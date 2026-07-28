DXC تعيّن "هولي غرانت" رئيسًا لحاضنة منتجات LabX ، ما يوسع نطاق دور "الوحدة" كمحرك نمو كبير للذكاء الاصطناعي

Holly Grant, President, AI Innovation and Strategy & LabX, DXC Technology

إعلان "هولي غرانت" رئيسًا للابتكار والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي و LabX ، لتوسيع نطاق قيادتها عبر أعمال حضانة المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي في DXC ومحرك منصات الذكاء الاصطناعي

نطاق LabX الموسّع يجمع بين خبرة DXC عبر منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة لتصميم وبناء ونشر حلول الذكاء الاصطناعي العملية على نطاق واسع

منظومة الذكاء الاصطناعي المفتوحة تمنح العملاء المرونة لاختيار التقنيات التي تناسب أعمالهم بأفضل شكل ممكن، بدعم من خبرة DXC في الصناعة وقدراتها للتسليم على نطاق عالمي

توسيع نطاق LabX يعزز استراتيجية "المسار السريع" من DXC ، ما يسرّع فرص الذكاء الاصطناعي عالية النمو مع استمرار DXC في تعزيز أعمالها الأساسية وتوسيع نطاقها

أشبورن، فرجينيا, 28 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (مؤشر بورصة نيويورك NYSE: DXC) ، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار ، عن تعيين "هولي غرانت" رئيسًا ، للابتكار والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وLabX ، حاضنة المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي ومحرك النمو القائم على الذكاء الاصطناعي من "دي إكس سي". ستواصل "غرانت" العمل بتبعية مباشرة للرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي" "راؤول فرنانديز".

يشير تعيين "غرانت" إلى توسيع نطاق LabX ويوسع من قيادتها في تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة "دي إكس سي". بصفتها رئيسًا ، ستقود كلاً من أعمال حضانة المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي في LabX والجانب التجاري لاستراتيجية منصة الشركاء القائمة على الذكاء الاصطناعي في "دي إكس سي" من خلال محرك منصات الذكاء الاصطناعي ، ما يجمع بين تطوير المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي وخبرة المنصات وقدرات التسليم لمساعدة "دي إكس سي" في بناء وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي العملية للعملاء إلى جانب شركائها الاستراتيجيين. ستواصل "غرانت" أيضًا قيادة الاستراتيجية والابتكار لشركة "دي إكس سي".

قال "راؤول فرنانديز"، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي تكنولوجي": "لقد كانت "هولي" في الفترة الماضية قوة دافعة وراء استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا وصنعت من LabX مصدر مهم للابتكار لشركة "دي إكس سي" ولعملائنا". "ما بنته يعطينا أساسًا قويًا لما سيأتي بعد ذلك. مع توسع نطاق عمل LabX ، ستجلب "هولي" قدرًا أكبر من التركيز والسرعة والمساءلة لبعض أكبر فرص نمو الذكاء الاصطناعي لدينا. يعزز هذا أيضًا نموذج التشغيل الذي نواصل العمل منذ فترة على بنائه عبر "دي إكس سي"؛ وهو مسار سريع لتسريع فرص النمو العالي ، إلى جانب مسار أساسي يركز على تعزيز وتوسيع نطاق أعمالنا الناضجة. لديها الرؤية والبصيرة لتحويل الأفكار الجريئة إلى عمل بسرعة ، وأنا واثق من أنها ستحوّل LabX إلى محرك نمو أكثر قوة لشركة "دي إكس سي"."

تم إطلاق LabX في أبريل لتحويل الابتكار في الذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية يمكن اختبارها داخل "دي إكس سي" ومع العملاء قبل توسيع نطاقها بشكل أكبر. سيستمر هذا العمل مع توسيع نطاق LabX ليشمل محرك منصات الذكاء الاصطناعي ، ما يجمع بين عروض "دي إكس سي" عبر مساعد الذكاء الاصطناعي Amazon Quick، ومساعد الذكاء الاصطناعي Claude التابع لشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، ومساعد الذكاء الاصطناعي Microsoft Copilot. مع قدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة لبعض شركاء "دي إكس سي" الاستراتيجيين ، ستمكِّن حاضنة منتجات LabX شركة "دي إكس سي" من تصميم وبناء ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة ، وتقديم التقنيات المناسبة للعملاء بناءً على احتياجاتهم المحددة بما في ذلك من خلال قوة عمل مخصصة من عشرات الآلاف من "المهندسين الميدانيين" (FDE) الذين سيتم تضمينهم مباشرةً في بيئات العملاء لتسريع وتيرة التحوّل نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل.

قالت "هولي غرانت"، الرئيس ، الابتكار والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وLabX ، "دي إكس سي تكنولوجي": "لم يعد عملاؤنا يسألون ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مهمًا. إنهم يسألون عمّن يمكنه تحويله إلى نتائج تجارية مجدية". "هذا هو العمل الذي نبنيه ، ويتصل مباشرةً بالسبب الجوهري لوجود "دي إكس سي"؛ وهو مساعدة الشركات على تصميم وتشغيل وتوسيع نطاق الأنظمة التي تعتبر حاسمة لكيفية تشغيلها ونموها. من خلال الجمع بين معرفتنا وخبرتنا العميقة بالصناعة عبر منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة ، ستساعد LabX العملاء على تجاوز التطهير التجريبي ونشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر أنظمتهم الأساسية."

سيعزز نطاق عمل LabX الموسع قدرة "دي إكس سي" على تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ومساعدة العملاء على مواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة ودمجها والبناء عليها. ستعمل LabX من خلال منظومة مفتوحة للذكاء الاصطناعي ، ما يعكس وجهة نظر "دي إكس سي" بأن احتياجات العملاء لن يتم حلها بواسطة نموذج واحد أو بائع واحد أو واجهة واحدة. يمنح هذا النهج العملاء المرونة لاختيار التقنيات التي تناسب أعمالهم بأفضل شكل مع الاستفادة من خبرة "دي إكس سي" في الصناعة، وخبرة التكنولوجيا الحرجة للمهام وقدرات التسليم العالمية لتنفيذها على نطاق واسع. كما أنه يعزز قدرة "دي إكس سي" على دعم العملاء بطريقتين؛ من خلال تقديم الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي ومن خلال مساعدتهم على مواكبة منصات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم والبناء عليها.

منذ انضمامها إلى "دي إكس سي" ، ساعدت "غرانت" في تشكيل استراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة "دي إكس سي" وترسيخ مكانة LabX كقدرة على حضانة المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وتسريع وتيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع الابتكار ونمو الأعمال. كما قادت استراتيجية المؤسسات والعمليات الاستراتيجية ، ما ساعد في دفع تحوّل "دي إكس سي" وأجندة الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال التجارية. قبل "دي إكس سي" ، شغلت "غرانت" أدوارًا قيادية تنفيذية تشمل الاستراتيجية والعمليات والابتكار ، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "بورصة الأوراق المالية طويلة الأجل" (Long-Term Stock Exchange) (LTSE) ، حيث ساعدت في توسيع نطاق المنظمة خلال فترة النمو ، ما ساعدها على بناء مسيرة مهنية شهدت قيادة مبادرات استراتيجية رائدة فضلاً عن التميّز التشغيلي على مستوى شركات التكنولوجيا عالية النمو.

حول DXC Technology

"دي إكس سي تكنولوجي" (مؤشر بورصة نيويورك NYSE: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام — وتساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى DXC تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: dxc.com.