DXC و ElevenLabs تعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للشركات والابتكار الصوتي

DXC and ElevenLabs Announce Strategic Partnership to Scale Enterprise AI and Voice Innovation

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أشبورن، فرجينيا، 28 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (مؤشر بورصة نيويورك NYSE: DXC) ، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار ، عن شراكة استراتيجية مع "إيفن لابز" (ElevenLabs)، شركة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في النماذج الصوتية ووكلاء الصوت. سيعمل التعاون على تسريع استراتيجية "دي إكس سي" للتحول القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال تضمين قدرات الذكاء الاصطناعي الصوتية المتقدمة عبر عملياتها الداخلية وحلول العملاء. أعلنت "دي إكس سي" أيضًا أنها شاركت في جولة تمويل من "السلسلة [د]" (Series D) التي بلغت 500 مليون دولار من "إيفن لابز" ، ما يجعل قيمة الشركة تقدَّر بحوالي 11 مليار دولار.

كجزء من هذه الشراكة ، ستقوم "دي إكس سي" بتضمين قدرات الذكاء الاصطناعي الصوتية المتقدمة عبر بيئة المؤسسات العالمية ، وتعزيز إنتاجية الموظفين ، وتحديث مشاركة العملاء ، وتمكين عروض الخدمات الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقال "بن بودي"، قائد الإيرادات في "إيفن لابز": "تعمل "دي إكس سي" على نطاق المؤسسات العالمية عبر بعض البيئات الأكثر تعقيدًا في العالم. تتيح لنا الشراكة مع "دي إكس سي" جلب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصوتية الخاصة بنا إلى تدفقات العمل الحرجة للمهام، ما يفتح الآفاق لإمكانيات جديدة للأتمتة، وإمكانية الوصول ، وكيفية عمل الناس مع التكنولوجيا."

تعزيز استراتيجية "المسار السريع" القائمة على الذكاء الاصطناعي من DXC

تتماشى الشراكة أيضًا مع أجندة ابتكار "المسار السريع" من شركة "دي إكس سي" ، والتي تركز على توسيع نطاق الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، و البرمجيات كخدمة، والحلول التي تقودها المنصة عبر الصناعات. من خلال دمج قدرات "إيفن لابز" ، ستعزز "دي إكس سي" قدرتها على تقديم تجارب رقمية متميزة بطابع بشري على نطاق واسع ، حيث يمتد نطاق هذه القدرات ليشمل العملاء العالميين عبر المجالات الرئيسية التالية:

إنتاجية المؤسسات والقوى العاملة الرقمية

نشر الوكلاء الصوتيين بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الشخصيين لتعزيز عمليات مكاتب الخدمة، والتدريب، وإدارة المعرفة.

إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء

دمج واجهات صوتية متعددة اللغات ذات حسّ طبيعي في منصات خدمة العملاء ، مما يتيح تفاعلات أبسط وبتخصيص شخصي أعلى.

الحلول المخصصة للصناعات

دمج الذكاء الاصطناعي الصوتي في عروض "دي إكس سي" لتبسيط العمليات K وتعزيز قدرات المساعدين الافتراضيين، وتحسين تقديم الخدمات.

التطبيقات الحديثة وهندسة المنصات

الجمع بين قدرات "إيفن لابز" الصوتية ومنصات تحديث وتنسيق التطبيقات من "دي إكس سي" لإنشاء حلول للمؤسسات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

قال "راؤول فرنانديز"، الرئيس والمدير التنفيذي في "دي إكس سي": "الصوت أصبح الآن واجهة أساسية لكيفية تعامل المؤسسات مع العملاء والموظفين". "تسمح شراكتنا مع شركة "إيفن لابز" لشركة "دي إكس سي" بالتحرك بشكل أسرع في مسار تضمين الذكاء الاصطناعي في كل ما نقوم به من العمليات الداخلية إلى الحلول التي نقدمها للعملاء. هذه خطوة أساسية في تسريع منتجاتنا وحلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي."

تعميق المواءمة الاستراتيجية من خلال الاستثمار

تعتمد شراكة "دي إكس سي" مع "إيفن لابز" على علاقة مالية قائمة ، حيث شاركت "دي إكس سي" في جولة تمويل "إيفن لابز" الأخيرة. يؤكد هذا الاستثمار قناعة "دي إكس سي" بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي الصوتي التوليدي ويعزز المواءمة بين الشركتين بالتزامن مع عملهما على الابتكار المشترك لصالح عملاء المؤسسات.

فتح الآفاق للجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي للشركات

تتضمن الشراكة عملية مشتركة لدخول السوق تنطوي بدورها على إمكانية تضمين حالات استخدام متعددة تستفيد من قدرات "إيفن لابز" وخبرة "دي إكس سي" العميقة في الصناعة وعلاقات العملاء الخاصة بها لجلب حالات استخدام جديدة للذكاء الاصطناعي في قاعدة عملاء "دي إكس سي" العالمية. ستواصل "دي إكس سي" توسيع تعاونها مع "إيفن لابز" من خلال LabX ، وهي حاضنة المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "دي إكس سي" ومحرك منصات الذكاء الاصطناعي ، بهدف تطوير الحلول بشكل مشترك وتقديم هذه القدرات إلى السوق على مستوى العالم كجزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقًا للذكاء الاصطناعي.

حول DXC Technology

"دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (مؤشر بورصة نيويورك NYSE: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام، ما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى "دي إكس سي" تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. يمكنكم التعرف على معلومات إضافية عبر موقع الويب dxc.com.

حول ElevenLabs

شركة "إيفن لابز" هي شركة لأبحاث وعمليات نشر الذكاء الاصطناعي متخصصة في التقنيات المتقدمة لتخليق الأصوات البشرية وتوليد الأصوات التقنية، مما يتيح للمطورين والشركات إنشاء تجارب صوتية واقعية وقابلة للتطوير.

للتواصل الإعلامي: Ashley Houk-Temple، العلاقات الإعلامية، بريد إلكتروني: [email protected]