Continuity Biosciences beruft Vicky Papoutsis in den Vorstand

Führungskraft für Geschäftsentwicklung und Unternehmensstrategie wird Vorstandsmitglied, während das Unternehmen seine klinischen Programme und Partnerschaftsaktivitäten vorantreibt

BRADENTON, Florida, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Continuity Biosciences gab heute die Ernennung von Vicky Papoutsis zum Vorstandsmitglied bekannt. Vicky bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen biopharmazeutische Geschäftsentwicklung und Unternehmensstrategie in den Vorstand ein, während das Unternehmen seine klinischen und präklinischen Programme vorantreibt und seine Partnerschaftsaktivitäten ausweitet.

Die Ernennung erfolgt in einer wichtigen Phase, in der Continuity Biosciences den Übergang von der Plattformentwicklung zur klinischen Umsetzung vollzieht. Da sich das führende Programm zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs nun in der klinischen Phase befindet und weitere Programme im gesamten Portfolio voranschreiten, legt das Unternehmen verstärkt den Fokus auf strategische Partnerschaften. Vicky tritt dem Vorstand mit direkter Erfahrung in der Gestaltung von Lizenz- und Unternehmensentwicklungstransaktionen bei, was eng mit den expandierenden strategischen Partnerschaftsaktivitäten von Continuity im Einklang steht.

Vicky ist derzeit als Executive Vice President und Chief Strategy Officer bei TerSera Therapeutics tätig. Im Laufe ihrer mehr als 25-jährigen Karriere hat sie in der biopharmazeutischen Industrie Bereiche wie Lizenzierung, Fusionen und Übernahmen, internationale Geschäftstätigkeiten sowie Initiativen zur Unternehmensstrategie geleitet. Im Laufe ihrer Karriere hat sie mehr als 30 strategische Transaktionen ausgehandelt und drei erfolgreiche, von Private-Equity-Fonds finanzierte Start-ups im Bereich der Biowissenschaften aufgebaut.

„Ich hatte das Privileg, im Laufe der Jahre bei zahlreichen Transaktionen mit Vicky zusammenzuarbeiten, und bewundere seit langem ihre Professionalität, ihr strategisches Urteilsvermögen und ihre außergewöhnliche Fähigkeit, durch Partnerschaften Mehrwert zu schaffen", sagte Robert Whitehead, Mitbegründer und Executive Chair von Continuity Biosciences. „Während wir unsere klinischen und präklinischen Programme vorantreiben und unsere strategischen Partnerschaftsaktivitäten ausbauen, wird Vickys Erfahrung von unschätzbarem Wert sein. Wir freuen uns sehr, sie bei Continuity willkommen zu heißen."

„Es ist mir eine Ehre, in einer so entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung dem Vorstand von Continuity Biosciences beizutreten", sagte Papoutsis. „Continuity hat ein herausragendes Managementteam, wissenschaftliche Berater und einen Vorstand zusammengestellt und gleichzeitig ein innovatives Portfolio an Technologien zur präzisen Wirkstoffabgabe in verschiedenen Therapiebereichen aufgebaut. Ich freue mich darauf, die langfristige Strategie des Unternehmens zu unterstützen, zum Ausbau seiner strategischen Partnerschaften beizutragen und die Mission des Unternehmens zu fördern, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern."

Mit der Berufung von Papoutsis wird der Vorstand, der gezielt zusammengestellt wurde, um Fachkompetenz in den Bereichen biotechnologische Innovation, pharmazeutische Entwicklung, Gesundheitsversorgung, Unternehmensführung, Finanzen, Betriebsabläufe, regulatorische Angelegenheiten und strategische Geschäftsentwicklung zu bündeln, um umfassende Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Transaktionen bereichert.

„Gemeinsam haben unsere Vorstandsmitglieder Biotechnologieunternehmen gegründet, innovative Medikamente entwickelt und vermarktet, weltweit anerkannte Organisationen im Gesundheitswesen geleitet, bekannte Verbrauchermarken aufgebaut, führende Unternehmen der Life-Sciences-Branche beraten, Investitionen in Milliardenhöhe verwaltet und transformative strategische Transaktionen durchgeführt", sagte Whitehead. „Diese gebündelte Erfahrung verschafft Continuity Biosciences eine außergewöhnliche Grundlage für die Verfolgung unserer Mission, die Art und Weise der Medikamentenverabreichung zu revolutionieren."

Continuity treibt ein Portfolio von Plattformen für die präzise Arzneimittelabgabe voran, die darauf ausgelegt sind, Therapien lokal, kontinuierlich und über längere Zeiträume hinweg zu verabreichen. Die Technologien des Unternehmens umfassen die intratumorale Arzneimittelabgabe bei soliden Tumoren, nanofluidische Implantate für eine anhaltende lokale Freisetzung, subkutane Langzeitimplantate, implantierbare Geräte für die Zelltherapie sowie Mikronadel-Systeme für die intradermale Präzisionsabgabe. Die Pipeline des Unternehmens umfasst Programme in den Bereichen Onkologie, Typ-1-Diabetes, Endokrinologie, HIV-Prävention und medizinische Ästhetik, die durch Kooperationen mit führenden akademischen Einrichtungen, wissenschaftlichen Beratern und strategischen Partnern unterstützt werden.

Informationen zu Continuity Biosciences

Continuity Biosciences ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Präzisionsplattformen zur Wirkstoffabgabe für die lokale, nachhaltige und präzise kontrollierte Verabreichung von Therapeutika entwickelt. Die Programme des Unternehmens umfassen die Bereiche Onkologie, Typ-1-Diabetes, Endokrinologie, HIV-Prävention und medizinische Ästhetik. Weitere Informationen finden Sie unter continuitybiosciences.com.

Informationen zum Vorstand

Michael Fowler, Führungskraft im Bereich Investitionen und Betrieb sowie Chief Executive Officer von Affordable Housing Partners, Inc., einer Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway, mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen steuerbegünstigte Investitionen, Immobilienentwicklung und Finanzierung von erschwinglichem Wohnraum.

Vicky Papoutsis, Executive Vice President und Chief Strategy Officer bei TerSera Therapeutics, die branchenweit für ihre Führungsrolle in den Bereichen strategische Lizenzierung, Unternehmensentwicklung, Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften in der Pharmabranche anerkannt ist.

Dr. Monica Reed, Präsidentin und Geschäftsführerin von UChicago Medicine AdventHealth Great Lakes Region, die umfangreiche Erfahrung in der Leitung eines der führenden integrierten Gesundheitssysteme des Landes mitbringt und wertvolle Einblicke in die Gesundheitsversorgung, den klinischen Betrieb und die Patientenversorgung liefert.

Josephine M. Torrente, ehemalige Partnerin bei Hyman, Phelps & McNamara, P.C., einer der führenden US-amerikanischen Anwaltskanzleien für Gesundheitsrecht und FDA-Recht, wo sie Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen in komplexen regulatorischen, transaktionsbezogenen und Corporate-Governance-Fragen beriet.

Dr. Ramakrishna (Krishna) Venugopalan, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, ist eine versierte Führungskraft in der Pharmabranche mit umfassender Führungserfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktinnovation sowie globale Pharmastrategie. Zuletzt leitete Dr. Venugopalan bei AbbVie Initiativen zur Entwicklung von Kombinationspräparaten.

Allen Weiss, ehemaliger Präsident für den weltweiten Betrieb bei Walt Disney Parks and Resorts, ist international dafür anerkannt, eine der weltweit am meisten geschätzten Kundendienst- und Betriebsorganisationen aufgebaut zu haben.

Robert Whitehead, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, ist ein erfahrener Biotechnologie-Unternehmer, der zahlreiche erfolgreiche Life-Sciences-Unternehmen gegründet, finanziert und durch die klinische Entwicklung, die Markteinführung sowie strategische Transaktionen geführt hat. Derzeit ist er Vorstandsvorsitzender von Sprout Pharmaceuticals, das vom TIME-Magazin als eines der 10 einflussreichsten Unternehmen im Bereich Gesundheit und Life Sciences des Jahres 2026 ausgezeichnet wurde.