf-Jahres-Überlebensraten weiterhin im niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Trotz Fortschritten bei systemischen Therapien bleibt die wirksame Arzneimittelabgabe an Bauchspeicheldrüsentumoren ein wesentliches Hindernis für bessere Behandlungsergebnisse.

„Bauchspeicheldrüsenkrebs zählt weiterhin zu den am schwersten behandelbaren Krebsarten, und die Patienten benötigen dringend bessere Optionen", sagte Jen Jen Yeh, MD, Leiter des Pancreatic Cancer Center of Excellence am University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center. „Ansätze, die Therapien wirksam und präzise an den Tumor abgeben und zugleich den Rest des Körpers schonen, könnten die Behandlungsergebnisse für Patienten erheblich verändern."

„Diese Studie ist ein entscheidender Schritt hin zu einer sichereren und wirksameren Abgabe von Gemcitabin für Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs", sagte Brian Boone, M.D., chirurgischer Onkologe am WVU Cancer Institute und Hauptprüfer der WVU-Medicine-Studie. „Indem wir die Therapie direkt auf den Tumor ausrichten, hoffen wir, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und zugleich Nebenwirkungen zu verringern, die im fortgeschrittenen Krankheitsstadium so häufig eine Behandlung begrenzen."

„Eine der zentralen Herausforderungen bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs besteht darin, genügend Wirkstoff in den Tumor zu bringen, ohne den Rest des Körpers zu schädigen", sagte Dr. Benjamin Ferguson, M.D., PhD, klinischer Assistenzprofessor für Chirurgie und chirurgischer Onkologe am University of Michigan Medical Center. „Diese Studie wird zeigen, ob eine gezielte, lokale Abgabe diese Hürde für Gemcitabin überwinden und möglicherweise den Weg für bessere Behandlungsstrategien für Patienten mit begrenzten Optionen ebnen kann."

Über Bauchspeicheldrüsenkrebs hinaus untersucht Continuity Biosciences die breitere Anwendbarkeit seiner IOP-Plattform in weiteren onkologischen Bereichen, darunter die lokale Abgabe von Carboplatin bei Krebserkrankungen des Mundraums sowie des Kopf-Hals-Bereichs.

Informationen zu Continuity Biosciences

Continuity Biosciences ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das Plattformen für präzise Arzneimittelabgabe entwickelt, die eine gezielte, lokale Therapie bei einer Reihe von Erkrankungen unterstützen sollen. Die Technologien des Unternehmens sollen zentrale translationale Hürden überwinden, indem sie die Abgabe, Verteilung und nachhaltige Wirkung von Therapien verbessern – mit Anwendungen in der Onkologie, Endokrinologie und darüber hinaus – und Innovationen bei der präzisen Abgabe in praktische therapeutische Lösungen für Patienten weltweit übertragen.

Weitere Informationen finden Sie auf

www.continuitybiosciences.com

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