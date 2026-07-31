DXC annonce des nominations à des postes de direction pour accélérer son évolution vers un avenir axé sur l'IA

Paul Taylor nommé président de DXC ; Dan Gray prendra la tête de la division Global Infrastructure Services

ASHBURN, Virginie, 31 juillet 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence en matière de technologies et d'innovation pour les entreprises, annonce aujourd'hui une série de nominations à des postes de direction, avec effet immédiat, qui placent la nouvelle génération de dirigeants spécialisés dans l'IA au premier plan de l'entreprise et permettent de rationaliser davantage l'organisation au service des clients, des partenaires et des collaborateurs.

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Paul Taylor a été nommé président de DXC Technology ; il succède à Raul Fernandez, qui conserve son poste de CEO. Par ailleurs, Dan Gray a été nommé président de Global Infrastructure Services (GIS). Ramnath Venkataraman, président de la division Consulting & Engineering Services (CES), et Ray August, président de la division Insurance Software & Business Process Services (ISB), continueront à diriger leurs divisions respectives ; les trois présidents de ces divisions rendront compte à Taylor. Chris Drumgoole, actuellement président de GIS, quittera DXC pour occuper un poste de direction de plus haut niveau en dehors de l'entreprise et rejoindra, en tant que membre fondateur, le Conseil consultatif du CEO nouvellement créé par DXC.

Ces nominations s'inscrivent dans le prolongement de l'annonce concernant la nomination de Holly Grant au poste de présidente chargée de l'innovation et de la stratégie en matière d'IA ainsi que de LabX, l'activité d'incubation de produits natifs IA de DXC et de l'AI Platforms Engine, qui constituent un moteur de croissance essentiel de la stratégie Fast Track de l'entreprise. Ensemble, ces initiatives marquent une avancée délibérée vers la construction d'un avenir axé sur l'IA pour l'entreprise.

« Ces nominations placent au premier plan une nouvelle équipe de direction axée sur l'IA au sein de DXC et accélèrent notre double stratégie Core et Fast Track », déclare Raul Fernandez, CEO de DXC Technology. « L'esprit entrepreneurial de Paul correspond exactement à ce dont nous avons besoin pour harmoniser nos structures commerciales et opérationnelles, afin de tirer pleinement parti de notre technologie de pointe et d'agir avec plus de rapidité, de responsabilité et d'orientation client. Il nous permettra d'apporter encore plus de valeur ajoutée à nos clients alors qu'ils transforment leurs activités. Paul et Dan, aux côtés de Holly Grant, dont la nomination au poste de présidente de la division Innovation and Strategy et de LabX a été annoncée en début de semaine, apportent chacun une capacité avérée à mettre en place, simplifier et déployer des solutions à grande échelle. Ensemble, ils permettront de renforcer la dynamique que nous avons créée pour nos clients, avec nos partenaires et pour nos collaborateurs. Je tiens également à féliciter Chris pour cette nouvelle opportunité passionnante qui s'offre à lui et à le remercier pour ses années de dévouement et de leadership. Je suis fier de ce qu'il a accompli et je me réjouis qu'il continue à apporter sa contribution en tant que membre fondateur de notre nouveau Conseil consultatif du CEO. »

Paul Taylor — président, DXC Technology

En tant que président, Taylor dirigera les activités opérationnelles mondiales de DXC et assumera l'entière responsabilité de la croissance de la clientèle, de la mise en œuvre commerciale, de la performance opérationnelle, de la rentabilité et de la prestation de services pour l'ensemble des activités de l'entreprise, qui représentent environ 13 milliards de dollars, tout en assumant la responsabilité commerciale tant pour la stratégie Core que pour la stratégie Fast Track de DXC. Son champ d'action couvre les cinq marchés géographiques de DXC ainsi que ses trois divisions d'offres mondiales : Global Infrastructure Services, Consulting & Engineering Services, et Insurance Software & Business Process Services. Le regroupement de ces entités sous la direction d'un seul responsable opérationnel renforce la responsabilité, simplifie la prise de décision et accélère la mise en œuvre, ce qui permet à DXC d'apporter davantage de valeur ajoutée et d'innovation à ses clients du monde entier.

Taylor apporte plus de 30 ans d'expérience en matière de direction technique et commerciale, notamment sur les marchés financiers et dans le domaine des technologies d'entreprise. Il a été partner chez IHS Markit pendant une période marquée par une forte croissance rentable et un développement important, qui a abouti à la cession de la société à S&P Global. Plus récemment, il a fondé et dirigé HUB, une entreprise de technologie financière basée sur l'IA rachetée par OSTTRA, dont le modèle opérationnel reposait essentiellement sur des agents IA et l'automatisation des processus.

« DXC dispose d'une clientèle exceptionnelle, d'une équipe formidable dotée de solides compétences techniques, ainsi que d'une opportunité unique d'aider bon nombre des plus grandes entreprises mondiales à se moderniser et à se transformer grâce à l'IA », déclare Taylor. « En regroupant nos marchés et nos offres mondiales au sein d'une seule et même structure opérationnelle, nous pouvons agir plus rapidement, mener à bien nos projets plus efficacement et offrir davantage de valeur ajoutée à nos clients. Nous nous attacherons à stimuler une croissance durable de notre chiffre d'affaires, à renforcer nos partenariats avec nos clients, à atteindre l'excellence opérationnelle et à générer des résultats commerciaux mesurables pour nos clients. Je me réjouis de travailler aux côtés de nos équipes à travers le monde pour tirer parti des atouts de DXC et ouvrir la voie à une nouvelle phase de création de valeur pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires. »

Chris Drumgoole — Conseil consultatif du CEO

Drumgoole, qui a dirigé GIS en tant que président, quittera DXC pour occuper un poste de direction en dehors de l'entreprise, après de nombreuses années de loyaux services. Au cours de son mandat, Drumgoole a posé des bases solides pour l'activité GIS et ses clients. Il restera étroitement lié à DXC en tant que membre du Conseil consultatif du CEO, au sein duquel il continuera à conseiller Fernandez et les membres de l'équipe de direction.

Dan Gray — président, Global Infrastructure Services

Gray est un cadre supérieur chez DXC. Il a passé dix-neuf ans au sein de l'entreprise, où il a dirigé la stratégie technologique et la mise en œuvre de projets pour certains des plus grands clients internationaux de la société, tout en assumant les fonctions de directeur informatique adjoint chargé de l'informatique d'entreprise.

Plus récemment, en tant que vice-président et directeur de la technologie de GIS, il a dirigé le pôle Global Technical Customer Operations, une équipe de plus de 45 000 professionnels de la technologie chargée de fournir des services d'infrastructure, de cloud, de cybersécurité, de mainframe, d'environnement de travail et de processus métier à bon nombre des plus grandes entreprises mondiales. À ce poste, il a codirigé et assuré la direction technique du développement et du déploiement de DXC OASIS, contribuant ainsi à faire passer la plateforme du stade de concept à celui de mise en production en un peu plus d'un an. En tant que président de GIS, Gray travaillera en étroite collaboration avec Taylor afin de mieux cibler les priorités de l'organisation, d'accélérer sa croissance grâce à l'adoption de services basés sur l'IA et d'aider les clients de DXC à tirer davantage de valeur des systèmes et services stratégiques dont ils dépendent au quotidien.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque d'évolution exponentielle. Doté d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats décrits dans ces déclarations seront atteints.