DXC gibt Führungskräfteernennungen bekannt, um seine KI-zentrierte Zukunft zu beschleunigen

Paul Taylor zum Präsidenten von DXC ernannt; Dan Gray übernimmt die Leitung des Bereichs Global Infrastructure Services

ASHBURN, Virginia, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute eine Reihe von Ernennungen in Führungspositionen mit sofortiger Wirkung bekannt, die die nächste Generation KI-zentrierter Führungskräfte an die Spitze des Unternehmens stellen und die Organisation für Kunden, Partner und Mitarbeiter weiter optimieren.

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Paul Taylor wurde zum Präsidenten von DXC Technology ernannt und übernimmt diese Funktion von Raul Fernandez, der weiterhin als Chief Executive Officer tätig sein wird. Darüber hinaus wurde Dan Gray zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Global Infrastructure Services (GIS) ernannt. Ramnath Venkataraman, Präsident des Geschäftsbereichs Consulting & Engineering Services (CES), und Ray August, Präsident des Geschäftsbereichs Insurance Software & Business Process Services (ISB), werden ihre Geschäftsbereiche weiterhin leiten, wobei alle drei Geschäftsbereichsleiter an Taylor berichten. Chris Drumgoole, derzeit Präsident von GIS, wird DXC verlassen, um eine höhere Führungsposition außerhalb des Unternehmens zu übernehmen, und wird als Gründungsmitglied dem neu gebildeten CEO-Beirat von DXC beitreten.

Die Ernennungen knüpfen an die Bekanntgabe von Holly Grant als Präsidentin für AI Innovation and Strategy & LabX an, DXCs AI-native Produktinkubationssparte sowie die AI Platforms Engine, die einen wichtigen Wachstumsmotor für die Fast-Track-Strategie des Unternehmens darstellt. Zusammen markieren diese Maßnahmen einen bewussten Schritt zum Aufbau der KI-zentrierten Zukunft des Unternehmens.

„Diese Ernennungen rücken eine neue, KI-zentrierte Führung bei DXC in den Mittelpunkt und beschleunigen unsere duale ‚Core'- und ‚Fast-Track'-Strategie", sagte Raul Fernandez, Chief Executive Officer von DXC Technology. „Pauls unternehmerische Denkweise ist genau das, was wir brauchen, um unsere kaufmännischen und operativen Bereiche zu vereinen, damit wir unsere erstklassige Technologie voll ausschöpfen und mit größerer Geschwindigkeit, Verantwortlichkeit und Kundenorientierung handeln können. Er wird es uns ermöglichen, unseren Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmen noch mehr Mehrwert zu bieten. Paul und Dan bringen – gemeinsam mit Holly Grant, die Anfang dieser Woche als Präsident, AI Innovation and Strategy & LabX, vorgestellt wurde – jeweils die bewährte Fähigkeit mit, Lösungen aufzubauen, zu vereinfachen und in großem Maßstab umzusetzen. Gemeinsam werden sie die Dynamik beschleunigen, die wir für unsere Kunden, gemeinsam mit unseren Partnern und für unsere Mitarbeiter geschaffen haben. Ich möchte Chris außerdem zu seiner spannenden neuen Herausforderung gratulieren und ihm für seine jahrelange engagierte Arbeit und Führungsrolle danken. Ich bin stolz auf das, was er erreicht hat, und freue mich, dass er als Gründungsmitglied unseres neuen CEO-Beirats weiterhin einen Beitrag leisten wird. Ich bin stolz auf das, was er erreicht hat, und freue mich, dass er als Gründungsmitglied unseres neuen CEO-Beirats weiterhin einen Beitrag leisten wird."

Paul Taylor – Präsident, DXC Technology

Als Präsident wird Taylor das globale operative Geschäft von DXC leiten und die durchgängige Verantwortung für Kundenwachstum, geschäftliche Umsetzung, operative Leistung, Rentabilität und Projektabwicklung im gesamten, rund 13 Milliarden US-Dollar schweren Geschäfts des Unternehmens tragen, wobei seine geschäftliche Verantwortung sowohl die Core- als auch die Fast-Track-Strategien von DXC umfasst. Sein Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die fünf geografischen Märkte von DXC sowie die drei globalen Geschäftsbereiche: Global Infrastructure Services, Consulting & Engineering Services und Insurance Software & Business Process Services. Die Zusammenführung dieser Organisationen unter einer einzigen operativen Führung stärkt die Verantwortlichkeit, vereinfacht die Entscheidungsfindung und ermöglicht eine schnellere Umsetzung, sodass DXC seinen Kunden weltweit einen größeren Mehrwert und mehr Innovation bieten kann.

Taylor verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Technologie und Vertrieb, unter anderem auf den Finanzmärkten und im Bereich Unternehmenstechnologie. Er war Partner bei IHS Markit während einer Phase bedeutenden profitablen Wachstums und der Expansion des Unternehmens, die in dessen Verkauf an S&P Global gipfelte. Zuletzt gründete und leitete er HUB, ein KI-gestütztes Fintech-Unternehmen, das von OSTTRA übernommen wurde und bei dem KI-Agenten und Workflow-Automatisierung zentrale Bestandteile des Geschäftsmodells waren.

„DXC verfügt über einen außergewöhnlichen Kundenstamm, hervorragende Mitarbeiter mit fundierten technischen Kompetenzen und die einzigartige Chance, viele der weltweit größten Unternehmen bei ihrer Modernisierung und Transformation durch KI zu unterstützen", sagte Taylor. „Indem wir unsere Märkte und unser globales Angebot unter einem operativen Dach vereinen, können wir schneller vorankommen, effektiver handeln und unseren Kunden einen größeren Mehrwert bieten. Unser Fokus wird darauf liegen, nachhaltiges Umsatzwachstum voranzutreiben, Kundenpartnerschaften zu stärken, operative Exzellenz zu gewährleisten und messbare Geschäftsergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams auf der ganzen Welt daran zu arbeiten, auf den Stärken von DXC aufzubauen und die nächste Phase der Wertschöpfung für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre einzuleiten."

Chris Drumgoole – CEO-Beirat

Drumgoole, der GIS als Präsident geleitet hat, wird DXC nach vielen Jahren engagierten Dienstes verlassen, um eine Führungsrolle außerhalb des Unternehmens zu übernehmen. Während seiner Amtszeit schuf Drumgoole eine solide Grundlage für das GIS-Geschäft und dessen Kunden. Er wird DXC als Mitglied des CEO-Beirats weiterhin eng verbunden bleiben und dort Fernandez sowie die Mitglieder des Führungsteams weiterhin beraten.

Dan Gray – Präsident, Global Infrastructure Services

Gray ist eine Führungskraft der obersten Ebene bei DXC, der seit neunzehn Jahren im Unternehmen tätig ist und dort neben seiner Tätigkeit als stellvertretender CIO im Bereich Unternehmens-IT die Technologiestrategie und -bereitstellung für einige der größten globalen Kunden des Unternehmens geleitet hat.

Zuletzt leitete er als Vice President und Chief Technology Officer für GIS den Bereich Global Technical Customer Operations – ein Team von mehr als 45.000 Technologieexperten, das Infrastruktur-, Cloud-, Cybersicherheits-, Mainframe-, Arbeitsplatz- und Geschäftsprozessdienstleistungen für viele der weltweit größten Unternehmen bereitstellt. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Entwicklung und Einführung von DXC OASIS beteiligt und trug als technischer Leiter dazu bei, die Plattform in etwas mehr als einem Jahr vom Konzept bis zur Produktionsreife zu bringen. Als Präsident von GIS wird Gray eng mit Taylor zusammenarbeiten, um die Ausrichtung des Unternehmens zu schärfen, das Wachstum durch den Einsatz KI-gestützter Dienste zu beschleunigen und den Kunden von DXC dabei zu helfen, einen größeren Mehrwert aus den geschäftskritischen Systemen und Diensten zu erzielen, auf die sie täglich angewiesen sind.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels schneller Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen wieder, und es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden.