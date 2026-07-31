DXC تعلن عن تعيينات قيادية لتسريع مستقبلها المتمحور حول الذكاء الاصطناعي

تعيين "بول تايلور" رئيسًا لشركة DXC ؛ و"دان جراي" لقيادة "خدمات البنية التحتية العالمية"

أشبورن، فرجينيا، 31 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (مؤشر بورصة نيويورك NYSE: DXC) ، الشريك الرائد للمؤسسات في مجال تكنولوجيا والابتكار ، عن سلسلة من التعيينات القيادية التي تصبح سارية على الفور التي تضع الجيل القادم من القيادة التي تركز على الذكاء الاصطناعي في طليعة الشركة وتزيد من تبسيط عمل المنظمة للعملاء والشركاء والموظفين.

Paul Taylor, President, DXC Technology Dan Gray, President, Global Infrastructure Services, DXC Technology

تم تعيين "بول تايلور" رئيسًا لشركة "دي إكس سي تكنولوجي" ، حيث سيتولى دور "راؤول فرنانديز"، الذي يواصل عمله في منصب الرئيس التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك ، تم تعيين "دان جراي" رئيسًا لـ "خدمات البنية التحتية العالمية". سيواصل "رامناث فينكتارامان"، رئيس خدمات الاستشارات والهندسة ، و"راي أوجست"، رئيس خدمات برمجيات وعمليات أعمال التأمين، قيادة أعمالهم ، حيث يعمل جميع الرؤساء الثلاثة تحت قيادة "تايلور". سيغادر "كريس درمجول"، رئيس "خدمات البنية التحتية العالمية" حاليًا ، "دي إكس سي" لتولي دورًا قياديًا رفيعًا خارج الشركة وسوف ينضم كعضو مؤسس للمجلس الاستشارات للرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي" الذي تشكَّل حديثًا.

تعتمد التعيينات على إعلان "هولي غرانت" بصفتها رئيسًا ، للابتكار والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وLabX، وهي أعمال حضانة المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي ومحرك منصات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "دي إكس سي"، ومحرك نمو رئيسي لاستراتيجية "المسار السريع" الخاصة بالشركة. مجتمعةً، تمثل هذه الخطوات خطوة مدروسة في بناء مستقبل الشركة الذي يركز على الذكاء الاصطناعي.

وقال "راؤول فرنانديز"، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي تكنولوجي": "هذه التعيينات تضع قيادة جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي في المقدمة والمركز في "دي إكس سي" وتسرع استراتيجية "المسار السريع" و"النواة" المزدوجة الخاصة بنا". "عقلية "بول" الريادية هي بالضبط ما نحتاجه لتوحيد منظماتنا التجارية والتشغيلية حتى نتمكن من الاستفادة الكاملة من تكنولوجيتنا ذات المستوى العالمي والتنفيذ بقدر أكبر من السرعة والمساءلة والتركيز على العملاء. إنه سيمكننا من تقديم قيمة أكبر لعملائنا أثناء إحداث نقلة نوعية في أعمالهم. "بول" و"دان"، جنبًا إلى جنب مع "هولي غرانت"، التي تم الإعلان عن تعيينها في وقت سابق من هذا الأسبوع كرئيس للابتكار في الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية و LabX ، كل منهم يجلب قدرة مثبتة على البناء والتبسيط والتسليم على نطاق واسع. معًا ، سيسرّعون الزخم الذي أنشأناه لعملائنا ، ومع شركائنا ، ولأفرادنا. أريد أيضًا أن أهنئ "كريس" على كسب فرصة جديدة مثيرة وأشكره على سنوات الخدمة والقيادة المتفانية. أنا فخور بما حققه ويسرني أنه سيواصل المساهمة كعضو مؤسس في مجلسنا الاستشاري الجديد للرئيس التنفيذي."

"بول تايلور" - الرئيس ، "دي إكس سي تكنولوجي"

بصفته رئيسًا ، سيقود "تايلور" أعمال التشغيل العالمية لشركة "دي إكس سي" مع المسؤولية الشاملة عن نمو العملاء ، والتنفيذ التجاري ، والأداء التشغيلي ، والربحية ، والتسليم على مستوى أعمال الشركة التي تبلغ حوالي 13 مليار دولار ، مع المساءلة التجارية عبر استراتيجيتيّ "المركز" و"المسار السريع" لشركة "دي إكس سي". يمتد نطاق اختصاصه ليشمل الأسواق الجغرافية الخمس لشركة "دي إكس سي" وثلاثة أعمال عرض عالمية لها ، و"خدمات البنية التحتية العالمية" ، وخدمات الاستشارات والهندسة ، وخدمات برمجيات وعمليات أعمال التأمين. إن الجمع بين هذه المنظمات تحت قيادة تشغيلية واحدة يعزز المساءلة ويبسّط عملية صنع القرار ويمكّن من التنفيذ بشكل أسرع، مما يسمح لشركة "دي إكس سي" بتقديم قدر أكبر من القيمة والابتكار للعملاء في جميع أنحاء العالم.

يجلب "تايلور" أكثر من 30 عامًا من الخبرة في التكنولوجيا والقيادة التجارية بما في ذلك العمل في تكنولوجيا المؤسسات والأسواق المالية. لقد كان شريكًا في شركة "آي إتش إس ماركت" (IHS Markit) خلال فترة من النمو والتوسّع المربحين ، والتي بلغت ذروتها في بيعها إلى شركة "إس آند بي جلوبال" (S&P Global). في الآونة الأخيرة ، أسس وقاد "إتش يو بي" (HUB)، وهي شركة تكنولوجيا مالية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي استحوذت عليها شركة "أو إس تي تي آر إيه" (OSTTRA)، حيث كانت مفاهيم وكلاء الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل محورًا لنموذج التشغيل للشركة.

وقال تايلور: "تمتلك "دي إكس سي" قاعدة عملاء استثنائية وأشخاص رائعين ذوي قدرات تقنية عميقة وفرصة فريدة لمساعدة العديد من أكبر المنظمات في العالم على التحديث والتحول من خلال الذكاء الاصطناعي". "من خلال الجمع بين أسواقنا وعروضنا العالمية تحت منظمة تشغيلية واحدة ، يمكننا التحرك بشكل أسرع ، والتنفيذ بشكل أكثر فعالية ، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا. سيكون تركيزنا على دفع نمو الإيرادات المستدامة ، وتعزيز شراكات العملاء ، وتقديم التميّز التشغيلي ، وخلق نتائج أعمال قابلة للقياس لعملائنا. أنا متحمس للعمل جنبًا إلى جنب مع فرقنا في جميع أنحاء العالم بينما نبني على نقاط قوة "دي إكس سي" ونفتح الآفاق للمرحلة التالية من عملية خلق القيمة لعملائنا وموظفينا والمساهمين لدينا."

"كريس درمجول" - المجلس الاستشاري للرئيس التنفيذي

سيغادر "درمجول"، الذي قاد "خدمات البنية التحتية العالمية" كرئيس ، "دي إكس سي" لتولي دور قيادي خارج الشركة بعد سنوات عديدة من الخدمة المتفانية. خلال فترة ولايته ، بنى "درمجول" أساسًا قويًا لأعمال "خدمات البنية التحتية العالمية" وعملائها. سيظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بشركة "دي إكس سي" كعضو في المجلس الاستشاري للرئيس التنفيذي ، حيث سيواصل تقديم المشورة لـ "فرنانديز" وأعضاء الفريق القيادي.

"دان جراي" - رئيس "خدمات البنية التحتية العالمية"

"جراي" هو أحد كبار قادة "دي إكس سي" الذي أمضى تسعة عشر عامًا في الشركة التي تقود استراتيجية التكنولوجيا والتسليم لبعض أكبر العملاء العالميين للشركة بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات المؤسسية كنائب رئيس قطاع المعلومات.

في الآونة الأخيرة ، بصفته نائب الرئيس ورئيس قسم التكنولوجيا في "خدمات البنية التحتية العالمية"، قاد "عمليات العملاء التقنية العالمية"، وهو فريق من أكثر من 45000 من المتخصصين في مجال التكنولوجيا الذين يقدمون خدمات البنية التحتية، والسحابة، والأمن السيبراني، والأجهزة الرئيسية، ومكان العمل، وعمليات الأعمال للعديد من أكبر الشركات في العالم. في هذا الدور ، شارك في قيادة وتوفير القيادة الفنية لبناء ونشر منصة DXC OASIS ، ما ساعد في نقل المنصة من المفهوم إلى الإنتاج في غضون ما يزيد قليلاً عن عام واحد. بصفته رئيسًا لـ "خدمات البنية التحتية العالمية" ، سيعمل "جراي" بشكل وثيق مع "تايلور" لتحديد تركيز المنظمة ، وتسريع النمو من خلال تبنّي خدمات الذكاء الاصطناعي ، ومساعدة عملاء "دي إكس سي" على تحقيق قيمة أكبر من الأنظمة والخدمات الحرجة للمهام التي يعتمدون عليها كل يوم.

حول DXC Technology

"دي إكس سي تكنولوجي" (مؤشر بورصة نيويورك NYSE: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام، ما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى "دي إكس سي" تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة dxc.com.

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، خاصةً تلك التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بحقائق تاريخية، تُعتبر "بيانات تطلعية". تمثل هذه البيانات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن ضمان تحقيق النتائج الموضحة في هذه البيانات.